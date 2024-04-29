百勝中國發佈 2024 年第一季度財務業績報告

系統銷售額增長6%，每股攤薄盈利增長4%，或10%，不計及外幣換算影響

經營利潤達3.74億美元，核心經營利潤(1)增長至3.96億美元

總門店數創下15,000家的里程碑，淨新增門店達378家，創第一季度歷史新高

股東現金回饋達7.45億美元，創單季歷史新高

上海2024年4月30日 /美通社/ -- 百勝中國控股有限公司（紐約證券交易所代碼：YUMC 及香港交易所代碼：9987）（以下簡稱「百勝中國」或「公司」），於今日公佈了其截至 2024 年 3月 31 日的 2024 財年第一季度未經審核的財務業績。

2024 年第一季度財務業績亮點

系統銷售額 較上一年同期增長 6%，不計及外幣換算影響，主要得益於8%的淨新增門店貢獻 ( 2) 。

較上一年同期增長 6%，不計及外幣換算影響，主要得益於8%的淨新增門店貢獻 。 截止2024年3月31日，門店總數達到15,022家，其中肯德基門店數達10,603家，必勝客門店數達3,425家。本季度 淨新增 378家門店，創第一季度新高。

378家門店，創第一季度新高。 總收入增長 1%至29.6億美元。不計及外幣換算的影響，總收入本應高出1.54億美元，或增長7%。

同店銷售額 達去年同期水準的97%，去年同店銷售額表現強勁。

達去年同期水準的97%，去年同店銷售額表現強勁。 經營利潤 達3.74億美元。不計及外幣換算影響，經營利潤本應高出2,200萬美元。 核心經營利潤 增長1%至3.96億美元。

達3.74億美元。不計及外幣換算影響，經營利潤本應高出2,200萬美元。 增長1%至3.96億美元。 經營利潤佔總收入百分比（「 經營利潤率 」）為12.6%。管理費用的減少部分抵消了餐廳利潤率降至17.6%的影響。

」）為12.6%。管理費用的減少部分抵消了餐廳利潤率降至17.6%的影響。 每股攤薄盈利 增長4%至0.71美元，或增長10%，不計及外幣換算影響。

增長4%至0.71美元，或增長10%，不計及外幣換算影響。 外賣銷售 增長12%，約佔肯德基和必勝客餐廳收入的38%。 數字訂單收入 ( 3) 達25億美元， 數字訂單 約佔公司餐廳收入的89%。

增長12%，約佔肯德基和必勝客餐廳收入的38%。 達25億美元， 約佔公司餐廳收入的89%。 肯德基及必勝客 的會員數 合計達4.85億。 會員銷售額約佔肯德基和必勝客系統銷售額的65%。

合計達4.85億。 會員銷售額約佔肯德基和必勝客系統銷售額的65%。 百勝中國通過股票回購和現金股息的形式在第一季度向股東回饋約7.45億美元，創單季歷史新高。

CEO評論

百勝中國首席執行官屈翠容女士表示: 「我們在第一季度取得了穩健的銷售增長，總收入創下歷史新高。我們的核心經營利潤在去年高基數的情況下仍持續增長，不計及外幣換算的每股攤薄盈利亦取得雙位數增長。同時，我們正積極嚴謹地推進擴張計畫，總門店數創下15,000家的里程碑。除了投資於內生增長，本季度對股東的回饋力度也創下單季新高。儘管市場環境不斷變化，我們依舊保持靈活，並持續學習和創新，擁抱新的消費趨勢。我們令人驚豔的高價產品（如肯德基牛肉漢堡和全雞）在本季度實現了雙位數的銷售增長。我們已推出六年的標誌性促銷活動『瘋狂星期四』和限時推出的必勝客自助餐繼續激發顧客的熱情，並推動客流量的增長。通過優化配送策略，肯德基在三方外賣平台上擴大了市場份額，並推動了外賣銷售雙位數增長。同時，我們持續提高從門店到供應鏈的營運效率，使我們的業務更具韌性。這使得我們能將節省的成本給到顧客和其他相關方。」

屈女士繼續道：「當前環境充滿挑戰，我們仍將專注於洞察和捕捉消費者不斷變化的需求，以持續增強與消費者的連接。展望未來，我們非常有信心把握中國市場巨大的機遇。我們將通過靈活的門店形式，策略性的加盟和不同價位的卓越產品等多種方式來拓展潛在市場。通過這些舉措，我們堅信有保持強勁增長的能力，為股東創造長期價值。」

(1) 核心經營利潤為經營利潤經特別項目調整後，進一步剔除影響可比性的項目以及外幣換算的影響。本公司採用核心經營利潤這一指標是為了評估核心業務的經營業績。更多詳情，請參閱本新聞稿附錄的「所呈報的公認會計準則業績與非公認會計準則計量指標調節」。 (2) 淨新增門店貢獻指來自淨新增門店的銷售貢獻。 (3) 數字銷售額指在公司自營門店通過數字化方式交易的銷售額。

主要財務業績



第一季度











百分比變動



2024年

2023年

呈報

不計及外幣

換算

系統銷售額 (4) (%) 6

17

無意義

無意義

同店銷售額 (4) (%) (3)

