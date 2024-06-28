新加坡長橋集團再獲逾 1 億美金融資，實現整體盈利，「證券+科技」兩大業務全球化佈局提速

香港2024年6月28日 /美通社/ -- 新加坡長橋集團對外宣佈，自 Pre-A 輪後已陸續獲得包括新加坡財團在內的多名投資機構新增逾 1 億美金的融資支持，截至目前，長橋集團累計獲得的融資金額逾 1.5 億美金。憑藉「金融+互聯網科技」的領先實踐，長橋集團近年在香港、新加坡市場快速發展，目前已經實現整體盈利。獲得新增融資後，長橋集團將加快全球市場佈局，立足新加坡、香港市場，佈局亞太、歐美、中東市場。

2021 年 5 月，長橋集團獲得來自新加坡輝立旗下資本等機構 5000 萬美元 PreA 輪融資。從新加坡起步，長橋集團於新加坡、香港、美國及新西蘭等全球四地獲批逾 21 張金融合規牌照或資質，並於 2022 年於香港市場推出面向券商的科技解決方案，打造「證券+科技」兩大業務雙輪驅動增長的商業模式。目前，長橋集團已實現整體盈利，證券業務實現跨越式增長，科技業務更是不到兩年時間在香港市場佔有率從 0 提升至 16%，創造了金融科技行業的增長紀錄。

在金融行業中，證券作為一個專業度和複雜度更高的垂直賽道，前期投入極大，科技的滲透率並不高。長橋集團觀察到全球證券市場的機會，和股東堅持投入，通過「證券+科技」兩個業務雙輪驅動增長並取得了成功。對於本次新增投資，長橋集團表示將用於持續建設全球交易基礎設施和交易網絡，改善證券交易體驗，加快推進全球市場佈局。

長橋集團旗下證券業務「Longbridge」，用平價但高品質的產品，讓更多用戶能夠享受科技帶來的投資智能及便利。推出以來受到全球投資者的青睞，是香港市場中最快進入港交所交易量 Top 100 的互聯網券商，年交易量超過 2000 億美元，也是新加坡市場中最快進入 App Store 財務免費 App 排行榜 Top 100 的互聯網券商之一。作為領先的互聯網券商，Longbridge 致力於為全球投資者提供一站式港、美、新加坡等證券市場投資服務，支持包含股票、美股期權、窩輪牛熊、ETF、REITs、基金等在內的各類金融產品。通過「有答案」的投資者社區及行業首家大語言模型在金融行業的落地應用「PortAI」為投資者提供更前沿更豐富的 AI 工具，打造最佳的全球投資平台。

長橋集團旗下科技業務「Longbridge Whale」憑藉「Securities as a Service 」（證券即服務）的理念，在亞洲獲得眾多券商青睞。截至 2024 年簽約香港、澳門、新加坡、泰國等地券商客戶超過 80 家，證券交易系統交付上線超 60 家，在香港市場佔有率快速增長至 16%。Longbridge Whale 的新一代證券交易解決方案幫助券商降低成本的同時，極大地提高了用戶體驗和業務競爭力，幫助券商應對科技升級的競爭。憑藉領先的金融科技實踐，Longbridge Whale 先後獲得新加坡知名財經媒體《The Asset》2023 年度「Triple A Digital Awards」大獎、新加坡權威金融雜誌《The Asian Banker》2024 年度「最佳財富管理科技實踐」大獎，科技實力備受市場認可。

長橋集團成立於 2019 年 3 月，由美國、新加坡和香港的資深金融專家，以及來自全球頂級互聯網企業的技術專家組成的創始團隊成立推出，致力於構建全球交易基礎設施及交易網絡，成為全球金融科技創新引領者。截至目前，長橋集團在新加坡、香港、美國、新西蘭、泰國等全球九地設有辦公室，集團員工近 400 人，其中 60% 為來自全球頂級互聯網公司的科技研發人才。長橋集團希望為證券行業帶來革新的技術和理念，並推動行業數字化轉型，為全球投資者、金融機構帶來領先的金融科技能力和最佳體驗的投資平台。

SOURCE 長橋集團