尚乘成功完成珀斯麗思卡爾頓酒店收購 項目估值2.8億澳元

酒店擁有205間豪華客房，內設餐廳、休閒酒廊、酒吧、水療中心、無邊泳池、健身中心及多功能活動場地。作為麗思卡爾頓品牌全球第100家酒店，該物業在品牌版圖中具有重要象徵意義。

澳大利亞市場對尚乘具有特殊戰略意義。尚乘集團於2003年成立，成立之初便獲得澳大利亞聯邦銀行的參與支持。依托這一歷史淵源，尚乘很高興通過此次標誌性收購，進一步深耕澳大利亞市場。

本次交易順利完成，是TGE酒店業務版圖擴張的又一重要戰略里程碑。交易完成後，尚乘旗下酒店物業客房總數接近1000間，進一步夯實了其全球酒店業務佈局，也彰顯了集團深耕該領域的長期決心。

關於尚乘集團

尚乘集團是一家綜合性企業集團，核心業務佈局涵蓋傳媒娛樂、教育培訓、高端資產及酒店等領域。

關於尚乘國際

尚乘國際（NYSE: AMTD；SGX: HKB）是一家多元化機構和數字解決方案綜合企業集團，為企業和投資者搭建與全球市場之間的橋樑。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可滿足不同客戶在生命週期各個階段多樣化且互聯的業務需求、數字化需求。尚乘國際憑借獨特優勢，積極搭建客戶、商業夥伴、被投企業與投資者之間的合作橋樑，促進東西方資源互通。更多信息，請訪問官網www.amtdinc.com，或在X平台（原「Twitter」）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科

尚乘數科(NYSE: HKD)是一家總部位於法國的綜合性數字解決方案平台，其一站式平台覆蓋包括數字媒體、內容與營銷、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。尚乘數科相關公告，可查閱官網https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group（NYSE: TGE；LSE: TGE）由尚乘集團、尚乘國際（NYSE: AMTD；SGX: HKB）與尚乘數科(NYSE: HKD)聯合創立，總部位於法國，TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

安全港聲明

本新聞稿所載部分陳述，依據美國《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款，構成前瞻性陳述。此類前瞻性陳述可通過「將會」、「預計」、「預期」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「認為」、「估計」、「可能」等措辭及同類表述予以識別。凡非歷史性事實的陳述，包括有關尚乘國際、尚乘數科及/或The Generation Essentials Group之觀點、規劃與預期的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述本身存在固有風險與不確定性。有關該等風險及其他風險的更多信息，詳見前述各公司向美國證券交易委員會提交的文件。本新聞稿全部信息僅適用於本新聞稿發佈當日。除適用法律另有規定外，尚乘國際、尚乘數科及The Generation Essentials Group均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

更多信息，請聯繫：



尚乘國際：

投資者關係部

尚乘國際

電郵：[email protected]

尚乘數科：

投資者關係部

尚乘數科

電郵：[email protected]

The Generation Essentials Group：

投資者關係部

The Generation Essentials Group

電郵：[email protected]

SOURCE AMTD IDEA Group; The Generation Essentials Group; AMTD Digital Inc.