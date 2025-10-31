咖啡渣變身環保辟味包 150學生參與循環再用工作坊

香港 2025年10月31日 /美通社/ -- 由科農未來互助有限公司主辦、觀塘民政事務處贊助、油塘家園及天主教普照中學全力支持的「咖啡渣環保辟味包製作工作坊」，於10月28日順利舉行，吸引150名學生參與，透過動手製作，深入認識循環再用與可持續發展的實際應用。

活動以「推廣環保教育、教識學生如何循環再用」為核心，講者首先向參加者講解環保回收知識，包括咖啡渣的化學特性及再利用潛力。隨後分享公平貿易咖啡的採摘經驗，讓青少年明白消費選擇如何影響全球農民生計及環境保護。最後環節為實操工作坊，參加者親手將咖啡渣與香花混合，縫製成天然辟味包，既可除臭，又能減少廢物。