立業為善 創造影響力：復星國際發佈2023年ESG報告及第二份氣候信息披露報告

香港2024年4月26日 /美通社/ -- 復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656，簡稱「復星國際」）及其附屬公司（統稱「復星」或「集團」）發佈2023年環境Environmental、社會Social及管治Governance（簡稱ESG）報告。面對愈發嚴峻的全球氣候變化挑戰，復星遵循香港聯交所披露要求，對標氣候變化相關財務信息披露工作組（TCFD）的建議，並參考《國際財務報告可持續披露準則第2號—氣候相關披露》發佈了第二份氣候信息披露報告。

經過逾三十年發展，復星已經成為一家以創新驅動的全球家庭消費產業集團，業務覆蓋全球超過35個國家和地區。在奮進發展的同時，復星始終為實現可持續發展作出努力。今年，復星提出了可持續發展戰略：「創造影響力」（Create IMPACT），確定了六大長期戰略方向，即：I: Innovation-driven 創新驅動、M: Mindful Operation 責任運營、P: People and Partner Oriented 以人為本、A: Advanced Governance精益治理、C: Climate and Planet Positive 綠色發展、T: Transparency透明真實。

加入聯合國全球契約組織十周年，積極推動全球可持續發展

今年是復星國際加入聯合國全球契約組織十周年。自加入全球契約組織以來，復星始終將有關人權、勞工、環境和反腐敗的全球契約十項原則納入企業戰略和運營中，確保負責任地開展業務，集團同時積極聯合各成員企業推動ESG戰略的實施。

儘管後疫情時代下，宏觀環境依然充滿挑戰，但復星對可持續發展事業始終堅定不移並取得了顯著進展。2023年，復星的MSCI ESG評級連續三年保持AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業；恒生可持續發展評級躍升至AA-，並首次入選恒生可持續發展企業指數成分股；在標普全球企業可持續發展評估中的表現躋身全球同業排名前6%，並憑藉優異成績入選了標普全球《可持續發展年鑒2024》及獲得其頒授的「行業最佳進步企業」標徽；連續兩年入選富時羅素社會責任指數成分股。

發佈氣候信息披露報告，呼籲各界共同推進碳中和

復星於2021年向社會做出承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，通過制訂氣候變化緩解和適應策略，支援《巴黎協定》的1.5℃控溫目標。為進一步推進雙碳目標，本集團成立了碳中和委員會和工作組，積極推動碳中和管理在全集團範圍內的進一步貫徹與落實。

集團今年積極促進碳中和目標實現並發佈復星第二份氣候信息披露報告。此外，復星制訂並發佈了《復星集團碳中和管理手冊》，從政策層推動集團「1+N」體系建設。集團鼓勵各成員企業開展氣候行動，如設定減排目標與碳中和目標、開展價值鏈碳盤查與產品碳足跡認證、推動節能減排專項行動等，全面支持集團雙碳目標的實現。此外，2023年，復星國際成功將一筆銀團貸款轉化為可持續掛鈎貸款，這是復星國際首單綠色銀團貸款，標誌著復星對綠色融資探索的落地。

創新驅動，積極回饋社會

復星堅持創新驅動戰略，並推動旗下業務結出創新碩果，以更好地服務社會。2023年，復星研發的抗癌、抗瘧藥物有了新的突破，廣泛惠及癌症患者和重症瘧疾患者。復宏漢霖自主研發的全球首個獲批一線治療廣泛期小細胞肺癌的靶向PD-1單抗漢斯狀®（斯魯利單抗注射液）獲批四項適應症。復星醫藥自主研發的第二代注射用青蒿琥酯Argesun®，成為首個通過世界衛生組織預認證的「一步配製青蒿琥酯注射劑」，用於治療瘧疾，截至2023年底，已累計救治了全球超6,800萬重症瘧疾患者。復星凱特推出的中國首款、CAR-T細胞治療產品奕凱達®（阿基侖賽注射液）新增二線適應症獲得國家藥品監督管理局附條件批准，為中國淋巴瘤患者帶來更多治療選擇和治癒希望。

為更好地推動企業社會責任的履行和實施，復星基金會於2012年成立，在全球應急馳援、鄉村振興、健康、教育、文化藝術及青少年發展等領域不懈努力，創造社會價值。 當中，復星基金會的鄉村醫生項目自2017年底開展以來，已覆蓋16個省、直轄市、自治區的78個重點幫扶縣，累計派出371人次駐縣幫扶，守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬基層家庭。

復星同時始終秉持「以人為本」的核心價值觀，關注員工的健康與福祉。在給予員工關懷的同時，集團通過整合復星生態體系全球運營資源，攜手成員企業開展公益行動。2023年初，復星正式將0.5天公益假期制度寫入本集團員工手冊，實行一年以來，共有超4,500人次海內外復星員工參與多領域公益活動，合計時長達34,476小時。

自上而下的ESG改進長效機制，ESG表現與董事會績效掛鈎

復星建立了自上而下的ESG提升長效機制，將ESG管理績效納入執行董事績效評估體系，亦將ESG管理績效考核制度覆蓋範圍延伸至本集團CEO及各業務集團負責人。復星在董事會下設立ESG董事委員會，協助董事會指導及監察集團發展及落實ESG工作。在管理及決策層面，復星在管理層設立ESG決策委員會，對ESG戰略落地提供決策支持。在執行層面，集團亦成立了ESG管理委員會及ESG工作小組，確保設立合適及有效的ESG風險管理及內部監控系統，全面落實復星國際的ESG策略及相關行動。

展望未來，復星將繼續積極關注全球可持續發展領域的進展，完善及提升復星的ESG管理，並積極響應國家戰略、保障信息安全、促進科技創新、落實「雙碳」目標、參與公益慈善、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造，並利用復星全球產業生態的資源和優勢，在可持續發展上創造影響力，持續為世界創造美好。

欲了解復星ESG的更多詳情，可參閱復星國際2023年ESG報告：

香港聯交所披露易網站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）

或本公司ESG網站（https://www.fosun.com/esg/）

復星國際2023年氣候信息披露報告電子版本發佈於本公司ESG網站：

（https://www.fosun.com/esg/）

關於復星

復星創立於1992年，經過逾30年發展，已成為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團。秉持讓全球家庭生活更幸福的使命，復星致力於服務全球十億家庭客戶，戰略聚焦健康、快樂、富足的幸福生態系統。2007年復星國際在香港聯交所主板上市（股份代號：00656.HK），截至2023年12月31日，公司總資產達人民幣8,084億元，MSCI ESG評級為AA，是大中華地區唯——家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業。

SOURCE 復星