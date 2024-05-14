宏利積極拓展澳門業務 進駐YOHO集團旗下逾64,000呎優質樓面

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮(Patrick Graham)表示：「我們很高興能夠與YOHO集團簽訂為期多年的合作及租賃協議，這是我們澳門業務拓展策略的重要一環。隨著澳門在大灣區的整體發展中發揮日益重要的作用，這次合作讓我們能在澳門及其他地區加強拓展業務，使宏利業務增長邁向一大里程碑，並有助於我們實現進一步增聘代理人的目標。此外，這次合作也體現了宏利的雄厚財務實力，以及對持續培養澳門優秀員工、壯大代理人團隊、拓展其他分銷渠道的堅定承諾。」

宏利新址的一大特色是擁有7,000 呎的湖景平台，可用於服務和接待客戶。此外，新址亦提供頂級宴會和培訓設施以供宏利使用，大堂當眼處亦會展示宏利的品牌標誌，並設有客戶服務櫃位以接待訪客和客戶。該承租樓面將於2024年5月交付宏利，並預計於2024年11月全面投入服務。

YOHO集團執行董事林衍威表示：「我們非常高興能夠與宏利攜手合作。對我們而言，這次合作具有重大意義，讓我們能夠與深受信賴、聲譽卓著的夥伴攜手前行。我們深信這次合作將可推動創新、帶動業務增長並創造互利共贏的機會。我們期待與宏利一同啟程，攜手開闢全新路向，共創驕人成就。」

YOHO集團在澳門主要從事地產開發業務，集團旗下的最新項目之一為金銀島名勝世界酒店，這是一個位於澳門半島核心地帶的全新發展項目，設有一間五星級豪華酒店、佔地400,000呎的大型商場和其他優質樓面。

宏利自1996年起駐足澳門，至今已有27年的歷史，現已成為深受個人和企業客戶信賴的夥伴，為客戶提供多元化的健康、保障、保險產品和服務。

宏利香港概覽

宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門逾250萬位客戶提供多元化的保障及財富管理產品和服務。我們致力於協助客戶輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。

宏利概覽

宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司提供理財建議和保險方案，環球總部設於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲和歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營。本公司通過其全球財富與資產管理部「宏利投資管理」，為全球個人客戶、機構客戶及退休計劃成員提供服務。截至2023年底，本公司有超過38,000名員工、98,000多名代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為3,500多萬名客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。

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SOURCE 宏利香港