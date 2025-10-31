咖啡渣變身環保辟味包 150學生參與循環再用工作坊
31 10月, 2025, 16:59 CST
香港 2025年10月31日 /美通社/ -- 由科農未來互助有限公司主辦、觀塘民政事務處贊助、油塘家園及天主教普照中學全力支持的「咖啡渣環保辟味包製作工作坊」，於10月28日順利舉行，吸引150名學生參與，透過動手製作，深入認識循環再用與可持續發展的實際應用。
活動以「推廣環保教育、教識學生如何循環再用」為核心，講者首先向參加者講解環保回收知識，包括咖啡渣的化學特性及再利用潛力。隨後分享公平貿易咖啡的採摘經驗，讓青少年明白消費選擇如何影響全球農民生計及環境保護。最後環節為實操工作坊，參加者親手將咖啡渣與香花混合，縫製成天然辟味包，既可除臭，又能減少廢物。
主辦單位科農未來互助有限公司創辦人王曉霞表示：「咖啡渣看似沒有作用，卻蘊藏再利用價值。是次活動讓青少年從『廢物』變『資源』，培養環保意識。」天主教普照中學盧副校長補充，學生反應熱烈，不少同學表示會將辟味包帶回家中使用，並向家人推廣循環再用的概念。
觀塘民政事務處贊助此計劃，旨在鼓勵社區參與可持續發展。參與學生一致認為，活動不僅有趣，更啟發他們從日常小事實踐環保。主辦方期望未來舉辦更多類似工作坊，擴大影響力，讓循環再用成為年輕一代的生活習慣。
