宏利積極拓展澳門業務 進駐YOHO集團旗下逾64,000呎優質樓面

14 5月, 2024, 14:58 CST
新址將成為人才培訓樞紐，滿足市民保障需要
澳門2024年5月14日 /美通社/ -- 宏利宣佈在澳門的業務拓展計劃邁向一大里程碑，與澳門YOHO集團攜手合作，簽訂為期多年的租賃合同，承租YOHO集團旗下逾64,000呎優質樓面。這項策略性舉措有助於宏利進一步加強其作為澳門金融服務業翹楚的領導地位，並滿足澳門客戶和內地訪澳客戶日益增長的保險需求。
澳門的人壽保險滲透率在2023年為9.0%[1]，加上人口持續老化，凸顯了澳門對保險和退休保障的迫切需求。宏利新租用樓面在協助公司滿足澳門的潛在保險需求方面將發揮關鍵作用。新址擁有更完善的客戶服務和培訓設施，將成為宏利培訓和拓展澳門經銷團隊的重要樞紐。此項重要投資不但反映宏利積極推動澳門的長遠經濟和人才發展，同時亦響應澳門特區政府落實多管齊下的多元化經濟發展策略。
宏利香港及澳門行政總裁白凱榮(Patrick Graham)表示：「我們很高興能夠與YOHO集團簽訂為期多年的合作及租賃協議，這是我們澳門業務拓展策略的重要一環。隨著澳門在大灣區的整體發展中發揮日益重要的作用，這次合作讓我們能在澳門及其他地區加強拓展業務，使宏利業務增長邁向一大里程碑，並有助於我們實現進一步增聘代理人的目標。此外，這次合作也體現了宏利的雄厚財務實力，以及對持續培養澳門優秀員工、壯大代理人團隊、拓展其他分銷渠道的堅定承諾。」
宏利新址的一大特色是擁有7,000 呎的湖景平台，可用於服務和接待客戶。此外，新址亦提供頂級宴會和培訓設施以供宏利使用，大堂當眼處亦會展示宏利的品牌標誌，並設有客戶服務櫃位以接待訪客和客戶。該承租樓面將於2024年5月交付宏利，並預計於2024年11月全面投入服務。
YOHO集團執行董事林衍威表示：「我們非常高興能夠與宏利攜手合作。對我們而言，這次合作具有重大意義，讓我們能夠與深受信賴、聲譽卓著的夥伴攜手前行。我們深信這次合作將可推動創新、帶動業務增長並創造互利共贏的機會。我們期待與宏利一同啟程，攜手開闢全新路向，共創驕人成就。」
YOHO集團在澳門主要從事地產開發業務，集團旗下的最新項目之一為金銀島名勝世界酒店，這是一個位於澳門半島核心地帶的全新發展項目，設有一間五星級豪華酒店、佔地400,000呎的大型商場和其他優質樓面。
宏利自1996年起駐足澳門，至今已有27年的歷史，現已成為深受個人和企業客戶信賴的夥伴，為客戶提供多元化的健康、保障、保險產品和服務。
宏利香港概覽
宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門逾250萬位客戶提供多元化的保障及財富管理產品和服務。我們致力於協助客戶輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。
宏利香港通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。
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宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司提供理財建議和保險方案，環球總部設於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲和歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營。本公司通過其全球財富與資產管理部「宏利投資管理」，為全球個人客戶、機構客戶及退休計劃成員提供服務。截至2023年底，本公司有超過38,000名員工、98,000多名代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為3,500多萬名客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。
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SOURCE 宏利香港
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