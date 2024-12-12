設計營商周 2024圓滿落幕 三天峰會吸引逾15,000人次參加

法國駐港澳總領事杜麗緹女士（Christile Drulhe）表示：「法國很榮幸成為今年設計營商周（BODW）伙伴國家。這次合作正好提供一個獨一無二的平台，從精雕細琢的傳統工藝以至尖端的創新領域，皆展示了法國設計的深厚底蘊和創造力。我十分感謝香港設計中心籌辦這次精彩的活動，帶來一場真正的創意和文化交流盛會，亦促成彼此建立長期的連繫，令我引以為傲。」

2024年適逢是中國及法國建交60周年，兼中法文化旅遊年，香港設計中心趁這歷史時刻，邀請法國繼2009年之後，再度擔任其全年伙伴國家，雙方共同呈獻多項設計與創意相關的國際級活動盛事，包括已於6月圓滿舉行的設計智識周2024（KODW 2024）、設計營商周2024，以及香港貿發局旗下DesignInspire之重點節目 — 由巴黎時尚家居設計展（Maison&Objet）策劃的「Maison&Objet設計工廠」。

展望未來，香港設計中心宣布，意大利將成接力法國，擔任2025年設計營商周全年伙伴國家，雙方將共同籌劃包括設計營商周和設計智識周在內，一系列貫穿全年的設計相關活動， 促進香港與意大利這兩個別具活力的設計重鎮，以至全球之間互相學習與合作的機會。屆時多位來自意大利的重量級演講嘉賓及設計、商界精英將雲集香港，叫人翹首以待。

香港設計中心主席嚴志明教授表示：「對於能夠在今年（2024年）跟超過20位來自法國的設計師、建築師及創意領袖聚首香港，共同呈獻連串精采的設計相關活動，我們感到非常高興。展望明年，意大利繼2007年及2017年後，與香港設計中心開展第三次的合作伙伴關係，成為2025年設計營商周的伙伴國家，開啟貫穿全年的非凡合作關係，將香港和意大利各具風格的東西方視角，以及雙方在文化遺產、歷史傳承和創意設計方面的獨特優勢互相結合。我們期待這嶄新重要里程碑，能夠對社會產生別具意義的正面影響，共同塑造文化與商業領域的永續發展。」

意大利駐港澳總領事費文浩先生（Carmelo Ficarra）表示：「我們很興奮可以跟香港設計中心，在設計營商周2025項目通力合作，展示意大利和香港豐富的設計智慧和文化遺產。我們將共同踏上一段為期一年的創新設計旅程，展現我們的藝術傳統精粹，同時促進意大利和香港這兩地生機勃勃的文化之間的創意交流。我期待能在香港這個國際設計中心，弘揚意大利獨特的智慧與視角，並共同構建一個卓越平台，加強在設計領域中的商業、文化與教育層面不同樣式的交流。」

設計營商周2024峰會以「融/滙設計：承傳與創新」為主題，為一眾參加者帶來一系列專題討論、主題演講和創意對談，題目圍繞五大關鍵議題：創建未來城市、品牌與零售復甦、匠藝精粹、文化與數碼美學，以及人工智能（ AI） 與未來創科。

討論重點包括：

12月4日：創建未來城市、品牌與零售復甦

主題演講：建設人性化都市：千年願景

Heatherwick Studio創辦人及設計總監Thomas Heatherwick（英國）通過人性化的設計過程，來應對創造可持續建築時所面臨的挑戰，並希望公眾對建築產生正面觀感。他直言當今的新型城市或城鎮設計往往缺乏特色，已成為流行現象，「我們創造建築時，需要懷着一種『情感即功感』的思維方式。我們如何建造一座千年不衰的建築？我們主張『人性化』原則 — 創造那些能夠吸引你注意力的建築，讓你願意在經過它的時候停留一會兒。」

主題演講：建築連接：馬岩松談自然與情感融滙

MAD建築事務所建築師、藝術家、創辦合伙人馬岩松（內地），分享他的現代建築設計理念，認為這是人們的大自然探索之旅的延續。他指出：「建築不是一座紀念碑，而是日常生活的一部分。這是一種自由的體現 — 為每個人提供一個可隨意進入的空間。當然，建築是人工產物，但是通過從歷史中學習，建築應可與自然對話，讓城市人能想像自己在自然環境中生活。」

