環聯連訊發佈正面盈利預告 預期上半年純利不少於1,400萬元 人工智能產品拉動銷售增加

香港2024年10月18日 /美通社/ -- 環聯連訊科技有限公司（「環聯」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」，股份代號：1473）欣然宣佈，本集團截至2024年9月30日止六個月的未經審核綜合管理賬目作出的初步評估及本集團管理層目前可得的資料，本集團預期截至2024年9月30日止六個月錄得純利不少於1,400萬港元，而去年同期則為淨虧損約1,400萬港元。此為公司上市後首次發佈的正面盈利預告。

本集團預期截至2024年9月30日日止六個月的未經審核綜合除稅後純利扭虧為盈，主要由於營業額較截至2023年同期的約6億港元大幅增加70%以上。營業額增加與人工智能(AI)產品銷售增加引致的銷售及毛利率增加一致，有關增幅乃由於市場需求旺盛。

環聯連訊科技有限公司主席、行政總裁兼執行董事馮銳江先生表示：「全球AI數據中心快速增長，為本集團帶來前所未有的機遇。近年，我們積極推動AI及其相關業務發展，我們認識到市場對AI通訊設備的需求日益增長，尤其是在數據中心及HPC（高效能計算）環境中。我們供應的產品能夠最大程度地滿足AI的嚴格要求，該等產品助推本集團進行改革創新。而隨著市場對AI解決方案的需求激增，我們的鏈接設備在滿足市場需求方面發揮關鍵作用。未來，我們將繼續致力於推動創新及利用新興技術，加大研發投入，以提供卓越的性能、更高效及可擴展性的產品。這不僅有助推動我們的銷售，也我們走在技術創新的前沿。」

SOURCE 環聯連訊科技有限公司