皇家加拿大鑄幣廠的 2023 年純銀硬幣 ----《和平寓言》榮獲今年「最啟發」組別
09 8月, 2024, 21:22 CST
加拿大安大略省渥太華2024年8月9日 /美通社/ -- 皇家加拿大鑄幣廠的 2023 年純銀硬幣 ——《和平寓言》在世界錢幣大賽 (Coin of the Year Award) 中，榮獲「最啟發」(Most Inspirational) 組別獎。該鑄幣廠透過參加這備受尊敬的年度頒獎大賽，與全球行業同業競爭，競逐這全球競爭最大的硬幣設計與製造殊榮。這最新殊榮表揚該鑄幣廠的創意和藝術能力，也新增至屢獲殊榮硬幣獎項列表中。
皇家加拿大鑄幣廠主席兼行政總裁 Marie Lemay 表示：「皇家加拿大鑄幣廠務求以與眾不同的品質、創新和藝術視覺，鑄造硬幣收藏品。最新世界錢幣大賽獎項表彰我們致力以視覺及情感吸引力而設計和鑄造硬幣。這項獎項也展示我們創新啟發的力量，此乃我們的目標和推動尋找嶄新方法。我們鼓勵大眾收藏我們的硬幣，並理解大眾希望訴說的重要故事。」
藝術家 Rebecca Yanovskaya 設計這款銀幣，而銀幣上的和平寓言人物代表加拿大一直堅守和平承諾。2023 純銀硬幣 ——《和平寓言》的背面外環懸掛着和平女神立體雕塑。
圍繞和平女神形象的地方為縷空，因此可以從硬幣兩側觀賞這微型雕塑。純銀鑄造和鍍金的和平女神，翅膀微彎和鑲嵌於橄欖樹枝上，猶如保護地站於世界高峰。她戴着楓葉皇冠，左手抱着地球，右手上握着橄欖花環。銀幣外環以古董飾面純銀製造，並環繞着和平女神，裝飾圖案則以夾着橄欖葉和楓葉樹枝的鴿子組成。銀幣背面是和平女神背影，而外環裝飾圖案則與正面相同。
世界錢幣大賽接受國際聯盟提名，而該聯盟由鑄幣廠代表和錢幣學家組成。該獎項則由全球主要鑄幣廠高層、獎牌得主、記者、中央銀行和博物館高層組成的國際小組負責評審。國際評審小組從十個類別的 100 名入圍者中，選出得獎者。
如欲觀看皇家加拿大鑄幣廠的 2023 年精裝銀幣 ——《和平寓言》的圖片，請按此 。
關於皇家加拿大鑄幣廠
皇家加拿大鑄幣廠是皇家企業，負責加拿大流通硬幣鑄造和分配。該鑄幣廠是全球規模最大兼功能最齊備鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的硬幣收藏品、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大的受人敬仰軍事與民事榮譽獎章。
它已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所 (COMEX) 確立為優質精煉廠商，並提供全方位頂級金銀精煉服務。皇家加拿大鑄幣廠在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐，而成為致力更保護環境，締造安全及包容工作場所，並於自身營運社區帶來正面影響的機構。
如欲深入了解皇家加拿大鑄幣廠、產品和服務，請瀏覽 www.mint.ca。請於 LinkedIn、Facebook 和 Instagram，關注皇家加拿大鑄幣廠。
如欲更多資料，請聯絡：公共事務高級經理 Alex Reeves，(613) 884-6370，[email protected]
SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)
分享這篇文章