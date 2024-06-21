哥斯達黎加在 2024 年「首爾食品與酒店展銷會」上尋求亞洲新機遇

除了為這些公司展示各種高增值產品的空間，例如特色咖啡、菠蘿乾、急凍生果、小食、巧克力、朗姆酒和咖啡，這身負重任的哥斯達黎加國家攤位，能夠讓買家和消費者品嚐和了解哥斯達黎加產品的質量和多樣性。

PROCOMER 出口發展經理 Mario Sáenz 表示：「在 PROCOMER，我們繼續為哥斯達黎加的公司尋找新的市場和機遇。首次參加 2024 年『首爾食品與酒店展銷會』，讓我們能夠將自家產品的多樣化、高增值和可持續性帶到韓國，在亞洲市場這樣一個充滿活力、豐富多彩的市場中，蘊藏著來自世界各地的商機。」

參與 2024 年「首爾食品與酒店展銷會」的目標，促進哥斯達黎加成為值得信賴的優質食品供應商，增加與韓國的貿易，並使哥斯達黎加在非傳統市場的出口商品更加多樣化。展銷會也是展示主要出口產品的機會，例如以其質量和豐富的風味得到世界公認的阿拉比卡咖啡，還有以其香甜果味和可以全年供應而著稱的 MD2 菠蘿。

Todo Natural 出口經理 Marianella Chaves 強調：「參加『食品與酒店展銷會』，對於任何有興趣進入韓國市場的人來說是一個寶貴的經驗。展銷會為我們提供了獨特機會，與韓國食品行業的買家、供應商和其他專業人士聯繫，這也是了解最新市場趨勢和發展的絕佳方式。」

「我們的產品參加展銷會達到了我們的目標，其中值得強調的是，我們的產品在重要的國際市場（如亞洲市場）上獲得『特種咖啡』的稱譽。我們很榮幸能與 PROCOMER 共同邁出出口咖啡的第一步。」Kwiso Coffee 創辦人 Roylin Monge 補充說。

在貿易展覽期間，哥斯達黎加的公司有機會與來自韓國和其他亞洲國家的進口商、分銷商和連鎖超市會面。首爾也有銷售點考察團，以了解消費者趨勢和韓國市場的競爭狀況。

韓國是哥斯達黎加在亞洲出口的第四位貿易夥伴，在 2024 年的前四個月，貿易額超過了 3.63 億美元。

SOURCE PROCOMER