8

無意義

無意義

經營利潤(百萬美元) 374

416

(10)

(5)

經調整經營利潤(5)(百萬美元) 374

419

(11)

(6)

核心經營利潤(5) (6)(百萬美元) 396

392

無意義

+1

經營利潤率(%) 12.6

14.3

(1.7)

(1.7)

核心經營利潤率(5) (7) (%) 12.7

13.5

無意義

(0.8)

淨利潤 (百萬美元) 287

289

(1)

+5

經調整淨利潤(5)(百萬美元) 287

292

(2)

+4

每股普通股攤薄盈利(美元) 0.71

0.68

+4

+10

經調整每股普通股攤薄盈利(美元)(5) 0.71

0.69

+3

+9



















(4) 系統銷售額及同店銷售額百分比不計及外幣換算影響。自2018年1月1日起，餐廳暫時停業措施在同店銷售額計算中正常化，不計及餐廳暫時停業期間的數據。

(5) 有關"所呈報的公認會計準則業績與非公認會計準則計量指標調節"的更多詳情，請參閱本新聞稿附錄的財務報表。 (6) 當期金額乃透過按上一年度的平均匯率換算本年度業績得出。

(7) 核心經營利潤率為核心經營利潤占總收入百分比，不計及外幣換算影響。

注：所有比較數字乃與去年同期比較。

百分比可能因四捨五入而無法重新計回。



肯德基



第一季度











百分比或百分點變動



2024年

2023年

呈報

不計及外幣換算

餐廳門店數 10,603

9,239

+15

無意義

系統銷售額 (%) 7

17

無意義

無意義

同店銷售額 (%) (2)

8

無意義

無意義

總收入(百萬美元） 2,230

2,198

+1

+7

經營利潤 (百萬美元) 372

420

(11)

(7)

核心經營利潤 (百萬美元) 392

396

無意義

(1)

餐廳利潤率(%) 19.3

22.2

(2.9)

(2.9)



肯德基系統銷售額在本季度增長7%，主要得益於本季度8%的淨新增門店貢獻。

肯德基本季度淨新增門店307家，為去年同期淨新增門店數的兩倍多。其中淨新增加盟店58家。

本季度經營利潤達3.72億美元，核心經營利潤達3.92億美元。

本季度餐廳利潤率為19.3%。剔除影響餐廳層面可比性的項目，與去年同期相比下降190個基點，主要由於增加了高性價比的產品來推動客流量增長和工資成本的上漲，部分被有利的原材料價格所抵消。

本季度外賣銷售增長14%，約佔肯德基餐廳收入的39%。非堂食業務約佔肯德基餐廳收入的68%。

必勝客



第一季度











百分比或百分點變動



2024年

2023年

呈報

不計及外幣換算

餐廳門店數 3,425

2,983

+15

無意義

系統銷售額 (%) 4

17

無意義

無意義

同店銷售額 (%) (5)

7

無意義

無意義

總收入(百萬美元） 595

597

-

+5

經營利潤 (百萬美元) 47

55

(15)

(10)

核心經營利潤 (百萬美元) 50

52

無意義

(4)

餐廳利潤率(%) 12.5

14.2

(1.7)

(1.7)



必勝客系統銷售額在本季度增長4%，主要得益於本季度8%的淨新增門店貢獻。

必勝客本季度淨新增門店113家，與去年同期淨新增門店數80家相比增長了40%。

本季度經營利潤為4,700萬美元，核心經營利潤為5,000萬美元。

本季度餐廳利潤率為12.5%。剔除影響餐廳層面可比性的項目，餐廳利潤率與去年同期相比下降100個基點，主要由於增加了高性價比的產品來推動客流量增長和工資成本的上漲，部分被營運效率提升和廣告費用減少所抵消。

本季度外賣銷售增長5%，約佔必勝客餐廳收入的37%。非堂食業務約佔必勝客餐廳收入的47%。

增加股東回饋力度

第一季度，公司加大股票回購力度，以總計約6.81億美元回購了1,660萬股普通股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司仍有約8.53億美元的回購授權可用於未來股票回購。

百勝中國董事會宣佈百勝中國普通股每股現金股息為 0.16 美元，並將於 2024年 6月18 日支付給截至 2024年 5月 28日停業時間前登記在冊的股東。

業績展望

公司 2024財年目標與前期披露保持不變：

淨新增約1,500至 1,700家門店。

資本支出在 7億至8.5億美元之間。

以季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋約15 億美元。

關於非公認會計準則計量指標

所呈報的公認會計準則業績包括非公認會計準則計量指標不包括的項目。關於非公認會計準則調節細節，請參閱本新聞稿中有關「所呈報的公認會計準則業績與非公認會計準則計量指標調節」部分和「分部業績」部分。

電話會議

百勝中國管理層將於美國東部時間2024年4月29日星期一下午八時正（北京時間2024年4月30日星期二上午八時正）召開業績電話會議。

若要收聽電話會議的網絡直播，請訪問： https://edge.media-server.com/mmc/p/29a7ndj.

