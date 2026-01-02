汪明荃、羅家英不丹賀結婚 16 週年 深度遊旅行社 DeWonder Travel 策劃「一生人一次」不丹之旅
香港和新加坡2026年1月2日 /美通社/ -- 香港著名藝人汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）適逢結婚 16 週年，日前在深度旅遊平台 DeWonder Travel 的安排下，遠赴「世外桃源」不丹慶祝，並拍攝旅遊電視節目《帶阿姐看世界》。
宗堡拍攝婚照 接受傳統祝福
團隊安排兩位於不丹國王舉辦大婚的聖地——普納卡宗堡 (Punakha Dzong) 拍攝傳統結婚相，並由當地專用婚禮攝影師拍照，更加入不丹傳統結婚祝福儀式，讓兩位在當地人的虔誠祝福下，見證結伴十六載。此次亦入住當地頂級五星酒店 COMO Uma Paro，是梁朝偉與劉嘉玲舉辦婚禮的場地 。
直昇機俯瞰虎穴寺、與「不丹C朗」熱血開波
除了文化洗禮，DeWonder 更為熱愛足球的家英哥安排了一場友誼賽，邀請到有「不丹 C 朗」之稱的國家隊成員辰卓堅贊 (Chencho Gyeltshen) 同場競技 。賽後更深入當地卡拉 OK 與青年交流，感受純樸民風 。
此外，團隊安排直昇機接送兩位在喜馬拉雅山脈上空盤旋，以俯瞰視角觀賞譽為「世界十大寺廟」的虎穴寺 ，汪明荃對此體驗驚艷不已，建議未來應向更多旅客推介 。
十年深耕不丹 發掘獨家體驗
作為香港、台灣和新加坡地區旅客到不丹的首選旅行夥伴，DeWonder Travel 經營不丹旅遊已逾十一年，見證了不丹由鮮為人知的秘境，發展至今日旅客爭相探訪的「世上最後一片淨土」。
DeWonder 開發了多項獨家深度行程，包括：
- 文藝： 參與繪畫「壇城沙畫」（Mandala），感悟神聖的藏傳佛教藝術；
- 生活： 到訪當地農家深度交流，入住可持續環保酒店；
- 體育： 結合靈性和運動，DeWonder 是不丹馬拉松賽事官方夥伴。
AI 年代更重視人性體驗
DeWonder Travel 共同創辦人 Rubio Chan 表示，在 AI 時代旅客反而更重視「Human Touch (人性體驗)」，客戶來自亞太區包括香港、新加坡、台灣及澳洲，主張「一生人一次」旅遊路線深受歡迎；不丹外，還包括南極、北極和埃及。
媒體查詢：
Rubio Chan
DeWonder Travel 共同創辦人
Email：[email protected]
