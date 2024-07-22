瑞聯銀行發布 2024 年上半年業績，淨獲利按年成長 24.6% 至 1.381 億瑞士法郎

瑞聯銀行在 2024 年上半年的 淨獲利 為 1.381 億瑞士法郎，比 2023 年同期的 1.108 億瑞士法郎大幅成長 24.6%

為 1.381 億瑞士法郎，比 2023 年同期的 1.108 億瑞士法郎大幅成長 24.6% 稅前營業獲利 為 1.679 億瑞士法郎

為 1.679 億瑞士法郎 管理資產總值 成長 108 億瑞士法郎至 1,508 億瑞士法郎

成長 108 億瑞士法郎至 1,508 億瑞士法郎 總營業收入上升 8.8% 至 6.706 億瑞士法郎

日内瓦2024年7月22日 /美通社/ -- 瑞聯銀行（「集團」）管理資產總值截至 2024 年 6 月底成長 7.7% 至 1,508 億瑞士法郎，高於 2023 年底的 1,400 億瑞士法郎。此成長主要由於金融市場自今年以來表現穩固，另加匯率帶來正面效應。

集團總營業收入在今年上半年為 6.706 億瑞士法郎，相比 2023 年同期的 6.164 億瑞士法郎成長 8.8 %，促成因素包括客戶交易量上升帶動費用和佣金淨收益增加 5.6%，同時經常性佣金收益保持穩定。此外，在高利率環境的支持下，淨利息收益仍然強勁，在同期上漲 17.4% 至 3,610 萬瑞士法郎。

營業費用在今年上半年為 4.436 億瑞士法郎，而去年同期為 4.148 億瑞士法郎。新增支出主要由於在 2023 年進行了大量招聘（尤其是前台員工）以及相關的基礎設施支出。

在 2024 年上半年，集團稅前營業獲利為 1.679 億瑞士法郎，較去年同期的 1.380 億瑞士法郎增加 21.7%，而淨獲利為 1.381 億瑞士法郎，比 2023 年同期的 1.108 億瑞士法郎成長 24.6% ，並連帶使營業成本/收益率下降至 66.2% （ 截至 2023 年底為 67.9%）。

瑞聯銀行的第一類資本比率為 27.2%，短期流動性覆蓋率（LCR）為 267.8%，並且獲得穆迪確認 Aa2 長期存款評等，充分反映集團資產負債表的質量和財務強健性。

瑞聯銀行執行長Guy de Picciotto表示：「在 2024 年上半年，集團和我們的客戶均受益於利率較高和回報穩定的利好金融環境。客戶活動水平已經開始改善，而我們能夠為客戶提供根據近期市場情勢而定制的投資方案。同時，集團顯著投資於強化合規框架和資訊科技設施，這有助於我們在更趨複雜的規管環境中，繼續符合監管機關與日俱增的要求。」

關於瑞聯銀行（Union Bancaire Privée, UBP） – www.ubp.com

瑞聯銀行為瑞士首屈一指的私人銀行之一，也是其中資本實力最雄厚的金融機構，第一類資本比率為 27.2%。集團精於為私人及機構客戶提供財富管理服務，總部設於日內瓦，在全球超過 20 個地點聘用約 2,117 名員工，管理資產 1,508 億瑞士法郎（截至2024年6月30日）。

SOURCE 瑞聯銀行