請於會議前通過以下鏈接進行註冊。註冊完成後，您將收到參與者接入號碼、密碼及唯一的註冊人代碼。

註冊鏈接: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10037794-hf876t.html

電話會議的重播將可於電話會議結束一小時至美國東部時間 2024年5月7日星期二通過致電以下號碼收聽：

美國: 1 855 883 1031 中國大陸: 400 1209 216 中國香港: 800 930 639 英國: 0800 031 4295



重播代碼: 10037794

此外，本次電話會議的業績報告，隨附簡報、網絡直播及存檔的錄音將可於本公司的投資者關係網站http://ir.yumchina.com 瀏覽。

有關百勝中國的重要新聞和資料，包括向美國證券交易委員會和香港聯合交易所提交的公告，請訪問百勝中國的投資者關係網站 http://ir.yumchina.com。網站是百勝中國向投資者發佈重要資料的主要渠道，其中可能包括重大且此前未公開的資料。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含的「前瞻性聲明」(包括「2024 年業績展望」部分的內容) 符合 1933 年《證券法》第 27A 條和 1934 年《證券交易法》第 21E 條所指的意義。我們意圖將所有前瞻性聲明納入 1995 年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款範圍。前瞻 性聲明的特徵通常是其與歷史事實或當前事實並不完全相關，而且會包含前瞻性詞語，如「預期」、「期望」、「認為」、「預計」、「可能」、「可以」、「打算」、「相信」、「計畫」、「估計」、「目標」、「預測」、「規劃」、「有望」、「將會」、「繼續」、「應該」、「預測」、「展望」、「致力」或類似術語。這些聲明是基於我們根據我們的經驗和對歷史趨勢、當前條件和預期未來發展的看法，以及我們認為在當時情況下適當和合理的其它因素而做出的當前估計和假設，但我們不能保證這些估計和假設將被證明正確。前瞻性聲明包括但不限於有關百勝中國未來戰略、增長、業務計畫、投資、門店開業、資本支出、股息和股份回購計畫、系統銷售額的年均複合增長、經營利潤、每股盈利、收益、業績和回報的陳述、有關人口和宏觀經濟趨勢的預期影響的陳述、百勝中國業務的恢復速度、有關我們的創新、數字化和外賣能力以及投資對增長的預期影響的陳述以及與百勝中國業務長期驅動力有關的看法。前瞻性聲明並不能保證業績，其本身就存在難以預測的已知和未知風險和不確定性，可能導致我們的實際結果或事件與這些聲明所顯示的結果或事件存在實質性差異。我們不能向您保證我們的任何預測、估計或假設會實現。本新聞稿中的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日發表，除非法律要求，否則我們不承擔公開更新任何前瞻性聲明以反映後續事件或情況的義務。眾多因素可能導致我們的實際結果或事件與前瞻性聲明所表達或暗示的結果或事件存在實質性差異，包括但不限於：我們是否能夠按照目前預測的時間和數字實現開發目標（如有），我們的行銷活動和產品創新是否成功，我們維護食品安全和品質控制系統的能力，公共衛生狀況的變化，我們控制成本和費用（包括稅收成本）的能力，中國政治、經濟和監管條件的變化以及10-K 表年度報告和後續的10-Q 表季度報告中「風險因素」部分的內容。此外，我們目前不知道的或者我們目前認為不重要的其它風險和不確定因素可能會影響任何此類前瞻性聲明的準確性。在評估所有前瞻性聲明時，應瞭解其內在的不確定性。您應查閱我們向美國證券交易委員會提交的檔（包括我們的 10-K 表年度報告和後續的 10-Q 表季度報告中 「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」部分的內容），以瞭解可能影響到我們財務業績和其它結果的因素的更多細節。

關於百勝中國

百勝中國是中國最大的餐飲公司， 以「讓生活更有滋味」為使命。公司有超過40萬員工，並在中國超過2,000個城鎮經營六個品牌超15,000家餐廳。肯德基和必勝客是西式速食和西式休閒餐飲領域的領先品牌。百勝中國亦與百年義大利品牌Lavazza合作，在中國探索及發展Lavazza咖啡概念。公司旗下還有中式餐飲品牌小肥羊和黃記煌。塔可鐘提供創新墨西哥風味食品。百勝中國擁有世界一流的數字化供應鏈體系，包括覆蓋全國的龐大物流中心網絡和自有供應鏈管理系統。強大的數字化能力和會員計畫讓公司能夠更快觸達顧客，提供更好的服務。作為財富500強企業，百勝中國的願景是成為全球最創新的餐飲先鋒。欲瞭解更多資訊，請訪問http://ir.yumchina.com。

聯繫方式

百勝中國控股有限公司 簡明合併利潤表 （除每股數據外，所有金額均以百萬美元為單位） （未經審核）



















截至3月31日止季度

百分比變動



2024年

2023年

% 收入













公司餐廳收入

$ 2,794

$ 2,772

1

加盟費收入

25

25

2

與加盟店往來交易的收入

107

93

15

其他收入

32

27

18

總收入

2,958

2,917

1

成本及開支淨額













公司餐廳













食品及包裝物

896

835

(7)

薪金及僱員福利

708

683

(4)

