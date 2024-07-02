沙特阿拉伯將於 2024 年 11 月 24 日至 25 日舉辦首屆國際聯連體雙胞胎會議：KSrelief

沙特阿拉伯利雅德2024年7月3日 /美通社/ -- 聯合國宣布 2024 年 11 月 24 日將會成為「世界連體雙胞胎日」，並且每年都會舉行相關活動，以強調解決連體雙胞胎狀況的必要性，倡導對他們的治療和照顧，以及促進他們的福祉和社會共融。

沙特連體雙胞胎計劃自 1990 年開始以來一直是連體雙胞胎分離領域的領導者。計劃團隊已檢視來自 26 個國家的 139 宗個案，並成功分離 61 對連體雙胞胎。Abdullah Al Rabeeah 博士不僅是皇家法院的顧問和薩爾曼國王人道救援中心（King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, KSrelief）的總監，亦是著名的小兒外科醫生，他自計劃開始以來一直擔任沙特連體雙胞胎計劃的負責人。

Al Rabeeah 博士表示：「聯合國大會已通過決議，將每年 11 月 24 日定為『世界連體雙胞胎日』。對於沙特阿拉伯王國為幫助這些特殊兒童持續進行的人道主義工作來說，這是非常值得驕傲的一天。我要感謝兩聖地監護人 Salman bin Abdulaziz 國王陛下和 Mohammed bin Salman 王儲殿下持續支持沙特連體雙胞胎計劃，這個計劃自 1990 年開始以來一直是連體雙胞胎分離領域的領導者。」

為進一步強調世界連體雙胞胎日的重要性，沙特阿拉伯將於 2024 年 11 月 24 日至 25 日在沙特阿拉伯利雅德舉辦有史以來第一屆國際連體嬰兒會議。這次會議會由薩爾曼國王人道救援中心 (KSrelief) 和沙國民衛隊衛生事務部 (Ministry of National Guard Health Affairs) 合辦，將匯聚全球醫學專家、人道主義組織代表以及其他對連體嬰兒議題感興趣的人士，探討連體雙胞胎分離的成功案例和挑戰，並討論潛在的合作和建議。會議亦將包括一場題為「探索分離手術對連體雙胞胎及其家人的多方面影響」的小組討論，深入探討分離手術在生理、心理和社會方面的後果。

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SOURCE King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief)