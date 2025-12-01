華興資本捐款 200 萬港元 助力大埔火災救援重建及香港少數族裔兒童教育發展

香港2025年12月1日 /美通社/ -- 11 月 30 日，華興資本宣布向香港公益項目共計捐款 200 萬港元，其中 100 萬港元用於支持大埔宏福苑火災救援及重建工作，另外 100 萬港元將用於支持香港少數族裔兒童教育發展。此舉體現了華興資本踐行企業社會責任、積極回饋香港社會的堅定承諾。

近日，香港大埔宏福苑發生火災事故，給當地居民生活帶來嚴重影響。華興資本迅速響應，於 11 月 30 日向大埔宏福苑救援基金捐贈 100 萬港元，該筆捐款將用於受災居民的緊急安置和災後重建工作，協助他們渡過難關。

華興資本表示，將持續關注救援進展，並根據實際需要提供長期支持。作為深耕香港市場多年的上市公司，華興資本始終認為企業與社區發展密不可分，此次捐助正是踐行這一理念的具體行動。

與此同時，華興資本亦向香港民主建港協進聯盟（民建聯）融愛中心捐贈 100 萬港元，專項用於支持香港少數族裔兒童教育發展項目。該項目旨在為少數族裔學生提供更優質的教育資源，推動社會多元共融，促進香港長遠發展。

華興資本作為領先的金融服務機構，具有獨特的「內地基因 + 港股上市 + 服務全球」等多重優勢，一直紮實推進內地與香港在科技創新領域的深度協作，持續將自身發展融入香港的戰略定位實踐中。

此前，華興資本已與香港中文大學達成戰略合作，並加入「香港大學創業天使聯盟」，致力於推動產學研深度融合。未來，華興資本將繼續發揮橋梁作用，促進內地與香港在科技創新領域的深度協作，以專業服務能力不斷助力提升內地與香港的協同增值效能，為構建雙向賦能、合作共贏的新格局注入持續動力。

華興資本表示，企業將持續履行社會責任，堅守對香港市場的長期承諾，與社會各界攜手共建美好家園。

