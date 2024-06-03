新世界設施管理有限公司於「優質顧客服務大獎 2023」榮獲「優秀組別獎 -- 櫃員服務」銀獎

香港2024年5月31日 /美通社/ -- 新世界設施管理有限公司致力為青年廣場提供專業的營運及管理服務，積極提升顧客體驗，追求卓越的客戶服務質素。最近，青年廣場Y旅舍在香港優質顧客服務協會主辦的「優質顧客服務大獎2023」中榮獲「優秀組別獎 — 櫃員服務」銀獎，以嘉許在顧客服務方面的傑出表現。

「優質顧客服務大獎」旨在表揚在顧客服務方面表現傑出的企業和僱員，以及推廣優質顧客服務。新世界設施管理有限公司衷心感謝主辦單位及業界的一致肯定，同時深受鼓舞。展望未來，新世界設施管理有限公司將繼續提供以客為本的優質服務，精益求精，細心聆聽及回應訪客的需求。

新世界設施管理有限公司將繼續以 6G（Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision環球視野及Give Back回饋社會）的指導原則，致力凝聚青年與培育青年多元發展。公司會繼續與員工共同成長，進一步完善團隊客戶服務技巧，推動優質顧客服務文化，並且與客戶建立長遠而緊密的關係。

新世界設施管理有限公司

新世界設施管理有限公司為新世界集團成員（香港股份代號：00017），屬旗下非牟利公司，以培育及發展青年潛能為任務，支持青年貢獻社會，矢志將青年廣場發展為鼓勵全港青年交流知識和經驗及有利青年探索潛能的平台。

青年廣場

青年廣場乃政府場地，設施包括設有643個座位的Y綜藝館、Y劇場、Y展覽平台、多用途場地、辦公室、商舖及設有148間客房的Y旅舍等。致力凝聚青年人的力量，結集全港的青年發展活動，讓青年人擁有理想的場地以發展潛能，一展所長。青年廣場圍繞音樂、舞蹈、文化及藝術等主題舉辦活動。位於柴灣的青年廣場由新世界設施管理有限公司以非牟利模式負責營運及管理。

6G是青年廣場的重要指導原則，包括Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision環球視野及Give Back回饋社會。

青年廣場官方網站︰http://www.youthsquare.hk

Y 旅舍

Y旅舍鄰近港鐵柴灣站，步行距離只需三分鐘，讓旅客得以盡享交通便利。旅舍共有148間客房，分佈於主座大樓及旅舍大樓，以雙人客房為主，另設有雙人露台房、三人房、六人房、複式六人房及無障礙客房。無障礙客房有更寬敞的走廊和空間，為殘疾人士提供舒適和寧靜的住宿環境。

SOURCE 青年廣場，Y旅舍，新世界設施管理有限公司