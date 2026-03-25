达势股份 (1405.HK) 發布2025年全年業績

收入達人民幣53.83億元，同比增長24.8%

經調整淨利潤達人民幣1.88億元，同比增長43.3%

門店層面經營利潤同比增18.5%；經調整EBITDA 同比增28.2%

每股利潤同比增長157.1%至人民幣1.08元，每股攤薄利潤同比增長150.0%至人民幣1.05元

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」、連同其附屬公司統稱「本集團」）(1405.HK) 是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司今日公布其截至2025年12月31日止年度（「2025財年」）的經審計全年業績。

2025年全年業績摘要[1]

以下所有比較均基於同比（「yoy」）

收入 達人民幣53.82億元，較2024財年的人民幣43.14億元增長24.8%。

達人民幣53.82億元，較2024財年的人民幣43.14億元增長24.8%。 2025年 淨新增門店 307家，新進駐21個城市；截至2025年12月31日，公司在中國大陸60個城市直營1,315家門店，其中在一線城市擁有517家門店，在非一線城市擁有798家門店。

307家，新進駐21個城市；截至2025年12月31日，公司在中國大陸60個城市直營1,315家門店，其中在一線城市擁有517家門店，在非一線城市擁有798家門店。 同店銷售增長 為-1.5%，2024財年為2.5%，2025年上半年為-1.0%。一線城市的同店銷售額在2025全年、2025年上半年及截至2025年12月31日止六個月期間，均保持正增長。

為-1.5%，2024財年為2.5%，2025年上半年為-1.0%。一線城市的同店銷售額在2025全年、2025年上半年及截至2025年12月31日止六個月期間，均保持正增長。 門店層面EBITDA 為人民幣10.01億元，較2024財年的人民幣8.31億元增長20.4%。 門店層面EBITDA利潤率 為18.6%，2024財年為19.3%。

為人民幣10.01億元，較2024財年的人民幣8.31億元增長20.4%。 為18.6%，2024財年為19.3%。 門店層面的經營利潤 為人民幣7.40億元，較2024財年的人民幣6.24億元增長18.5%。 門店層面的經營利潤率 為13.7%，2024財年為14.5%。

為人民幣7.40億元，較2024財年的人民幣6.24億元增長18.5%。 為13.7%，2024財年為14.5%。 經調整EBITDA 為人民幣6.35億元，較2024財年的人民幣4.95億元增長28.2%。 經調整EBITDA利潤率 為11.8%，2024財年為11.5%。

為人民幣6.35億元，較2024財年的人民幣4.95億元增長28.2%。 為11.8%，2024財年為11.5%。 經調整淨利潤 為人民幣1.88億元，較2024財年人民幣1.31億元增長43.3%。 經調整淨利潤率 為3.5%，2024財年為3.0%。

為人民幣1.88億元，較2024財年人民幣1.31億元增長43.3%。 為3.5%，2024財年為3.0%。 截至2025年12月31日，集團 現金及銀行結餘 為人民幣10.02億元。截至2024年12月31日，該資料為人民幣10.69億元。

為人民幣10.02億元。截至2024年12月31日，該資料為人民幣10.69億元。 總會員人數達3,560萬人，較2024財年的2,450萬人增長45.3%。

[1] 請參閱下面「關鍵定義」部分，瞭解所用某些術語的詳細定義。

公司管理層評論

达势股份執行董事兼首席執行官（CEO）王怡女士表示：「2025年我們再次實現強勁增長，全年收入達人民幣53.82億元，同比增長24.8%。同時，达势股份淨新增307家門店，截至年末，我們的門店網絡已覆蓋全國60個城市，門店總數達到1,315家。我們的4D戰略持續推動著各業務板塊高質量發展。一線城市業務得益於同店銷售額的正增長，展現出強勁韌性，印證了我們核心市場的強大品牌號召力。非一線市場目前已貢獻近60%的總收入，新開門店也展現出卓越的單店盈利模型與資本效率。我們對把握中國比薩市場的巨大機遇充滿信心，並將繼續為股東創造可持續的長期價值。」

达势股份首席財務官（CFO）吳婷女士表示：「2025年的業績充分體現了我們強大的增長動能與持續優化的運營效率。全年經調整EBITDA增長28.2%至人民幣6.35億元，經調整淨利潤增長43.3%至人民幣1.88億元。這些成果反映了我們貫穿始終的精細化成本管理、門店層面的高效投資、以及公司層面日益凸顯的規模效應和效率提升。展望未來，我們將依託穩健的資產負債表，持續推進『走深』與『走廣』的戰略。隨著門店網絡持續擴大和門店運營穩步邁向成熟，我們將始終聚焦經營效率，以此為基石保障高質量增長。」

