「創業軒聖誕傳愛心」 17家復康機構共譜傷健共融 傳遞社區關懷

創業軒主席林伊利女士表示：「創業軒自2002年成立以來，一直以支持殘疾人士就業為使命。自2014年活化為獨立營運的非牟利機構後，我們積極與各復康機構組成聯盟，透過舉辦不同活動推廣殘疾人士的產品，並致力提升他們的就業機會。今日的活動便是一個好例子，而天星創業市集是我們的定期活動之一。此外，我們亦營運創業軒家園便利店，聘用殘疾人士為僱員，為基層市民提供廉價糧油食品，並創造更多就業機會，實現互助互惠，推動傷健共融的社區精神。」

17 家復康機構參與，呈現創意與匠心

今年活動共有 17 家復康機構參與，包括香港心理衞生會賽馬會協創坊、救世軍恒安綜合職業復康服務、香港傷殘青年協會、香港復康力量、香港心理衞生會賽馬會卓藝坊、竹園區神召會綜合職業康樂服務中心、懷智匡業有限公司、明愛樂薈牽、香港耀能協會旗下多間綜合職業復康服務單位、香港聾人福利促進會、香港中華基督教青年會盛愛之家、匡智粉嶺綜合復康中心、展亮技能發展中心屯門、扶康會賽馬會葵興職業發展中心等。 各機構帶來布藝、玻璃、編織、烘焙及環保再造等多元作品，讓市民看見殘疾人士在技巧、創意與美感上的專業表現。

動人故事走出工場 把正能量帶進社區

除了手作產品，是次活動亦特別呈現多位學員的成長歷程，讓市民看見「作品背後的生命故事」。有人曾因社交焦慮而足不出戶，如今已能獨自乘車上課及實習；有人在情緒低谷中透過創作重拾方向；有人走出聽障陰霾，成為分享人工耳蝸歷程並帶領手作小組的「大師傅」。

這些故事背後，是學員、家人、社工、導師及義工長期同行的成果，也是「創業軒」與合作機構多年在職業培訓、社區教育及共融實踐上的具體成果。主辦單位希望透過活動及以下幾位代表人物的經歷，讓更多市民認識他們的努力與改變，把「看見能力、多於限制」的信息，傳遞至社區每一個角落，並為公眾帶來實實在在的正能量。

人物一：胡家茵 ——從足不出戶到勇敢出走社區 （展亮技能發展中心 - 屯門 )

胡家茵自小受社交焦慮困擾，以往經常因恐懼而不願返學，即使改為住宿、減少搭車天數，仍然害怕出門。透過班主任長期細心關懷，耐心與她傾談，加上多元學習體驗——包括外出參觀與共融活動、迷你超市訓練，以及在開放日向公眾介紹課程——家茵漸漸喜歡上學，交到一班知心朋友。其後，在學生輔導主任安排下，她參與實習並堅持完成，順利從商業及零售服務課程畢業。

現時家茵於展亮屯門修讀「快餐店營運實務證書」，學習製作雞蛋仔、窩夫、港式奶茶及處理食材等技能，並透過多次外出參觀拓闊對飲食業的視野。曾經不敢獨自出門的她，今天已能自己搭車往返不同地點，這份轉變源於她的努力，以及媽媽對展亮的信任和老師們的悉心栽培。

人物二：小君的快樂魔法 (扶康會 毅誠工場 康姨餅房)

「好開心可以學識整曲奇餅；我整嘅曲奇真係好好味㗎！」這句真摯分享，來自有智力障礙的服務使用者小君。雖然學習上比別人多一點挑戰，但她擁有一顆熱愛生活和學習的心，每一天都期待著走進康姨餅房，投入她最喜歡的烘焙時光。她最享受的崗位，是替曲奇塑形和點綴：專注地搓揉麵糰，細心擺放乾果和朱古力。當一盤又一盤、由她親手參與製作的曲奇出爐時，小君總會笑得像太陽一樣燦爛，開心得拍掌、跳起小小的舞步。由剛加入毅誠工場、甚麼都不懂的小不點，到今天能在「共融曲奇班」中擔任小助手，自信地教參與者為曲奇塑形和裝飾，短短兩年間，她透過烘焙累積經驗、建立自信，也為自己找到「快樂魔法」。每一塊康姨曲奇，都是服務使用者努力與心血的結晶，亦代表社會大眾在享受美味之餘，正在實際支持殘疾人士的職訓與就業機會。

人物三：劉玉貞（Candy）——從寂靜到再「聽見」世界（香港聾人福利促進會）

年輕時，Candy 的聽力突然急速衰退，多次求醫仍找不到原因，更因此失去工作，那段日子對她而言是一片黑暗，她不願外出，也不想與人接觸，世界彷彿被按下靜音鍵。後來在醫生建議及家人支持下，她勇敢接受人工耳蝸手術，重新適應耳機與聲音，慢慢學會再與人溝通，在家人、朋友和同事體諒下，她逐步重拾信心，性格亦變得開朗。重獲聽覺後，Candy 加入香港聾人福利促進會成為會員及義工，用手作打開新一頁。她把串珠技巧分享給其他會員，在主任鼓勵下與學生成立「水晶手工藝舍」，由當年跟隨朋友擺檔的小徒弟，成長為帶領組員參與展銷的「大師傅」。每次展銷，她既是手作匠人，也是推廣大使，主動向公眾介紹產品和本會服務，更在交流中鼓勵其他聽障人士走出家門。Candy 相信，透過分享人工耳蝸歷程和義工經驗，可以讓社會更理解聽障人士，一同建立關愛共融的社會。

人物四：俊盈從學員到「老闆」兼藝術家（明愛藝坊）

初見俊盈時，她總安靜地站在媽媽身旁，說話細聲又含蓄，只輕輕分享自己喜歡做手工、游水和踏單車。加入中心後，她成為活躍會員，在藝萃軒學習各種手工藝，表現領悟力高，又樂於參加活動和主動關心身邊人；曾經見到另一位會員站立良久，她默默搬來椅子，輕聲請對方坐下，細膩體貼的舉動令導師深受感動。

明愛藝坊開幕後，俊盈的作品正式在店內售賣，她同時接受店務訓練，學習銷售技巧、貨品管理和接待顧客。雖然一開始有點害羞，但她努力練習主動打招呼，在多次展銷中愈見成熟，表現更獲資深義工 STELLA 讚賞。2024 年，她在明愛藝坊的栽培下成為「老闆」兼藝術家，除推廣自己的手作外，亦透過為社區人士打印紋身，與街坊建立真摯連結，展現由內而外的自信與成長。

