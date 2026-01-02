汪明荃、羅家英不丹賀結婚 16 週年 深度遊旅行社 DeWonder Travel 策劃「一生人一次」不丹之旅

團隊安排兩位於不丹國王舉辦大婚的聖地——普納卡宗堡 (Punakha Dzong) 拍攝傳統結婚相，並由當地專用婚禮攝影師拍照，更加入不丹傳統結婚祝福儀式，讓兩位在當地人的虔誠祝福下，見證結伴十六載。此次亦入住當地頂級五星酒店 COMO Uma Paro，是梁朝偉與劉嘉玲舉辦婚禮的場地 。

直昇機俯瞰虎穴寺、與「不丹C朗」熱血開波

除了文化洗禮，DeWonder 更為熱愛足球的家英哥安排了一場友誼賽，邀請到有「不丹 C 朗」之稱的國家隊成員辰卓堅贊 (Chencho Gyeltshen) 同場競技 。賽後更深入當地卡拉 OK 與青年交流，感受純樸民風 。

此外，團隊安排直昇機接送兩位在喜馬拉雅山脈上空盤旋，以俯瞰視角觀賞譽為「世界十大寺廟」的虎穴寺 ，汪明荃對此體驗驚艷不已，建議未來應向更多旅客推介 。

十年深耕不丹 發掘獨家體驗

作為香港、台灣和新加坡地區旅客到不丹的首選旅行夥伴，DeWonder Travel 經營不丹旅遊已逾十一年，見證了不丹由鮮為人知的秘境，發展至今日旅客爭相探訪的「世上最後一片淨土」。

DeWonder 開發了多項獨家深度行程，包括：

文藝： 參與繪畫「壇城沙畫」（Mandala），感悟神聖的藏傳佛教藝術；

到訪當地農家深度交流，入住可持續環保酒店；

結合靈性和運動，DeWonder 是不丹馬拉松賽事官方夥伴。

AI 年代更重視人性體驗

DeWonder Travel 共同創辦人 Rubio Chan 表示，在 AI 時代旅客反而更重視「Human Touch (人性體驗)」，客戶來自亞太區包括香港、新加坡、台灣及澳洲，主張「一生人一次」旅遊路線深受歡迎； 不丹 外，還包括 南極 、 北極 和 埃及 。