2025年全年財務業績回顧



截至12月31日止年度 (人民幣百萬) 2025年 2024年 同比變動 收入 5,382.0 4,314.1 +24.8 % 門店層面EBITDA[1] 1,001.0 831.4 +20.4 % 門店層面EBITDA利潤率 (%)[1] 18.6 % 19.3 % -0.7 門店層面的經營利潤 739.7 624.0 +18.5 % 門店層面的經營利潤率 (%) 13.7 % 14.5 % -0.8 經調整EBITDA[1] 634.6 495.2 +28.2 % 經調整EBITDA利潤率 (%)[1] 11.8 % 11.5 % +0.3 經調整淨利潤[1] 187.9 131.2 +43.3 % 經調整淨利潤率 (%)[1] 3.5 % 3.0 % +0.5 淨利潤 141.9 55.2 157.1 % 淨利潤率 (%) 2.6 % 1.3 % +1.3 每股基本盈利(人民幣元) 1.08 0.42 157.1 % 每股攤薄盈利(人民幣元) 1.05 0.42 150.0 %

[1] 請參閱下面「非國際財務報告準則計量」部分，瞭解所用某些術語的詳細定義。

近期發展

2025年12月19日，公司連續第四年被美世評選為2025年最佳僱主，並首次榮獲美世「僱主之星」獎項。

截至2025年12月31日，按門店數量計算，中國大陸市場已成為達美樂全球體系中的第三大國際市場。

2026年1月1日，公司在46個城市新開設62家門店，創下公司歷史上最高的單日開店紀錄。公司大連首店開業首日的銷售額接近人民幣70萬元，刷新了達美樂全球系統的紀錄。

截至2026年1月31日，公司在達美樂全球新店首30日銷售額排行榜中，包攬了前50名的全部席位，徐州、邯鄲及呼和浩特等城市的首店均位列其中。

業績展望

集團計劃在2026年淨新增大約350家門店。截至2026年3月20日，集團較2025年底已開設了140家門店，另有14家門店在建設中，還有65家門店已簽約，集團正按計劃穩步推進2026年全年淨新增350家門店的目標。

業績電話會議

公司將於2026年3月25日（星期三）香港時間晚上7：00（美國東部時間上午7：00）舉行業績電話會議，討論業績。

僅供收聽的業績會網絡直播可通过直播链接https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=nHRXnD0d 实时收聽。

如欲通過電話撥入參與會議，建議事先使用以下提供的註冊鏈接完成註冊。註冊後，每位參與者將收到一组撥入號碼、會議密碼和專屬PIN，這些信息將用於加入電話會議。

註冊鏈接: https://dpregister.com/sreg/10206649/1034ed20f15

如欲收聽錄音重播，可致電以下電話號碼，錄音有效期至2026年4月1日。

美國： +1-855-669-9658 全球： +1-412-317-0088 重播密碼： 2877882

關鍵定義

門店層面的經營利潤 指收入減門店層面產生的運營成本，包括以薪金為基礎的開支、原材料及耗材成本、使用權資產折舊、廠房及設備折舊、無形資產攤銷、可變租賃付款、短期租金開支、水電費、廣告及推廣開支、門店經營及維護開支及其他開支。

指收入減門店層面產生的運營成本，包括以薪金為基礎的開支、原材料及耗材成本、使用權資產折舊、廠房及設備折舊、無形資產攤銷、可變租賃付款、短期租金開支、水電費、廣告及推廣開支、門店經營及維護開支及其他開支。 門店層面的經營利潤率 乃按門店層面的經營利潤除以同年的收入計算。

乃按門店層面的經營利潤除以同年的收入計算。 門店層面EBITDA 定義為年內門店層面的經營利潤並加回門店層面的廠房及設備折舊以及無形資產攤銷。

定義為年內門店層面的經營利潤並加回門店層面的廠房及設備折舊以及無形資產攤銷。 門店層面EBITDA利潤率 按門店層面EBITDA除以同年收入計算。

按門店層面EBITDA除以同年收入計算。 經調整EBITDA 定義為年內經調整淨利潤並加回折舊及攤銷（不包括使用權資產折舊）、所得稅開支以及利息收入及開支淨額。

定義為年內經調整淨利潤並加回折舊及攤銷（不包括使用權資產折舊）、所得稅開支以及利息收入及開支淨額。 經調整EBITDA利潤率 按經調整EBITDA除以同年的收入計算。

