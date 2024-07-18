敦促國際奧林匹克委員會終止大型汽水公司的贊助 - Vital Strategies

巴黎2024年7月18日 /美通社/ -- 全球領先的健康專家和倡導者呼籲終止大型汽水公司對全球體育賽事的贊助。一項名為「Kick Big Soda Out of Sport」（踢走大型汽水公司）強調其危害，並呼籲全球社會支持。

這些團體引述與飲用含糖飲料相關的非傳染性疾病發病率不斷攀升，指出國際奧林匹克委員會 (IOC) 與不健康產品的聯繫破壞了其透過體育促進健康社會的承諾。

Vital Strategies 食品政策計劃全球負責人 Trish Cotter 表示：「作為奧運會的主要贊助商，各家公司可以在賽事中鋪天蓋地使用他們的標誌，接觸超過 30 億觀眾。」

北卡羅萊納大學教堂山分校吉林斯全球公共衛生學院營養學傑出榮譽教授 Barry Popkin, W. R. Kenan Jr. 博士表示：「含糖飲料被公認與慢性及大部分可預防疾病之間有所關聯。允許可口可樂繼續成為主要贊助商，直接違反了 IOC 的使命，也削弱了奧運選手的成就。」

這項網上活動可在 YouTube、Instagram、Twitter/X 以及 LinkedIn 上查看，並引導觀眾簽署網上請願。

南非公民社會聯盟 HEALA 的執行總監 Nzama Mbalati 表示：「這項運動讓大眾關注含糖飲料公司利用體育運動賺錢這個急需注意的問題。2024 年奧運會的觀眾應被告知這些廣告背後的用意。」

國際奧林匹克委員會身為奧林匹克運動的守護者，我們敦促該會終止可口可樂的贊助，並在未來拒絕不符合奧林匹克價值觀的企業贊助。

墨西哥消費者權利非營利組織 El Poder del Consumidor 主任 Alejandro Calvillo 表示：「這次請願強調國際奧林匹克委員會需要優先考慮人類健康與地球的可持續發展，而不是商業利益。這對國際奧林匹克委員會是前所未有的機會，可以維護其作為誠信、卓越和社會責任典範的聲譽。」

如要加入「Kick Big Soda Out of Sport」行動並在請願書上簽名，請到訪 www.kickbigsodaout.org 並使用 hashtag #KickBigSodaOutofSport。

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SOURCE Vital Strategies