物業租金及其他經營開支

697

691

(1)

公司餐廳開支

2,301

2,209

(4)

管理費用

140

163

14

加盟開支

10

10

—

與加盟店往來交易的開支

104

91

(14)

其他經營成本及開支

29

24

(21)

關店及減值開支淨額

1

3

42

其他（收益）開支淨額

(1)

1

無意義

總成本及開支淨額

2,584

2,501

(3)

經營利潤

374

416

(10)

利息收入淨額

38

38

(1)

投資收益（虧損）

8

(17)

無意義

扣除所得稅及權益法核算的投資損益前的利潤

420

437

(4)

所得稅

(113)

(125)

10

權益法核算的投資損益

—

1

60

淨利潤—包括非控股權益

307

313

(2)

淨利潤—非控股權益

20

24

17

淨利潤—百勝中國控股有限公司

$ 287

$ 289

(1)

實際稅率

26.9 %

28.5 %

1.6 個百分點















每股普通股基本盈利

$ 0.72

$ 0.69





發行在外的加權平均普通股數（按百萬計）

401

418





















每股普通股攤薄盈利

$ 0.71

$ 0.68





發行在外的加權平均普通及攤薄潛在普通股數（按百萬計）

403

423





















公司餐廳收入

100.0 %

100.0 %





食品及包裝物

32.1

30.1

(2.0) 個百分點 薪金及僱員福利

25.4

24.6

(0.8) 個百分點 物業租金及其他經營開支

24.9

25.0

0.1 個百分點 餐廳利潤率

17.6 %

20.3 %

(2.7) 個百分點































百分比可能因四捨五入而無法重新計回。

百勝中國控股有限公司 肯德基經營業績 （百萬美元） （未經審核）



















截至3月31日止季度

百分比變動



2024年

2023年

% 收入













公司餐廳收入

$ 2,193

$ 2,166

1

加盟費收入

18

17

6

與加盟店往來交易的收入

14

10

30

其他收入

5

5

(8)

總收入

2,230

2,198

1

成本及開支淨額













公司餐廳













食品及包裝物

694

646

(8)

薪金及僱員福利

542

512

(6)

物業租金及其他經營開支

535

527

(2)

公司餐廳開支

1,771

1,685

(5)

管理費用

61

68

11

加盟開支

9

9

(2)

與加盟店往來交易的開支

12

9

(26)

其他經營成本及開支

4

4

7

關店及減值開支淨額

1

1

17

其他開支淨額

—

2

94

總成本及開支淨額

1,858

1,778

(5)

經營利潤

$ 372

$ 420

(11)

公司餐廳收入

100.0 %

100.0 %





食品及包裝物

31.7

29.8

(1.9) 個百分點 薪金及僱員福利

24.7

23.6

(1.1) 個百分點 物業租金及其他經營開支

24.3

24.4

0.1 個百分點 餐廳利潤率

19.3 %

22.2 %

(2.9) 個百分點































百分比可能因四捨五入而無法重新計回。

百勝中國控股有限公司 必勝客經營業績 （百萬美元） （未經審核）





















截至3月31日止季度

百分比變動





2024年

2023年

%

收入















公司餐廳收入

$ 587

$ 591

(1)



加盟費收入

2

2

(1)



與加盟店往來交易的收入

1

1

(7)



其他收入

5

3

82



總收入

595

597

—



成本及開支淨額















公司餐廳















食品及包裝物

198

184

(7)



薪金及僱員福利

162

167

3



物業租金及其他經營開支

154

156

1



公司餐廳開支

514

507

(1)



管理費用

27

29

7



加盟開支

1

1

2



與加盟店往來交易的開支

1

1

10



其他經營成本及開支

5

3

(103)



關店及減值開支淨額

—

1

39



總成本及開支淨額

548

542

(1)



經營利潤

$ 47

$ 55

(15)



公司餐廳收入

100.0 %

100.0 %







食品及包裝物

33.7

31.2

(2.5) 個百分點

薪金及僱員福利

27.6

28.2

0.6 個百分點

物業租金及其他經營開支

26.2

26.4

0.2 個百分點

餐廳利潤率

12.5 %

14.2 %

(1.7) 個百分點





































百分比可能因四捨五入而無法重新計回。

百勝中國控股有限公司 簡明合併資產負債表 （百萬美元）













於2024年3月31日

於2023年12月31日



（未經審核）



資產







流動資產







現金及現金等價物

$ 883

$ 1,128 短期投資

1,512

1,472 應收賬款淨額

74

68 存貨淨額

345

424 待攤費用及其他流動資產

341

339 流動資產總額

3,155

3,431 固定資產淨額

2,292

2,310 經營租賃使用權資產

2,167

2,217 商譽

1,900

1,932 無形資產淨額

147

150 長期銀行存款及票據

907

1,265 權益投資

335

332 遞延所得稅資產

129

129 其他資產

263

265 資產總額

11,295

12,031









負債、可贖回非控股權益及權益







流動負債







應付賬款及其他流動負債

1,936

2,164 短期借款

165

168 應付所得稅

162

90 流動負債總額

2,263

2,422 長期經營租賃負債

1,847

1,899 長期融資租賃負債

44

44 遞延所得稅負債

387

390 其他負債

166

157 負債總額

4,707

4,912









可贖回非控股權益

13

13









股東權益







每股面值0.01美元的普通股；

已授權發行的1,000百萬股股份；

分別於2024年3月31日以及2023年12月31日

發行的394百萬股、407百萬股股份

分別於2024年3月31日以及2023年12月31日

發行在外的392百萬股、407百萬股股份

4

4 庫存股份

(76)

