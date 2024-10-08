《財富》雜誌揭曉 2024 年亞洲最具影響力商界女性 (Most Powerful Women Asia 2024)

新聞提供者

Fortune Media (USA) Corporation

09 10月, 2024, 02:40 CST

全球成長最快的地區之一，現在也有自己的「財富 100 強」排行榜

Luxshare Precision Industry 董事長暨行政總裁王來春 (Grace Wang) 領先，其次是 Oversea-Chinese Banking Corporation Group 行政總裁黃碧娟 (Helen Wong) 和 Suntory Beverage and Food 主席暨行政總裁小野真紀子 (Makiko Ono)

新加坡2024年10月9日 /美通社/ -- 《財富》雜誌 (Fortune) 揭曉宣佈了「2024 年亞洲最具影響力商界女性」 (Most Powerful Women, MPW 2024)，介紹 100 位代表金融、能源、運輸、食品與飲品，以及酒店業等各行各業的傑出女性。

《財富》100 強 MPW 亞洲 ( Fortune 100 MPW Asia) 排行榜，旨在表彰那些透過改變公司、打破業界既有陳規、推動增長、創新和業務卓越，重新定義領導概念的女性，同時激勵下一代領導者。

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《財富》2024 年亞洲最具影響力商界女性 (2024 Fortune MPW Asia) 10 月／11 月封面
《財富》2024 年亞洲最具影響力商界女性 (2024 Fortune MPW Asia) 10 月／11 月封面

此名單由《財富》雜誌編輯彙整而成，包括 53 位行政總裁、26 位董事長和 11 位財務總監。超過 10% 的上榜女性為創辦企業的企業家，包括 Luxshare Precision Industry 的 Grace Wang 王來春（第 1 名）、小紅書的 Miranda Qu 瞿芳（第 60 名）、Cosmax 的 Sung Suk Suh（第 64 名）以及 Biocon 的 Kiran Mazumdar-Shaw（第 74 名）。

排行榜包括 31 位來自中國（包括香港、澳門和台灣）的領導者，有 14 位來自泰國、日本和新加坡各有 9 位、印度 8 位、韓國和菲律賓各 7 位、澳洲 6 位、馬來西亞 4 位、越南 3 位、印尼 2 位，還有更多。

《財富》雜誌亞洲財富執行編輯 Clay Chandler 表示：「我們欣然慶祝來自亞太地區各國女性領導者的傑出成就。在 2024 年亞洲排行榜中獲得榮譽的女性，現在成為「最具影響力商界女性」(Most Powerful Women)，這是《財富》雜誌在四分之一世紀前的 1998 年首次創建的專利題目。」

2024 年亞洲最強大女性 (Most Powerful Women Asia 2024) 前十強如下：

  1. 王來春 (Grace Wang)，Luxshare Precision Industry 董事長暨行政總裁
  2. 黃碧娟 (Helen Wong)，Oversea-Chinese Banking Corporation 集團行政總裁
  3. 小野真紀子 (Makiko Ono)，Suntory Beverage and Food 主席暨行政總裁
  4. Shemara Wikramanayake，Macquarie Group 董事總經理暨行政總裁
  5. 鳥取三津子 (Mitsuko Tottori)，JAL Group 主席暨集團行政總裁
  6. 孟晚舟 (Meng Wanzhou)，華為副董事長、輪值董事長暨財務總監
  7. 陳翊庭 (Bonnie Y Chan)，香港交易及結算所有限公司行政總裁
  8. 許冉 (Sandy Ran Xu)，JD.com 行政總裁暨執行總監
  9. Nicke Widyawati，Pertamina 主席董事暨行政總裁
  10. 屈翠容 (Joey Wat)，百勝中國控股行政總裁

Luxshare Precision Industry 董事長暨行政總王來春 (Grace Wang) 已將其公司定位為重要的蘋果供應商，在包括 AirPods、蘋果手錶和 iPhone 等幾種重要 Apple 產品的生產中扮演關鍵角色。在她的領導下，Luxshare 透過策略性收購擴展公司業務，包括從 Pegatron 手中接管一間 iPhone 工廠，以及投資 3.3 億美元於越南的一間工廠。此公司於 2023 年在《財富》全球 500 強 (Fortune Global 500) 排行榜上亮相。今年，此公司在 2024 年排行榜中排名第 488 位，收入為 328 億美元。

亞洲 MPW 2024 (MPW Asia 2024) 排行榜的完整名單，可於此處以及 10 月/11 月號的《財富雜誌》亞洲版內找到。

傳媒聯絡：
Ashleigh Nghiem
[email protected]

SOURCE Fortune Media (USA) Corporation

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