朗峰會計推出免費帳目診斷服務 限額20名 助香港中小企把握報稅季節

香港2026年3月26日 /美通社/ -- 專業會計服務機構 朗峰會計（SetupHK）今日宣布，即時推出「一小時免費公司稅務診斷」服務，專為香港中小企業而設，名額限定首20位。服務涵蓋帳目狀況評估、報稅安排釐清及稅務風險分析，現正接受 WhatsApp 預約。

此項服務於報稅季節正式推出，配合稅務局每年四月起向各企業陸續發出利得稅報稅表的時間節點。朗峰會計表示，推出是次服務，旨在讓香港中小企老闆在正式委託報稅服務前，先掌握自身帳目的實際狀況，避免因準備不足而錯過申報限期或面對不必要的稅務風險。

服務詳情

是次免費帳目診斷為一對一形式進行，由朗峰會計專業顧問主理，每節約一小時，內容涵蓋三個範疇：

帳目狀況評估 — 審視企業現有帳目的完整性及準確度，識別潛在問題。

報稅安排釐清 — 根據公司架構及財政年度，釐清當前需要完成的申報步驟及時間表。

稅務風險分析 — 初步識別企業面對的稅務風險，包括逾期申報、帳目不符及常見錯漏等。

名額限定首20位，先到先得，額滿即止。預約方式：WhatsApp 852-9248-5734。

背景

根據香港稅務條例，香港有限公司須每年提交利得稅報稅表（BIR51），並同時附上經執業核數師審核的財務報表。逾期提交可面臨港幣 $10,000 罰款及三倍稅款。然而，朗峰會計的實際服務經驗顯示，不少中小企老闆直至收到報稅表才開始張羅帳目，往往令核數及申報工作陷於被動。

朗峰會計負責人 Marx 陳先生表示：「很多老闆對自己公司帳目的實際狀況並不清楚，等到收到報稅表才發現問題，已經十分被動。免費診斷的目的，是讓老闆提早知道自己站在哪個位置，需要做什麼、還有多少時間——掌握清楚，才能從容應對。」

關於朗峰會計

朗峰會計（SetupHK）自 2014 年起為香港及海外企業提供全方位商業支援，涵蓋成立公司（香港／台灣）、記帳、核數、報稅、公司秘書、申請銀行戶口及公司結業等服務。辦公室設於香港旺角，每年服務數百位客戶，是本地中小企業、初創公司及跨境老闆信賴的一站式商業夥伴。

聯絡朗峰會計

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SOURCE 朗峰會計