— 資本公積

4,159

4,320 未分配利潤

2,078

2,310 累計其他綜合虧損

(300)

(229) 百勝中國控股有限公司股東之權益總額

5,865

6,405 非控股權益

710

701 權益總額

6,575

7,106 負債、可贖回非控股權益及權益總額

$ 11,295

$ 12,031

百勝中國控股有限公司 簡明合併現金流量表 (百萬美元) (未經審核)



















截至3月31日止季度





2024年



2023年 現金流量—經營活動











淨利潤—包括非控股權益



$ 307



$ 313 折舊及攤銷



117



116 非現金經營租賃成本



101



102 關店及減值開支



1



3 投資（收益）虧損



(8)



17 權益法核算的投資損益



—



(1) 來自權益法核算的投資的分派股息



2



4 遞延所得稅



—



7 股權激勵開支



10



13 應收賬款變動



(3)



5 存貨變動



74



40 待攤費用，其他流動資產及增值稅資產變動



(8)



12 應付賬款及其他流動負債變動



(136)



(93) 應付所得稅變動



73



75 長期經營租賃負債變動



(100)



(94) 其他，淨額



12



(12) 經營活動所產生現金淨額



442



507 現金流量—投資活動











資本支出



(189)



(179) 購買短期投資、長期銀行存款及票據



(268)



(1,378) 短期投資、長期銀行存款及票據到期



555



1,126 其他，淨額



1



2 投資活動所產生（所用）現金淨額



99



(429) 現金流量—融資活動











回購普通股股份



(679)



(60) 就普通股支付的現金股息



(64)



(54) 向非控股權益支付的股息



(16)



(15) 收到非控股權益的注資



—



35 其他，淨額



(17)



(5) 融資活動所用現金淨額



(776)



(99) 現金、現金等價物及受限制現金的匯率影響



(10)



2 現金、現金等價物及受限制現金減少淨額



(245)



(19) 現金、現金等價物及受限制現金—期初



1,128



1,130 現金、現金等價物及受限制現金—期末



$ 883



$ 1,111

在此新聞稿中：

提供的若干績效指標和非公認會計準則計量指標，不計及外幣換算的影響。該等金額乃透過按上一年度的平均匯率換算本年度業績得出。我們認為不計及外幣換算的影響可在排除外匯波動的情況下提供更好的同比比較。

系統銷售額增長反映所有經營我們品牌的全部餐廳的銷售額情況，無論餐廳的所屬權，即包括本公司所有自營餐廳及加盟店的銷售額，不包括我們並無收取基於銷售額的特許權使用費的非本公司自營餐廳的銷售額。加盟店的銷售額一般為本公司持續產生以按其系統銷售額約6%的平均費率計費的加盟費收入。加盟店餐廳的銷售額不計入簡明合併利潤表內的公司餐廳收入；然而，加盟費收入計入本公司的收入內。我們認為系統銷售額增長對投資者有用，可作為衡量業務整體實力的重要指標，原因為其包含了所有的收入驅動因素、本公司及加盟店的同店銷售額，以及淨餐廳增長。

從2018年1月1日起，公司更改了同店銷售額增長的定義。同店銷售額增長指本公司系統內於之前財政年度第一日前營業的全部餐廳的食品銷售額之估計百分比變動，不包括餐廳門店暫時停業的期間。我們將此等餐廳稱為「基礎」餐廳。此前，同店銷售額增長是指公司系統內所有開業一年以上的餐廳（包括暫時停業的門店）的銷售額之估計百分比變動，基礎門店逐月滾動變化。此次修訂是為了與管理層內部衡量業績的方式保持一致，並注重較為穩定基礎餐廳。

品牌餐廳數目





















肯德基























2023年12月31日

新建

關店

收購

2024年3月31日 自營餐廳

9,237

303

(55)

1

9,486 加盟店

1,059

63

(4)

(1)

1,117 總計

10,296

366

(59)

—

10,603











































必勝客























2023年12月31日

新建

關店

2024年3月31日



自營餐廳

3,155

138

(25)

3,268



加盟店

157

2

(2)

157



總計

3,312

140

(27)

3,425

























其他























2023年12月31日

新建

關店

2024年3月31日



自營餐廳

256

5

(39)

222



加盟店

780

10

(18)

772



總計

1,036

15

(57)

994





非公認會計準則計量指標

（除每股數據外，所有金額均以百萬美元為單位）

(未經審核)

