智慧科技 綻放未來 TCL實業即將亮相IFA 2024

此外，柏林當地時間9月5日14:00，TCL實業將於德國柏林會展中心北門入口旁夏日花園舉辦TCL IFA 2024全球發布會。屆時，TCL實業將通過一系列創新成果，向全球展示其在技術領域的深厚積累，以及對未來生活方式的深刻洞察。

作為大屏顯示和Mini LED技術的引領者和推動者，本次IFA展上，TCL實業將重點展示「2024畫質天花板」QD-Mini LED電視，擁有最強萬級分區，為用戶帶來典藏級的影像體驗。同時，TCL實業也將帶來115吋全球最大QD-Mini LED電視，突破行業內最大Mini LED電視量產尺寸的限制，將家庭屏幕的觀影體驗推至行業峰值。

TCL實業不僅致力於技術創新，更將科技與時尚深度融合，帶來一系列集科技、美學與實用於一體的產品及解決方案，覆蓋家居、辦公、酒店等多個領域。其中，TCL實業將展出新一代藝術電視，以其優雅靈動的設計和藝術內容，打破電視使用空間和場景的約束，為用戶帶來美與生活交融的體驗。

此外，TCL實業將進一步展現其強大的全品類智能物聯生態，包括新風空調、超薄平嵌冰箱、洗烘套裝、高端專業顯示器、智能音箱、智慧商顯、智慧酒店系統、家庭能源產品解決方案、TCL座艙融合/顯示優化解決方案，以及手機、平板、AR眼鏡等移動智能終端產品，讓每一位參觀者都能深切感受到科技帶來的美好生活變革。

借助IFA這一國際舞台，TCL實業將進一步展現品牌活力與全球化視野，通過打造受年輕人喜愛的游戲、體育專區，傳遞其年輕化、國際化的品牌形象。同時，TCL還將邀請歐洲知名球星出席，與現場觀眾近距離互動，重現綠茵場上的精彩瞬間，傳遞體育精神與科技創新的雙重魅力。

TCL實業始終銘記對環境與社會的責任，將首次在IFA上全方位展示ONE TCL ESG故事，從產業上游到下游，深刻展現其在可持續發展、碳中和戰略及綠色低碳全價值鏈構建方面的堅定承諾與顯著成就。

感知前沿科技，體驗智慧生活！9月6日-10日，IFA德國柏林會展中心21A館TCL展區，期待與你相見。

SOURCE TCL