按經調整EBITDA除以同年的收入計算。 經調整淨利潤 定義為年內利潤並加回以股份為基礎的薪酬。

定義為年內利潤並加回以股份為基礎的薪酬。 經調整淨利潤率 按經調整淨利潤除以同年的收入計算。

按經調整淨利潤除以同年的收入計算。 淨新增門店數 按年內新開業門店總數減去年內關閉門店總數計算。

按年內新開業門店總數減去年內關閉門店總數計算。 同店銷售增長比較相同門店於有關期間所産生的同比銷售額：截至2025年12月31日止年度的同店銷售增長比較截至2025年12月31日止年度與截至2024年12月31日止年度的同店銷售額；截至2025年6月30日止六個月的同店銷售增長比較截至2025年6月30日止六個月與截至2024年6月30日止六個月的同店銷售額；及截至2024年12月31日止年度的同店銷售增長比較截至2024年12月31日止年度與截至2023年12月31日止年度的同店銷售額。

非國際財務報告準則計量

為補充本集團按照國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，本集團亦使用並非國際財務報告準則規定或按其呈列的經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）、經調整淨利潤率（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）、門店層面EBITDA（非國際財務報告準則計量）及門店層面EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）作為附加財務計量指標。

「門店層面EBITDA」定義為年內門店層面的經營利潤並加回門店層面的廠房及設備折舊以及無形資產攤銷。「門店層面EBITDA利潤率」按門店層面EBITDA除以同年的收入計算。「經調整淨利潤」定義為年內利潤並加回以股份為基礎的薪酬。「經調整淨利潤率」按經調整淨利潤除以同年的收入計算。「經調整EBITDA」定義為年內經調整淨利潤並加回折舊及攤銷（不包括使用權資產折舊）、所得稅開支以及利息收入及開支淨額。「經調整EBITDA利潤率」按經調整EBITDA除以同年的收入計算。

本集團認為此等非國際財務報告準則計量有助於就不同期間及不同公司的運營表現進行對比。本集團認為，此等計量指標為投資者及其他人士提供有用信息，使其以與本集團管理層所採用者相同的方式了解並評估本集團的經營業績。然而，本集團所呈列的經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）、經調整淨利潤率（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）、門店層面EBITDA（非國際財務報告準則計量）及門店層面EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）未必可與其他公司所呈列類似名義的計量指標相比。此等非國際財務報告準則計量指標用作分析工具存在局限性，本公司股東及潛在投資人並不應將其視為獨立於或可替代本集團根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

前瞻性陈述

本文件及/或公告包含前瞻性陳述，具有重大風險及不確定性。任何表達或涉及關於預期、相信、計劃、目標、假設、未來事件或績效的討論的陳述（通常但不總是通過使用諸如「將」、「預期」、「預計」、「估計」、「相信」、「此後」、「應當」、「可能」、「尋求」、「應該」、「打算」、「計劃」、「預測」、「可以」、「願景」、「目標」、「目的」、「渴望」、「旨在」、「目標鎖定」、「時間表」和「展望」）不代表歷史事實，具有前瞻性，可能涉及估計和假設，並且受風險（包括但不限於本文件及/或公告詳述的風險因素）、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出了公司的控制範圍。因此，這些因素可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中表達的結果或結果存在重大差異。公司的前瞻性陳述是基於有關未來事件的假設和因素，這些假設和因素可能不準確。這些假設和因素是基於公司目前可獲得的有關其經營業務的信息得出。可能影響實際結果的風險、不確定性和其他因素中，存在大量公司無法控制的內容，包括但不限於：公司的運營和業務前景；其業務和運營戰略以及實施此類戰略的能力；其發展和管理其運營和業務的能力；其控制成本和費用的能力；其識別和滿足客戶需求和偏好的能力；其競爭對手的行動和發展；及其經營所在市場的總體經濟、政治和商業狀況其經營所在行業和地域市場的監管和經營條件發生變化。

任何前瞻性陳述僅在作出此類陳述之日有效，除香港聯合交易所有限公司證券上市規則或在適用法法例所規定外，本公司並無責任更新任何前瞻性陳述以反映作出該陳述之日後的事件或情況或反映意外事件。

由於實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，公司強烈警告投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。本公司的股東及潛在投資者務請不應過份依賴前瞻性陳述，並請於買賣本公司證券時審慎行事。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2025財年第四季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過22,100家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2025年12月31日，达势股份在中國大陸60個城市經營1,315家門店。

