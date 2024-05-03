技嘉啟動 2024 夢想抵嘉飛鷹計畫 招募研發人才開創 AI 新時代
03 5月, 2024, 10:00 CST
台北2024年5月3日 /美通社/ -- 隨著人工智慧技術的迅速進展，特別是在 ChatGPT、Stable Diffusion 等技術快速發展的推動下，生成式AI、雲端技術及資安整合已為全球企業帶來了革命性的變革。在這個快速發展的環境下，全球電腦領導品牌技嘉科技堅信培育人工智慧領域的優秀人才對於持續創新至關重要。
為此，技嘉科技特別推出「2024 夢想抵嘉飛鷹計畫」，旨在培養頂尖研發人才，共同開創 AI 新時代。飛鷹計畫融合了理論學習與實踐應用，設定了為期兩年的全面培訓制度。參與者將深入技嘉的 AI 生態系統，與世界頂尖的晶片供應商、軟體平台合作，透過國內外技術趨勢課程和講座提升專業知識和技術水準。同時，也將透過參與實際專案，累積研發實戰經驗。此外，為了支持創新科技的發展理念，技嘉還將提供專案資金，支持參與者進行創新產品的研發，並以極具競爭力的薪資福利、友好的工作環境及公開透明的晉升管道，延攬 AI 科技頂尖人才。
「2024 夢想抵嘉飛鷹計畫」致力於發掘和培養對 AI 技術充滿熱情和擁有創新思維的優秀人才。計畫參與者不僅能提升專業知識及技能，還有機會在國際舞台上實現夢想，並能與技嘉科技的 CEO 面對面交流，深入瞭解公司戰略和發展方向。我們邀請對 AI 科技有興趣的人才加入技嘉研發團隊，打造創新科技，美化人生新時代。更多詳情請見技嘉科技官網：https://bit.ly/GTD_2024
SOURCE GIGABYTE
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