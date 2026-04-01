中國再生能源公佈二零二五年全年業績 純利增加18%

將派發特別現金股息

業績亮點：

本公司股東應佔利潤增長 18% 至 1,950 萬港元（ 2024 年： 1,650 萬港元）。

風力資源顯著改善，發電量按年增長 13.3% 至 1,499.2 吉瓦時或 2,043 利用小時。

資產負債表強勁，淨債務權益比率為 -12% 。

末期股息為 0.5 港仙（ 2024 年： 0.5 港仙）。

派發特別股息3港仙，每股普通股總股息總計達3.5港仙。

香港2026年3月31日 /美通社/ -- 中國再生能源投資有限公司（「中國再生能源」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）（港交所股份代號：987）昨日公佈其2025年全年業績。

2025年風況顯著改善。

2025年的風力資源與2024年相比有顯著改善。 在2025年，本公司旗下風電場的總發電量為1,499.2吉瓦時（GWh）或 2,043 利用小時，較2024年的1,323.1吉瓦時（GWh）或1,803利用小時增長13.3%。其中，嵩縣風電場的發電量增長41.9%（風速由4.8米/秒增至5.3米/秒），單晶河風電場增長15.4%（風速由5.6米/秒增至6.1米/秒），綠腦包風電場增長4.9%（風速由6.5米/秒增至6.9米/秒），昌馬風電場增長17.8%（風速由6.2米/秒增至6.7米/秒）。牡丹江風電場發電量下降13.2%（風速維持在 5.2 公尺/秒，但限電率由 11.2% 升至 25.1%），四子王旗風電場發電量下降 2.2%（風速由5.4米/秒增至5.9米/秒，但限電率由3.1% 升至15.2%）。

純利增長18%。

本集團錄得營業額為1.722億港元，按年增長6%。 年內毛利按年增長39%至4,580萬港元。 由於本集團已償還貸款且未產生額外資本開支，財務成本已有所減少，由2024年的1,160萬港元降至2025年的170萬港元。

至於本集團聯營公司之風電場，2025年期間的風況同樣良好，然而自2024年4月起，本集團已不再獲得單晶河及昌馬風電場的電價補貼。 此屬預期之內，因為該兩個風電場均已達到原合同允許的30,000小時風力發電補貼上限。 來自聯營公司的淨利潤增長15% 至2,550萬港元，而去年為2,220萬港元。 隨著本集團更多電力以市場價格出售，本集團面臨限電率增加及電價下降的情況。 儘管如此，本年度強勁的風力資源已足以彌補有關影響；整體而言，截至2025年12月31日止年度，本集團股東應佔除稅後淨利潤增長18% 至1,950萬港元，或每股盈利0.78港仙。

應收賬款下降，資產負債表持續改善。

應收賬款已有所改善，由2024年的3.22億港元下降15.5% 至2.72億港元。與大型國有企業不同，中國再生能源已作出審慎決定，除非回報合理，否則不會進行擴張。因此，本集團擁有強勁的現金流及非常穩健的資產負債表。本集團擁有銀行存款及現金4.29億港元，相比銀行借款為2.05億港元，淨債務權益比率為 -12%。

宣佈派發特別股息。

中國再生能源行政總裁黃剛先生表示：「儘管限電增加及電價下降，我們對今年的業績感到滿意。鑑於我們的資產負債表強勁，除了每股0.5港仙的常規股息外，我們決定派發每股3.0港仙的額外特別股息，即每股普通股總股息為3.5港仙。隨著政府逐步推行市場化電價，中國再生能源對擴張採取更為謹慎的態度，並在決定新投資前仔細分析最新的市場價格。 我們非常注重投資回報，因此考慮到目前的不確定性，本集團已決定暫停新的擴張計劃。本集團將繼續對其現有風電場的升級改造項目進行可行性研究。如果項目評估不可行，我們將考慮繼續向股東返還現金。」

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關於中國再生能源投資有限公司（股份代號： 987 ）

中國可再生能源是中國再生能源業務領先的外來投資者和運營商之一。目前，中國再生能源有八個風力發電場正在營運，總裝機容量為738兆瓦（淨裝機容量為427兆瓦）。包括在黑龍江省牡丹江擁有兩個30兆瓦的風力發電場（分別佔86% 權益及86.6% 權益）；在內蒙古自治區四子王旗擁有兩個49.5兆瓦風力發電廠（分別佔100% 權益）；在河北省單晶河擁有一個200兆瓦風力發電廠及綠腦包擁有一個100兆瓦風力發電廠 （分別佔40% 權益及30% 權益）；在甘肅省昌馬擁有一個201兆瓦風力發電廠（佔40% 權益）；在河南省嵩縣擁有一個74兆瓦風力發電廠（佔100% 權益）；及在浙江省湖州市南潯區擁有一個4兆瓦峰分佈式太陽能項目（佔100% 權益）。於佔少數權益的項目方面，中國再生能源之合作夥伴為中國其中一家最強大之國有可再生能源公司 ─ 中國節能環保集團公司。

SOURCE 中國再生能源投資有限公司