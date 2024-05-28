全漢企業將於 2024 年台北國際電腦展展示邊緣 AI、網路通訊及 USB PD 電源解決方案

全漢企業展示專為邊緣AI運算應用量身打造的新一代電源解決方案。這些解決方案滿足人工智慧推論引擎、神經網路和邊緣設備嚴格的功耗要求。

FSP3250-20HM系列產品設計符合80PLUS 鈦金級能源效率標準，在 50% 負載條件下，230 VAC 輸入的最大效率可達 96%。 憑藉先進的電源管理功能，全漢的電源解決方案可在邊緣 AI 運算環境中實現高效處理、降低能耗並提高效能。

全方位的網路通訊電源解決方案

全漢提供完整的網路通訊產業電源解決方案，包括冗餘電源、基板電源、外接式電源等，具有高可靠性，高效率及高抗干擾能力來提供網路通訊系統各種兼容性的應用，應用場景包括邊緣AI伺服器、IT伺服器、儲存伺服器、AIoT伺服器、嵌入式伺服器、網路交換器、路由器、PoE交換器及各式防火牆資安伺服器的應用。

亮點產品是YNEH2000AM-2D00T10，它通過80 PLUS 鈦金牌認證、PMBus 1.2，系列產品有2000W與2400W的輸出，並提供AC/DC & DC/DC、AFI & AFO Solution可供選擇。

多功能且客製化的 USB PD 解決方案

全漢創新的 USB PD 解決方案可滿足額定功率從 45W 至 240W 的各種應用。提供靈活的設計和客製化選項，以滿足客戶的特定需求。亮點產品為FSP065-D2UB1，可應用於智慧型手機、Chromebook、筆記型電腦、數位相機、顯示器及電視。未連接電源時，具備視訊Type-C轉 HDMI轉換器功能； 通電後，它可以同時為筆記型電腦充電並將視訊傳輸到 HDMI 端口，展示其多種功能的特色。

全漢企業與業界合作夥伴緊密合作，包括邊緣AI和網路通訊硬體製造商以及系統整合商，開發與相關平台無縫整合的電源解決方案。展會中全漢將重點介紹我們與客戶的成功案例研究和實際應用。

歡迎蒞臨參觀全漢企業於 Computex 2024 的展覽：

台北南港展覽館 1 號館 (TaiNEX 1)

攤位號碼: 四樓L1209a

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關於全漢FSP

全漢(3015)創立於1993年，名列世界知名電源供應器製造大廠。擁有超過400人專業研發技術團隊及堅強的生產能力，完整的產品線，解決使用者不同的電源供應需求。已超過600個機種通過80PLUS認證，成為全球通過80 PLUS認證最多的廠商，不斷提供最佳的環保高品質電源產品給消費者，讓使用者在享受科技的同時，也為地球環保盡力。

SOURCE FSP Technology Inc.