除本新聞稿內根據美國公認會計準則提供的業績外，本公司提供下列非公認會計準則計量指標：

經調整特別 項目 的計量指標，包括經調整經營利潤、經調整淨利潤、經調整每股普通股盈利、經調整實際稅率及經調整 EBITDA；

的計量指標，包括經調整經營利潤、經調整淨利潤、經調整每股普通股盈利、經調整實際稅率及經調整 EBITDA； 公司餐廳利潤及餐廳利潤率；

核心經營利潤和核心經營利潤率為經調整特別項目，並進一步調整影響可比性的項目及外幣換算影響的經營利潤；

該等非公認會計準則指標並非旨在取代本公司根據公認會計準則呈列財務業績。相反，本公司相信該等非公認會計準則指標的呈列可為投資者提供額外資料，以便比較過去及目前的業績，惟不包括本公司認為其並不代表本公司核心營運的項目。

就經調整特別項目的非公認會計準則計量指標而言，本公司排除特別項目的影響，以作內部表現評估及作為厘定若干員工薪酬的因素。特別項目並不包括在我們的任何分部業績內。

經調整EBITDA為包括非控股權利的淨利潤調整權益法核算的投資損益、所得稅、利息收入淨額、投資收益或虧損、折舊與攤銷、門店減值費用及特別項目。作為調整項目計入經調整 EBITDA 的門店減值費用主要是由於我們每半年或當事件或情況發生變化表明餐廳層面的資產的賬面金額可能無法收回時，對餐廳的長期資產的減值情況評估所產生的。如果這些餐廳層面的資產未減值，則該資產的折舊將作為 EBITDA 的調整項目。因此，門店減值的費用是一項與餐廳層面資產折舊攤銷類似的非現金項目。本公司認為撇除該非現金項目將有利於投資者以及分析師衡量經營表現。

餐廳利潤為公司餐廳收入減去自營餐廳於產生公司餐廳收入時的直接相關開支，包括食品和包裝物成本，餐廳層面薪金及員工福利，租金，餐廳資產的折舊和攤銷，廣告費用，以及其他營運費用。餐廳利潤率定義為餐廳利潤除以公司餐廳收入。我們亦利用餐廳利潤及餐廳利潤率對自營餐廳進行內部評估，我們認為相關指標為投資者提供了關於自營餐廳盈利能力的有效資訊。

核心經營利潤為經調整特別項目，並進一步排除影響可比性的項目及外幣換算影響的經營利潤。在評估是否對可能重大或可能影響對我們持續財務和業務表現或趨勢的理解的項目的影響進行調整時，我們會考慮定量和定性因素。因受政策變更或其他外界因素影響以及與我們核心營運不同或無關的活動帶來的非現金項目，使得費用、收益和會計變動被管理層視為顯著影響本期或可比期間業績，通常被認為是「影響可比性的項目」。影響可比性的項目包括但不限於：業主和政府機構的臨時補貼、稅收政策變動導致的增值稅加計抵減、以及收購時確認的重新購入加盟權的攤銷。我們認為，呈列核心經營利潤為進一步加強我們過往經營業績與其相關經營業績趨勢的可比性提供了額外資料，同時我們利用該指標來評估核心營運的績效。核心經營利潤率定義為核心經營利潤除以不計及外幣換算影響的總收入。

下表載列最直接可比的美國公認會計準則財務計量指標與非公認會計準則財務計量指標的調節。分部公認會計準則經營利潤與餐廳利潤以及核心經營利潤的調節呈列在此新聞稿中的分部業績。















截至3月31日止季度



2024年

2023年 非公認會計準則計量指標

















經營利潤與經調整經營利潤的調節







經營利潤

$ 374

$ 416 特別項目，經營利潤

—

(3) 經調整經營利潤

$ 374

$ 419 淨利潤與經調整淨利潤的調節







淨利潤—百勝中國控股有限公司

$ 287

$ 289 特別項目，淨利潤—百勝中國控股有限公司

—

(3) 經調整淨利潤，百勝中國控股有限公司

$ 287

$ 292 每股普通股盈利與經調整每股普通股盈利的調節







每股普通股基本盈利

$ 0.72

$ 0.69 特別項目，每股普通股基本盈利

—

(0.01) 經調整每股普通股基本盈利

$ 0.72

$ 0.70 每股普通股攤薄盈利

$ 0.71

$ 0.68 特別項目，每股普通股攤薄盈利

—

(0.01) 經調整每股普通股攤薄盈利

$ 0.71

$ 0.69 實際稅率與經調整實際稅率的調節







實際稅率

26.9 %

28.5 % 特別項目對實際稅率的影響

— %

0.1 % 經調整實際稅率

26.9 %

28.4 %

淨利潤連同經調整EBITDA的調節呈列如下：





截至3月31日止季度



2024年

2023年









淨利潤與經調整EBITDA的調節







淨利潤—百勝中國控股有限公司

$ 287

$ 289 淨利潤—非控股權益

20

24 權益法核算的投資損益

—

(1) 所得稅

113

125 利息收入淨額

(38)

(38) 投資（收益）虧損

(8)

17 經營利潤

374

416 特別項目，經營利潤

—

3 經調整經營利潤

374

419 折舊與攤銷

117

116 餐廳減值費用

4

4 經調整 EBITDA

$ 495

$ 539

特別項目的詳情呈列如下：





截至3月31日止季度



2024年

2023年









合夥人績效股票單位獎勵的股權激勵開支(1)

