皇家加拿大鑄幣廠的 2023 年純銀硬幣 ----《和平寓言》榮獲今年「最啟發」組別

藝術家 Rebecca Yanovskaya 設計這款銀幣，而銀幣上的和平寓言人物代表加拿大一直堅守和平承諾。2023 純銀硬幣 ——《和平寓言》的背面外環懸掛着和平女神立體雕塑。

圍繞和平女神形象的地方為縷空，因此可以從硬幣兩側觀賞這微型雕塑。純銀鑄造和鍍金的和平女神，翅膀微彎和鑲嵌於橄欖樹枝上，猶如保護地站於世界高峰。她戴着楓葉皇冠，左手抱着地球，右手上握着橄欖花環。銀幣外環以古董飾面純銀製造，並環繞着和平女神，裝飾圖案則以夾着橄欖葉和楓葉樹枝的鴿子組成。銀幣背面是和平女神背影，而外環裝飾圖案則與正面相同。

世界錢幣大賽接受國際聯盟提名，而該聯盟由鑄幣廠代表和錢幣學家組成。該獎項則由全球主要鑄幣廠高層、獎牌得主、記者、中央銀行和博物館高層組成的國際小組負責評審。國際評審小組從十個類別的 100 名入圍者中，選出得獎者。

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關於皇家加拿大鑄幣廠

皇家加拿大鑄幣廠是皇家企業，負責加拿大流通硬幣鑄造和分配。該鑄幣廠是全球規模最大兼功能最齊備鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的硬幣收藏品、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大的受人敬仰軍事與民事榮譽獎章。

它已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所 (COMEX) 確立為優質精煉廠商，並提供全方位頂級金銀精煉服務。皇家加拿大鑄幣廠在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐，而成為致力更保護環境，締造安全及包容工作場所，並於自身營運社區帶來正面影響的機構。

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SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)