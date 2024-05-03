技嘉啟動 2024 夢想抵嘉飛鷹計畫 招募研發人才開創 AI 新時代

台北2024年5月3日 /美通社/ -- 隨著人工智慧技術的迅速進展，特別是在 ChatGPT、Stable Diffusion 等技術快速發展的推動下，生成式AI、雲端技術及資安整合已為全球企業帶來了革命性的變革。在這個快速發展的環境下，全球電腦領導品牌技嘉科技堅信培育人工智慧領域的優秀人才對於持續創新至關重要。

為此，技嘉科技特別推出「2024 夢想抵嘉飛鷹計畫」，旨在培養頂尖研發人才，共同開創 AI 新時代。飛鷹計畫融合了理論學習與實踐應用，設定了為期兩年的全面培訓制度。參與者將深入技嘉的 AI 生態系統，與世界頂尖的晶片供應商、軟體平台合作，透過國內外技術趨勢課程和講座提升專業知識和技術水準。同時，也將透過參與實際專案，累積研發實戰經驗。此外，為了支持創新科技的發展理念，技嘉還將提供專案資金，支持參與者進行創新產品的研發，並以極具競爭力的薪資福利、友好的工作環境及公開透明的晉升管道，延攬 AI 科技頂尖人才。