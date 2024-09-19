皇家氣象學會正式啟動 2024 年渣打銀行天氣攝影師大獎公眾投票

倫敦2024年9月19日 /美通社/ -- 渣打銀行 2024 年度天氣攝影師公眾投票現已開始。從 9 月 19 日至 10 月 17 日期間，公眾可以從入圍名單中選出他們最喜歡的相片，當中展示了全球最令人矚目的天氣和氣候攝影作品。

今年的獎項已是第九屆，由英國皇家氣象學會主辦。作為一個國際平台，該獎項旨在提高人們對威脅地球的環境問題的認識，包括熱浪、颱風和極端洪水，同時也展現天氣令人敬畏之美和力量。

自 2024 年「渣打氣候獎」一經推出以來，比賽便吸引了全球各年齡層和技能水平的攝影師提交數千份作品。許多參賽者渴望記錄極端天氣事件對人類的影響，例如洪水、乾旱和野火。

公眾投票的入圍作品展覽現已在皇家氣象學會的網站上公開，展出 25 張優秀的天氣和氣候攝影作品。

入圍作品的亮點包括撒哈拉沙漠的沙塵暴、冰暈、罕見的紅色精靈閃電，以及被霜覆蓋的壯麗風景。入圍作品展覽還提供有關天氣現象背後的科學知識和相片背後的故事點評，以及攝影師的冒險經歷與使用的拍攝技巧。

立即瀏覽入圍作品，為你的心水之作投下一票。

比賽時間表

開放公眾投票時間：9 月 19 日（英國夏令時間 07:00）至 10 月 17 日（英國夏令時間 23:59）

得獎者公告時間：2024 年 10 月 30 日

皇家氣象學會行政總監 Liz Bentley 教授評論稱：

「我擔任評審這項比賽已有九年，每年都能看到新奇、令人驚嘆的作品。今年的參賽作品不僅聚焦於全球面臨氣候變遷影響最大的地區，同時也傳達了就連氣候相對穩定、舒適的地區也難逃其影響的訊息。我們必須齊心協力，立即採取行動，才能促成改變。」

渣打銀行可持續發展總監 Marisa Drew 表示：

「在我們贊助的第二年，我又一次被入圍作品所震撼。這些作品展示了氣候變化對社區和自然環境的影響。得獎者將於下月公佈。哪張相片將獲得今年新設立的氣候獎著實讓人期待。設立該獎項的目的，是加深人們對氣候緩解和調適重要意義的認識。祝候選作品好運。」

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SOURCE Royal Meteorological Society