真 1000Hz 強效旗艦！PHILIPS EVNIA 推出全球首款 1000Hz 雙模電競顯示器 27M2N5500XD

作為全球首款搭載真 1000Hz 面板的雙模電競顯示器，27M2N5500XD 能有效消除《CS:GO》《特戰英豪（Valorant）》等快節奏 FPS 競技遊戲中的動態模糊與畫面撕裂卡頓問題，讓移動目標與子彈彈道清晰可見。透過快速存取捷徑，玩家可輕鬆切換 HD@1000Hz（超流暢競技模式）與 QHD@540Hz（超頻加持，2K 高解析平衡模式），無需在速度與視覺細節之間做取捨。

極速反應，清晰絕倫

配備全球頂級的 Fast IPS 面板，擁有 2000:1 超高對比度與 0.3ms 智慧 MBR 極速反應時間，呈現銳利且無延遲的視覺效果。透過 AI 人工智慧技術強化，可抑制動態殘影，確保每一次技能釋放與快速移動都清晰銳利。「三高」優勢（高解析度＋高更新率＋高畫質），完美契合 FPS 愛好者的需求。

頂級連接介面，色彩精準還原

搭載 DP2.1 介面（80Gbps 無損傳輸）與 HDMI2.1（48Gbps），可無缝連接主機與電腦，釋放滿載效能。涵蓋 100% sRGB、96% DCI-P3 及 94% Adobe RGB 廣色域，支援 10.7 億色顯示，且 Delta E＜1，真實還原遊戲場景的生動色彩。通過 VESA DisplayHDR 400 認證（峰值亮度 500 尼特），強化對比度與畫面深度，帶來沉浸式遊戲體驗。

AI 智慧加持，護眼更舒適

旗艦款 27M2N5500XD 整合「AI＋健康」雙重功能：

硬體＋軟體雙重低藍光技術：長時間遊戲也能呵護雙眼

智慧 MBR＋自適應同步技術（Adaptive-Sync）：防止畫面撕裂與卡頓

AI 增強型 Stark Shadow Boost：揭露陰影中隱藏的細節

智慧準星（Smart Crosshair）：無論任何背景，皆能保持清晰可見

智慧狙擊模式（Smart Sniper）：提升關鍵射擊的精準度

1000Hz 雙模技術，一台螢幕萬用！EVNIA 27M2N5500XD 即將正式販售。

關於 Philips Evnia

Evnia 以包容性設計、智慧化功能與次世代效能，重新定義遊戲顯示器。其名稱源自希臘語「明智思考」之意，秉持品牌理念，旨在讓每位玩家都能感受到被看見、被支援與被激勵的體驗。

邁向遊戲未來，從 Philips Evnia 開始。更多資訊請造訪 Philips 顯示器官方網站，或追蹤 Philips Evnia Facebook 官方粉絲專頁。