更多資訊請訪問：www.dpcdash.com

公司官方公告，請訪問：www.hkexnews.hk

聯絡資訊

投資者聯絡：

达势股份投資者關係團隊：

达势股份

[email protected]

綜合全面收益表



截至12月31日止年度

2025

2024

人民幣千元

人民幣千元







收益 5,382,047

4,314,093 原材料及耗材成本 (1,469,005)

(1,169,799) 員工薪酬開支 (1,829,886)

(1,509,483) 使用權資產折舊 (395,397)

(307,139) 廠房及設備折舊 (261,405)

(208,643) 無形資產攤銷 (58,755)

(54,104) 水電費 (196,772)

(164,104) 廣告及推廣開支 (269,236)

(217,623) 門店經營及維護開支 (334,184)

(270,833) 可變租賃付款、短期租金及其他相關開支 (144,493)

(121,035) 其他開支 (160,082)

(137,721) 其他收入 18,951

14,560 其他虧損淨額 (13,861)

(10,589) 財務成本淨額 (64,920)

(57,975)







除所得稅前利潤 203,002

99,605 所得稅開支 (61,070)

(44,410)







本公司股權持有人應佔年內利潤 141,932

55,195







其他全面(虧損)/收入：





其後可重新分類至損益的項目





匯兌差額 10,951

(4,670)







其後不會重新分類至損益的項目





匯兌差額 (21,534)

13,583







年內其他全面(虧損)/收入，扣除稅項 (10,583)

8,913







本公司股權持有人應佔年內全面收入總額 131,349

64,108







本公司股權持有人應佔的每股利潤





- 每股基本利潤 (人民幣元) 1.08

0.42 - 每股攤薄利潤 (人民幣元) 1.05

0.42

綜合資產負債表



於12月31日

2025

2024

人民幣千元

人民幣千元







資產





非流動資產





廠房及設備 1,038,359

807,812 使用權資產 1,747,209

1,305,383 無形資產 1,208,671

1,211,213 按金 104,798

74,822 遞延所得稅資產 161,863

108,336

4,260,900

3,507,566







流動資產





存貨 132,065

114,551 貿易應收款項 17,349

12,962 預付款項、按金及其他應收款項 234,766

171,745 現金及銀行結餘 1,001,511

1,069,302

1,385,691

1,368,560







資產總值 5,646,591

4,876,126







權益





本公司股權持有人應佔權益





股本 888,950

882,537 股份溢價 2,324,731

2,278,503 其他儲備 148,368

150,240 累計虧損 (925,122)

(1,067,054) 就受限制股份單位（「受限制股份單位」）持有的股份 (525)

(994)







總權益 2,436,402

2,243,232







負債





非流動負債





借款 199,400

- 租賃負債 1,413,606

1,078,957 其他應付款項 60,178

36,939

1,673,184

1,115,896







流動負債





借款 400

200,000 租賃負債 393,684

289,221 貿易應付款項 279,126

248,645 合同負債 56,008

63,010 應計費用及其他應付款項 778,543

676,051 流動所得稅負債 29,244

40,071

1,537,005

1,516,998







總負債 3,210,189

2,632,894







權益及負債總額 5,646,591

4,876,126

綜合現金流量表



截至12月31日止年度

2025

2024

人民幣千元

人民幣千元







經營活動所得現金流量





經營所得現金 1,018,322

895,890 已付所得税 (125,423)

(77,469) 經營活動所得現金淨額 892,899

818,421







投資活動所得現金流量





購買廠房及設備 (454,304)

(373,163) 購買無形資產 (51,724)

(43,082) 已收利息 17,503

25,288 出售廠房及設備所得款項 48

127 原到期日超過三個月的短期定期存款的減少 -

432,444 投資活動（所用）╱所得現金淨額 (488,477)

41,614







融資活動所得現金流量





租金按金付款 (28,724)

(24,608) 借款所得款項 200,000

- 償還借款 (200,200)

- 租賃負債的本金部分付款 (370,212)

(285,213) 租賃負債的利息部分付款 (74,024)

(68,092) 已付利息 (6,584)

(9,318) 行使購股權所得款項 15,853

5,225 融資活動所用現金淨額 (463,891)

(382,006)







現金及現金等價物（減少）╱增加淨額 (59,469)

478,029 年初現金及現金等價物 1,069,102

587,038 現金及現金等價物匯兌差額 (8,322)

4,035 年末現金及現金等價物 1,001,311

1,069,102 年末銀行及手頭現金 1,001,511

1,069,302 減：受限制現金 (200)

(200)

SOURCE DPC Dash Ltd