長橋證券 2024 年回顧：科技賦能投資，全面提升用戶體驗

香港2025年1月24日 /美通社/ -- 回顧 2024 年，作為領先的新一代互聯網券商，長橋證券（Longbridge 長橋）秉承「以科技創新為驅動力」的理念，致力於打造便捷高效的全球交易生態。通過持續產品升級與用戶體驗提升，長橋證券在技術創新與服務品質上屢創佳績。2024 年，用戶資產規模實現超過 4 倍增長，用戶數量翻倍更遍佈 115 個國家及地區。

以降低用戶交易成本為努力目標，創新打造高效投資體驗

Longbridge 長橋在市場上推出真正的港美股終生免佣政策，為用戶節省超過 2,000 萬美元的交易費用，切實提升了投資者的回報與體驗。更一直為用戶降低交易成本而努力，提供更具價值的投資服務，過去持續推出多項費率優惠，幫助用戶降低交易成本。針對美股交易用戶，全年送出超過 2 萬張免費「全美行情」月卡，讓用戶輕鬆獲取更全面的市場數據。而對於高頻交易用戶，推出比市場上門檻更低、費用更優惠的「階梯平台費」方案，並額外提供最高 20% 的回饋，進一步降低成本。平台更為期權交易用戶獨創「期權組隊」活動，在促進策略交流的同時，共享總額達 100 萬美元的回饋。透過這些舉措，以創新的方式為用戶節省成本，讓每一位投資者都能以更低的門檻享受到專業而高效的投資體驗。

以技術創新引領，全方位提升交易體驗

Longbridge 長橋以用戶需求為核心，不斷推動技術創新，2024 年合共推出超過 120 項新功能及 40 項優化，全方位提升交易體驗與產品功能。從餘額通升級實現閒置資金的高效增值，到美股深度擺盤與夜盤交易的擴展，為投資者提供更多數據支持與交易機會；止盈止損和網格交易功能的強化，幫助用戶靈活應對市場波動並優化風險管理；桌面端的全新升級，則進一步提升日內交易效率和準確性。這些實用功能的推出，不僅滿足用戶的多樣化需求，更為全球投資者提供了專業、高效、易用的交易支持。

科技賦能與社區共建，打造有價值的互動投資生態

為了幫助用戶高效掌握市場動向並優化投資決策，通過智能化與綜合化的創新功能，從資訊消費角度提升用戶體驗。全新升級的個股全景融合頁面整合行業分析、財務數據和估值比較，為用戶提供了一個高效且結構化的個股評估工具。而海豚投研的深度分析文章累計近百萬用戶閱讀，展現用戶對專業內容的信任。此外，PortAI 為用戶打造了一個隨時有答案的 AI 分析師，全年對話次數超過 20 萬次，不僅提供有據可依的回答，更通過引用資料、邏輯清晰的分析及延伸提問，幫助用戶深入了解投資核心問題。同時，Longbridge 長橋推出的「股主社區」也大幅提升了用戶的參與感和互動體驗，App 活躍用戶增長 4.75 倍，社區活躍用戶增長 10.76 倍。

展望未來，持續創新

長橋證券也於年末公佈其於香港開設全港首家創新券商生活社區空間— Longbridge Space，為香港投資者、社區提供一個投資、學習、休閒與社交融合的創新空間。Longbridge Space 是 Longbridge 長橋對投資體驗的全新詮釋，也是突出品牌差異化優勢的一個空間。展望未來，長橋證券將繼續專注於用戶需求與科技創新，致力於為全球投資者提供更安全、高效、便捷的投資體驗，助力用戶在瞬息萬變的市場中穩健前行。

關於長橋證券

長橋證券（Longbridge 長橋）是服務全球投資者的新一代互聯網券商，成立於 2019 年 3 月，於新加坡、中國香港、美國及新西蘭等全球四地獲批逾 22 張金融合規牌照或資質。致力於連通資產的「發現→ 認知 → 交易」環節，通過金融科技的創新應用，為每一位投資者打造更好用的港美股投資平台，助力每一個人都能以更低門檻、更低費率獲得更加豐富的全球投資體驗。旗下的長橋證券（香港）有限公司（中央編號：BPX066）持有香港證監會第 1、2、4、9 類牌照。

SOURCE 長橋證券