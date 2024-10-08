《財富》雜誌揭曉 2024 年亞洲最具影響力商界女性 (Most Powerful Women Asia 2024)

全球成長最快的地區之一，現在也有自己的「財富 100 強」排行榜

Luxshare Precision Industry 董事長暨行政總裁王來春 (Grace Wang) 領先，其次是 Oversea-Chinese Banking Corporation Group 行政總裁黃碧娟 (Helen Wong) 和 Suntory Beverage and Food 主席暨行政總裁小野真紀子 (Makiko Ono)

新加坡2024年10月9日 /美通社/ -- 《財富》雜誌 (Fortune) 揭曉宣佈了「2024 年亞洲最具影響力商界女性」 (Most Powerful Women, MPW 2024)，介紹 100 位代表金融、能源、運輸、食品與飲品，以及酒店業等各行各業的傑出女性。

《財富》100 強 MPW 亞洲 ( Fortune 100 MPW Asia) 排行榜，旨在表彰那些透過改變公司、打破業界既有陳規、推動增長、創新和業務卓越，重新定義領導概念的女性，同時激勵下一代領導者。

《財富》2024 年亞洲最具影響力商界女性 (2024 Fortune MPW Asia) 10 月／11 月封面

此名單由《財富》雜誌編輯彙整而成，包括 53 位行政總裁、26 位董事長和 11 位財務總監。超過 10% 的上榜女性為創辦企業的企業家，包括 Luxshare Precision Industry 的 Grace Wang 王來春（第 1 名）、小紅書的 Miranda Qu 瞿芳（第 60 名）、Cosmax 的 Sung Suk Suh（第 64 名）以及 Biocon 的 Kiran Mazumdar-Shaw（第 74 名）。

排行榜包括 31 位來自中國（包括香港、澳門和台灣）的領導者，有 14 位來自泰國、日本和新加坡各有 9 位、印度 8 位、韓國和菲律賓各 7 位、澳洲 6 位、馬來西亞 4 位、越南 3 位、印尼 2 位，還有更多。

《財富》雜誌亞洲財富執行編輯 Clay Chandler 表示：「我們欣然慶祝來自亞太地區各國女性領導者的傑出成就。在 2024 年亞洲排行榜中獲得榮譽的女性，現在成為「最具影響力商界女性」(Most Powerful Women)，這是《財富》雜誌在四分之一世紀前的 1998 年首次創建的專利題目。」

2024 年亞洲最強大女性 (Most Powerful Women Asia 2024) 前十強如下：

王來春 ( Grace Wang )，Luxshare Precision Industry 董事長暨行政總裁 黃碧娟 ( Helen Wong )，Oversea-Chinese Banking Corporation 集團行政總裁 小野真紀子 ( Makiko Ono )，Suntory Beverage and Food 主席暨行政總裁 Shemara Wikramanayake，Macquarie Group 董事總經理暨行政總裁 鳥取三津子 ( Mitsuko Tottori )，JAL Group 主席暨集團行政總裁 孟晚舟 (Meng Wanzhou)，華為副董事長、輪值董事長暨財務總監 陳翊庭 (Bonnie Y Chan)，香港交易及結算所有限公司行政總裁 許冉 ( Sandy Ran Xu )，JD.com 行政總裁暨執行總監 Nicke Widyawati，Pertamina 主席董事暨行政總裁 屈翠容 ( Joey Wat )，百勝中國控股行政總裁

Luxshare Precision Industry 董事長暨行政總王來春 (Grace Wang) 已將其公司定位為重要的蘋果供應商，在包括 AirPods、蘋果手錶和 iPhone 等幾種重要 Apple 產品的生產中扮演關鍵角色。在她的領導下，Luxshare 透過策略性收購擴展公司業務，包括從 Pegatron 手中接管一間 iPhone 工廠，以及投資 3.3 億美元於越南的一間工廠。此公司於 2023 年在《財富》全球 500 強 (Fortune Global 500) 排行榜上亮相。今年，此公司在 2024 年排行榜中排名第 488 位，收入為 328 億美元。

亞洲 MPW 2024 (MPW Asia 2024) 排行榜的完整名單，可於此處以及 10 月/11 月號的《財富雜誌》亞洲版內找到。

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SOURCE Fortune Media (USA) Corporation