$ —

$ (3) 特別項目，經營利潤

—

(3) 特別項目的稅務影響(2)

—

— 特別項目，淨利潤—包括非控股權益

—

(3) 特別項目，淨利潤—非控股權益

—

— 特別項目，淨利潤—百勝中國控股有限公司

$ —

$ (3) 發行在外的加權平均普通及攤薄潛在普通股數（按百萬計）

403

423 特別項目，每股普通股攤薄盈利

$ —

$ (0.01)

(1) 於2020年2月，本公司向被視為對執行本公司的戰略營運計畫至關重要的選定雇員授出合夥人績效股票單位獎勵。該等績效股票單位獎勵僅於四年表現期內達成下限表現目標時實際歸屬，基於業績表現的績效股票單位獎勵發放數量為涉及的目標股份數目的0%至200%。該等獎勵已於2023年12月31日歸屬，並於2024年第一季度發放。授出合夥人績效股票單位獎勵旨在應對日益激烈的高級管理人才競爭，激勵績效改革及鼓勵管理人員留任。鑒於該等授予的獨特性質，薪酬委員會不擬於表現期內向相同雇員授出類似、特別授予。該等特別獎勵的影響從管理層用於評估本公司業績表現的指標中排除。

(2) 稅務影響乃根據各個特別項目的性質及司法權區按適用稅率厘定。

經營利潤連同與核心經營利潤的調節呈列如下：





截至3月31日止季度

百分比變動





2024年

2023年

%

經營利潤與核心經營利潤的調節













經營利潤

$ 374

$ 416

(10)

特別項目，經營利潤

—

3





經調整經營利潤

$ 374

$ 419

(11)

影響可比性的項目













業主的臨時補貼(1)

—

(8)





政府機構的臨時補貼(2)

—

(2)





增值稅加計抵減 (3)

—

(19)





重新購入的加盟權的攤銷(4)

—

2





外幣換算影響

22

—





核心經營利潤

$ 396

$ 392

1

總收入

2,958

2,917

1

外幣換算影響

154

—





總收入，不計及外幣換算的影響

$ 3,112

$ 2,917

7

核心經營利潤率

12.7 %

13.5 %

(0.8) 個百分點















(1) 受新冠肺炎疫情影響，本公司獲得業主授予的租賃減免。租賃減免主要為本公司的餐廳業務受到不利影響期間的租金減

免。該等減免在授予期間於簡明合併利潤表主要確認為公司餐廳開支項下物業租金及其他經營開支的抵減。















(2) 受新冠肺炎疫情影響，本公司獲得政府就員工福利和為員工提供培訓的補貼。該臨時補貼於簡明合併利潤表主要確認為公

司餐廳開支項下薪金及員工福利的抵減。















(3) 根據有關政府機關發布的政策，允許符合標準的特定行業增值稅一般納稅人加計將用於抵消其增值稅銷項稅的10%或15%

增值稅進項，從而抵減增值稅應納稅額。該等增值稅政策已進一步延長至2023年12月31日，但加計抵扣比例已分別減至

5%或10%。該增值稅加計抵減於簡明合並利潤表主要確認為公司餐廳開支項下食品及包裝物、物業租金及其他經營開支的

抵減。基於本公司目前可獲得的信息，預計該等優惠政策不會繼續延長。

(4) 由於收購我們先前未合併合營企業杭州肯德基、蘇州肯德基及無錫肯德基，購買價中66百萬美元、61百萬美元及61百萬

美元分別分配至與重新購入的加盟權有關的無形資產，相關無形資產於余下加盟權合約期限1年、2.4年及5年內攤銷。截

至2023年3月31日，該重新購入的加盟權已攤銷完畢。該攤銷額計入簡明合並利潤表的其他（收益）開支凈額。

百勝中國控股有限公司 分部業績 (百萬美元) (未經審核)





























截至2024年3月31日止季度



肯德基

必勝客

所有其他分部

企業及未分配(1)

抵銷

總額 公司餐廳收入

$ 2,193

$ 587

$ 14

$ —

$ —

$ 2,794 加盟費收入

18

2

5

—

—

25 與加盟店往來交易的收入(2)

14

1

20

72

—

107 其他收入

5

5

164

15

(157)

32 總收入

$ 2,230

$ 595

$ 203

$ 87

$ (157)

$ 2,958 公司餐廳開支

1,771

514

17

—

(1)

2,301 管理費用

61

27

10

42

—

140 加盟開支

9

1

—

—

—

10 與加盟店往來交易的開支(2)

12

1

19

72

—

104 其他經營成本及開支

4

5

162

14

(156)

29 關店及減值開支淨額

1

—

—

—

—

1 其他開支（收益）淨額

—

—

—

(1)

—

(1) 總成本及開支淨額

1,858

548

208

127

(157)

2,584 經營利潤（虧損）

$ 372

$ 47

$ (5)

$ (40)

$ —

$ 374

























公認會計準則經營利潤和餐廳利潤的調節

























截至2024年3月31日止季度



肯德基

必勝客

所有其他分部

企業及未分配(1)

