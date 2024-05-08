全球品牌大獎在泰國曼谷表彰 2024 年度卓越品牌

08 5月, 2024, 19:46 CST
倫敦2024年5月8日 /美通社/ -- Global Brands Magazine 於 2024 年 5 月 4 日在曼谷 Athenee Hotel 舉行「全球品牌頒獎」之夜，表彰全球各領域的最傑出品牌。
在這個備受矚目的夜晚，大禮堂雲集了全球知名品牌，令整個會場星光熠熠。活動由作為主賓的洛克菲勒基金會副總裁 Deepali Khanna 女士主持。
Deepali Khanna 女士、Teeraphol Ambhai 先生和 Joseph Chan 先生分別致辭，而 Deepali Khanna 女士、Joseph Chan 先生和 Vishal Sood 先生隨後為獲獎者頒獎。本次頒獎典禮薈萃全球頂級品牌的高管，共同角逐夢寐以求的獎項。FedEx Express Thailand、Malaysia Airlines、Mercedes Benz (Thailand) Limited、TH Group、Major Cineplex、Asia Pay 及其他知名品牌均參與了此次活動。
Global Brands Magazine 行政總裁 Jay Reddy 先生在談到頒獎之夜時表示：「今年的評獎過程非常嚴格，共有 20,000 多家公司參與了各類別的評估。我們非常榮幸能接待獲獎者，讓他們共聚一堂。他們籍助客戶滿意度，力求打造經久不衰的品牌價值，這確實令人欽佩。我們向所有獲獎者表示由衷的祝賀和美好的祝愿。」
本次活動得到了 AlphaLegal.ai、Zaga Urban 和 Sportzlete 的贊助，凸顯了他們表彰和頌揚全球品牌傑出成就的承諾。GBM 團隊衷心感謝主賓 Deepali Khanna、我們尊敬的講者、頒獎嘉賓，以及所有不辭千里前來共聚一堂的獲獎品牌。各位貴賓的出席和作出的貢獻令本次活動難以忘懷。
關於 Global Brands Magazine
Global Brands Magazine (GBM) 的報道覆蓋引領業界的品牌。該雜誌總部設於英國，主要報導全球頂尖品牌。每年，GBM 均會嘉獎具有非凡遠見及提供卓著服務和產品的公司。這些榮譽可提升獲獎者在社會及數碼層面的品牌形象，令品牌獲得廣泛的認可與宣傳。
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SOURCE Global Brands Magazine
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