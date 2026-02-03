即時配送需求强勁 順豐同城（09699.HK）料2025年全年收入及淨利潤繼續健康增長

香港2026年2月3日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司（統稱「順豐同城」或「集團」）（股份代號：9699.HK）欣然宣佈，集團預期於截至2025年12月31日止年度（「2025年度」）收入按年增長不低於40%；同時預期2025年度盈利實現增長，歸屬於本公司擁有人應佔利潤預期將不低於2.38億元（人民幣‧下同），按年增長不低於80%，經調整淨利潤預期將不低於3.76億元，按年增長不低於158%。

順豐同城實現上述淨利潤及收入穩步增長，主要歸因於受惠中國國內即時零售市場快速發展的趨勢下，消費者對即時配送的需求量持續增加；即時配送行業規模擴容，集團各業務綫均衡高質發展，訂單量與收入實現健康增長，規模顯著提升；集團堅持其中立開放的第三方市場定位，憑藉全時段全品類優質服務加速得到客戶廣泛認可和長期信賴，推動集團業務穩健增長。

順豐同城始終扎根本地生活服務行業，依托深刻的行業洞察、全國性彈性運力網絡及高效數智化科技能力，積極捕捉即時零售爆發帶來的市場機遇，堅定執行「高質量健康增長」的經營目標，實現各業務線均衡高質發展的良好經營成果。集團將持續把握流量多極化、本地零售升級、同城物流提速和第三方即時配送服務持續滲透的市場趨勢，堅決投入到做大規模、做寬場景、做好服務，鞏固市場競爭地位，進一步提升中長期收入和利潤空間。

2025年度，順豐同城延續近年來的健康發展態勢。集團透過城市物流系統（「CLS」）等技術手段優化騎手運營與訂單分發成本，並融合無人配送能力以優化整體運力結構，通過精益化騎手底盤運營和數智化技術革新帶動其運力網絡提質增效，其運力網絡規模效應進一步提升，經營槓桿持續顯現，提高資源投入產出效率，帶動利潤釋放。

據商務部研究院預測，中國即時零售規模將突破1萬億元，預期內地即時零售「十五五」期間年均增速將達12.6%。順豐同城將順應本地生活消費場景及消費模式轉變，繼續聚焦在即時配送行業和城市運行中的核心價值貢獻，也會努力拓展即時履約的服務邊界，加強技術能力革新，與更多的合作夥伴攜手，專注於爲客戶、行業和社會服務，為股東和客戶帶來更廣泛的價值創造。