抵銷

總額 公認會計準則經營利潤（虧損）

$ 372

$ 47

$ (5)

$ (40)

$ —

$ 374 減：























加盟費收入

18

2

5

—

—

25 與加盟店往來交易的收入(2)

14

1

20

72

—

107 其他收入

5

5

164

15

(157)

32 加：























管理費用

61

27

10

42

—

140 加盟開支

9

1

—

—

—

10 與加盟店往來交易的開支(2)

12

1

19

72

—

104 其他經營成本及開支

4

5

162

14

(156)

29 關店及減值開支淨額

1

—

—

—

—

1 其他開支（收益）淨額

—

—

—

(1)

—

(1) 餐廳利潤（虧損）

$ 422

$ 73

$ (3)

$ —

$ 1

$ 493 公司餐廳收入

2,193

587

14

—

—

2,794 餐廳利潤率

19.3 %

12.5 %

(31.4) %

不適用

不適用

17.6 %

























公認會計準則經營利潤和核心經營利潤的調節























截至2024年3月31日止季度



肯德基

必勝客

所有其他分部

企業及未分配(1)

抵銷

總額 公認會計準則經營利潤（虧損）

$ 372

$ 47

$ (5)

$ (40)

$ —

$ 374 特別項目，經營利潤

—

—

—

—

—

— 經調整經營利潤

$ 372

$ 47

$ (5)

$ (40)

$ —

$ 374 外幣換算影響

20

3

—

(1)

—

22 核心經營利潤（虧損）

$ 392

$ 50

$ (5)

$ (41)

$ —

$ 396





























截至2023年3月31日止季度



肯德基

必勝客

所有其他分部

企業及未分配(1)

抵銷

總額 公司餐廳收入

$ 2,166

$ 591

$ 15

$ —

$ —

$ 2,772 加盟費收入

17

2

6

—

—

25 與加盟店往來交易的收入(2)

10

1

19

63

—

93 其他收入

5

3

162

10

(153)

27 總收入

$ 2,198

$ 597

$ 202

$ 73

$ (153)

$ 2,917 公司餐廳開支

1,685

507

18

—

(1)

2,209 管理費用

68

29

10

56

—

163 加盟開支

9

1

—

—

—

10 與加盟店往來交易的開支(2)

9

1

18

63

—

91 其他經營成本及開支

4

3

161

8

(152)

24 關店及減值開支淨額

1

1

1

—

—

3 其他開支（收益）淨額

2

—

—

(1)

—

1 總成本及開支淨額

1,778

542

208

126

(153)

2,501 經營利潤（虧損）

$ 420

$ 55

$ (6)

$ (53)

$ —

$ 416

























公認會計準則經營利潤和餐廳利潤的調節

























截至2023年3月31日止季度



肯德基

必勝客

所有其他分部

企業及未分配(1)

抵銷

總額 公認會計準則經營利潤（虧損）

$ 420

$ 55

$ (6)

$ (53)

$ —

$ 416 減：























加盟費收入

17

2

6

—

—

25 與加盟店往來交易的收入(2)

10

1

19

63

—

93 其他收入

5

3

162

10

(153)

27 加：























管理費用

68

29

10

56

—

163 加盟開支

9

1

—

—

—

10 與加盟店往來交易的開支(2)

9

1

18

63

—

91 其他經營成本及開支

4

3

161

8

(152)

24 關店及減值開支淨額

1

1

1

—

—

3 其他開支（收益）淨額

2

—

—

(1)

—

1 餐廳利潤（虧損）

$ 481

$ 84

$ (3)

$ —

$ 1

$ 563 公司餐廳收入

2,166

591

15

—

—

2,772 餐廳利潤率

22.2 %

14.2 %

(21.2) %

不適用

不適用

20.3 %

























公認會計準則經營利潤和核心經營利潤的調節























截至2023年3月31日止季度



肯德基

必勝客

所有其他分部

企業及未分配(1)

抵銷

總額 公認會計準則經營利潤（虧損）

$ 420

$ 55

$ (6)

$ (53)

$ —

$ 416 特別項目，經營利潤

—

—

—

3

—

3 經調整經營利潤

$ 420

$ 55

$ (6)

$ (50)

$ —

$ 419 影響可比性的項目























業主的臨時補貼

(7)

(1)

—

—

—

(8) 政府機構的臨時補貼

(2)

—

—

—

—

(2) 增值稅加計抵減

(17)

(2)

—

—

—

(19) 重新購入的加盟權的攤銷

2

—

—

—

—

2 外幣換算影響

—

—

—

—

—

— 核心經營利潤（虧損）

$ 396

$ 52

$ (6)

$ (50)

$ —

$ 392

























上述財務報表將基於管理責任的分部業績與簡明合併利潤表進行了核對。

























(1) 由於相關交易性質上被視為公司收入及開支，故相關金額並無就做出經營決策或評估財務表現而分配至任何分部。

(2)主要包括由於公司中央採購模式產生的與加盟店交易之收入及有關開支，本公司根據該模式集中採購食品及包裝物，然後向包括加盟店在內的肯德基和必勝客餐廳出售。

SOURCE 百勝中國控股有限公司