創新驅動長電科技經營穩健發展 2023年四季度收入創歷史新高

2023第四季度及全年財務要點：

四季度實現收入為人民幣92.3億元，環比三季度增長11.8%，同比增長約3%，創歷史單季度新高；全年實現收入為人民幣296.6億元。

四季度淨利潤為人民幣5.0億元，環比三季度增長3.9%；全年淨利潤為人民幣14.7億元。

四季度經營活動產生現金人民幣14.0億元，扣除資產投資淨支出人民幣7.6億元，自由現金流達人民幣6.4億元。全年經營活動產生現金人民幣44.4億元，扣除資產投資淨支出人民幣30.7億元，自由現金流達人民幣13.7億元。

四季度每股收益為0.28元；全年每股收益為0.82元。

上海2024年4月18日 /美通社/ -- 今日，全球領先的集成電路成品制造和技術服務提供商長電科技（600584.SH）公布了2023年年度報告。報告顯示，公司2023全年實現營業收入人民幣296.6億元，全年實現淨利潤人民幣14.7億元；其中四季度實現收入人民幣92.3億元，環比增長11.8%，同比增長約3%，四季度收入重回同比增長並創歷史單季度新高。四季度實現淨利潤人民幣5.0億元，環比增長3.9%。

2023年，長電科技有效應對市場變化，聚焦高性能先進封裝，強化創新升級推進經營穩健發展，自二季度起公司運營持續回升，業績逐季回暖反彈。公司持續優化資產結構，提升現金流能力，2019至2023連續五年實現正自由現金流。

長電科技在以高密度系統級封裝、大尺寸倒裝封裝、晶圓級封裝為主的高性能先進封裝領域不斷創新突破，相關收入在2023年總收入中占比超過2/3。公司2023年研發投入達人民幣14.4億元，同比增長9.7%。長電科技強化面向應用場景的整體解決方案能力和配套產能建設；在高端通信、工業電子、第三代半導體等領域，與全球客戶共同開發了多樣化的創新應用並導入量產。長電科技汽車電子業務在技術能力、客戶數量等方面保持高速拓展，2023年相關業務收入同比增長68%；公司首座車規級芯片成品制造旗艦工廠在上海臨港加速建設。

長電科技董事、首席執行長鄭力先生表示：「長電科技持續發展全球客戶多元化，管理專業職業化和創新經營國際化的核心競爭力，2023年以來采取的一系列戰略舉措為2024年和近未來的穩步增長奠定了堅實的基礎。」

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關於長電科技：

長電科技是全球領先的集成電路制造和技術服務提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服務，包括集成電路的系統集成、設計仿真、技術開發、產品認證、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試、系統級封裝測試、芯片成品測試並可向世界各地的半導體客戶提供直運服務。

通過高集成度的晶圓級封裝（WLP）、2.5D/3D封裝、系統級封裝（SiP）、高性能倒裝芯片封裝和先進的引線鍵合技術，長電科技的產品、服務和技術涵蓋了主流集成電路系統應用，包括網絡通訊、移動終端、高性能計算、車載電子、大數據存儲、人工智能與物聯網、工業智造等領域。長電科技在中國、韓國和新加坡設有六大生產基地和兩大研發中心，在20多個國家和地區設有業務機構，可與全球客戶進行緊密的技術合作並提供高效的產業鏈支持。

SOURCE 長電科技