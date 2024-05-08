全球品牌大獎在泰國曼谷表彰 2024 年度卓越品牌

Deepali Khanna 女士、Teeraphol Ambhai 先生和 Joseph Chan 先生分別致辭，而 Deepali Khanna 女士、Joseph Chan 先生和 Vishal Sood 先生隨後為獲獎者頒獎。本次頒獎典禮薈萃全球頂級品牌的高管，共同角逐夢寐以求的獎項。 FedEx Express Thailand 、 Malaysia Airlines 、 Mercedes Benz (Thailand) Limited 、TH Group、 Major Cineplex 、 Asia Pay 及其他知名品牌均參與了此次活動。

Global Brands Magazine 行政總裁 Jay Reddy 先生在談到頒獎之夜時表示：「今年的評獎過程非常嚴格，共有 20,000 多家公司參與了各類別的評估。我們非常榮幸能接待獲獎者，讓他們共聚一堂。他們籍助客戶滿意度，力求打造經久不衰的品牌價值，這確實令人欽佩。我們向所有獲獎者表示由衷的祝賀和美好的祝愿。」

本次活動得到了 AlphaLegal.ai、 Zaga Urban 和 Sportzlete 的贊助，凸顯了他們表彰和頌揚全球品牌傑出成就的承諾。GBM 團隊衷心感謝主賓 Deepali Khanna、我們尊敬的講者、頒獎嘉賓，以及所有不辭千里前來共聚一堂的獲獎品牌。各位貴賓的出席和作出的貢獻令本次活動難以忘懷。

關於 Global Brands Magazine

Global Brands Magazine (GBM) 的報道覆蓋引領業界的品牌。該雜誌總部設於英國，主要報導全球頂尖品牌。每年，GBM 均會嘉獎具有非凡遠見及提供卓著服務和產品的公司。這些榮譽可提升獲獎者在社會及數碼層面的品牌形象，令品牌獲得廣泛的認可與宣傳。

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