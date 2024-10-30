皇家氣象學會宣佈渣打 2024 年度最佳天氣攝影師獲獎者

渣打年度最佳天氣攝影師稱號的獲得者為中國的王欣，其作品《黑夜舞動之精靈》（Sprites Dancing in the Dark Night）捕獲的是只出現幾毫秒，快速飛過的紅精靈，這需要耐心和技巧才能拍攝到。 王欣可獲得 5000 英鎊的獎金。

這次比賽的亞軍是英國的 Andy Gray，其獲獎作品為《冰霜天堂》（Hoarfrost Heaven），呈現了皮克區壯觀的冰霜實景。Andy 可獲得 2500 英鎊的獎金。第三名是 Jamie Russell，其獲獎作品為《針葉之夜雨》（Evening Shower over the Needles），呈現了懷特島傾盆大雨和雨後彩虹的美景。

渣打年度智慧手機天氣攝影師稱號的獲得者為馬來西亞的 Nur Syaireen Natasya Binti Azaharin，其獲獎作品為《火山》（Volcanoes），呈現了印尼東爪哇煙火山微妙的天氣特徵。

智慧手機天氣攝影賽的亞軍是美國的 Lesley Hellgeth，其獲獎作品為《雅典上空飄浮的非洲塵土》（African Dust over Athens），呈現了雅典帕台農神廟周圍飄浮的撒哈拉塵土。智慧手機天氣攝影賽的第三名是美國的 Peter Reinold，其獲獎作品為《圓彩虹》（Circular Rainbow），是他在坐飛機時拍攝到的。

渣打年度未滿 18 歲青少年天氣攝影師稱號的獲得者為奧地利的 Angelina Widmann。其獲獎作品為《Rain Aria》，拍攝了一位歌劇歌手在露天歌劇表演期間在傾盆大雨中唱歌的情景。第二名是 Ellis Skelton，其獲獎作品為《滿意的天地承諾》（Saturated Earth and Sky's Promise）。青少年組別的第三名是美國的 Lincoln Wheelwright，其獲獎作品為《火與冰》（Fire and Ice），拍攝的是雷雨滾滾而來時震撼人心的一幕。

渣打氣候獎

今年新加的獎項是渣打氣候獎。獲勝者是巴西的 Gerson Turelly。 Gerson 憑藉其作品《賽艇》（Rowing）獲得 1000 英鎊。該作品拍攝的是在 2024 年春季的一場毀滅性洪水中，一名皮艇運動員試圖營救巴西阿雷格里港被困的人。《賽艇》（Rowing）還是皇家氣象學會網站上公眾投票選出的公眾最喜愛作品。

2024 年的參賽作品數量增加，提醒人們關注氣候變化對我們世界各地天氣模式的影響。

查看獲獎者作品。

編輯者閱讀注意事項。

在此下載高解析度或低分辨率圖像、字幕和圖片版權歸屬。

SOURCE Royal Meteorological Society