12月5日：匠藝精粹、品牌與零售復甦

主題演講：智慧之織：郭培的工藝視野

玫瑰坊高訂設計師及創辦人郭培（內地）以設計精緻的高級訂制服裝享負盛名，其作品糅合傳統中國非物質文化。她在其主題演講中，深入分享她對「虛實」的藝術探索，體現東方哲學中的陰陽思想。郭培指出：「在設計營商周討論的傳統、文化、美、藝術和精神等話題，都屬於『虛』的範疇，人類創造力、想像力的珍貴特質也是如此。但我們如何能讓這些想法實現出來呢？你就要用方法、用技術、用藝術。」

主題演講：透過燈光創造沉浸式品牌體驗

享譽國際的燈光設計師、關永權燈光設計有限公司首席顧問關永權（香港），在其主題演講中闡述了光在建築設計中的變革力量，分享他透過最少的照明設備，來創造最大燈光效果的個人哲學。「成功的項目始於照明，也終於照明。」關永權說：「照明不僅僅是照亮空間，更編排起一場感官交響曲，講述品牌或零售體驗的故事。戰略性的照明可以通過不同的燈光顏色和強度喚起情感，為整個感官體驗設定基調。」

主題演講：現代設計與工藝迸出新火花

RDAI行政總裁Julia Capp（法國）分享她在設計豪華酒店、私人住宅及全球愛馬仕商店時，如何尊重和弘揚工藝精神。她提到：「我們團隊有一個座右銘是『共同創造』。我們相信設計的未來，關係到人、環境、時間和家庭。這就是我們完成項目的方式，我認為這也是我們今天匯聚於設計營商周的原因 — 我們都希望彼此分享和學習。」

12月6日：人工智能（ AI） 與未來創科、文化與數碼美學

主題演講：小米電動車：從零到一的技術大躍進

小米汽車首席設計師及小米科技有限責任公司工業設計總經理李田原（內地），帶領設計營商周2024峰會參加者認識小米科技有限責任公司的電動車研發歷程，呈現該品牌從消費電子產品，走向汽車行業的跨領域轉型，同時展示小米電動車的設計理念。「設計要好看、耐看，經得起時間考驗。技術會迭代，但人性、自然和科學規律是長久的。設計要跟上潮流，也要抓住不變的核心。我們的原則是設計要從需求和本質出發，用符合直覺的設計概念將技術、藝術和科學整合起來。」

主題演講：傳承與創新：通過文化交融強化社區軟實力

中華全國工商聯副主席及中國文物保護基金會副理事長何超瓊（香港及澳門）熱情地分享她在保護中國非物質文化遺產方面的倡議，以及她在中法兩國文化藝術機構之間促成的多個項目。她近期更致力在國際平台（如康城影展）上推廣貴州苗族刺繡。「通過聚焦我們在設計和藝術巔峰時期的成就，見證前人如何用創新思維來應付新挑戰，我們可以瞭解社會現代化如何帶來新的生活方式，為當代設計帶來創新與靈感。 」

主題演講：從繪圖到大銀幕：動態視覺設計中的敘事藝術

Imaginary Forces創意總監Karin Fong（美國）詳細分享了她在為多部知名電視劇和電影，包括《蜘蛛俠：不戰無歸》創作片頭的經驗。「這項工作始於與導演的對話，以《蜘蛛俠：不戰無歸》為例，那個人就是Jon Watts。製作續集的挑戰在於，不僅要與狂熱的影迷建立連繫，還要為這部新電影及相關體驗，注入一些新元素。」Fong強調在創作過程中，研究電影故事極其重要，「尋找可以成為隱喻的細節，以在片頭中概括電影的主題。」

主題演講：敘述法國精神的交響曲：巴黎 2024 奧運

EMBLÈME STUDIO的演員、喜劇演員與導演Thomas Jolly（法國），分享他擔任2024巴黎奧運會和殘奧會開幕典禮藝術總監的背後故事。「對我來說，開幕典禮是一個節日，各類藝術相互交流，生動地描繪出主辦國的形像，讓這個國家向世界敞開大門，說：『歡迎，這就是我們。』對於巴黎奧運來說，這代表展示出法國多樣性與多元化的一面。」

論壇：動態設計的未來：創新、挑戰與創意方向

Motion Plus Design創辦人Kook Ewo（法國）及Imaginary Forces創意總監Karin Fong（美國），跟Reuben Wu Studio攝影師及視覺藝術家吳鴻淋（美國），探討了動態設計行業的演變。他們指出，信任其他創意人士並與其合作、善用新興科技及其他跨界作用，是行業發展的關鍵。Fong在談及與電影導演的合作時表示：「當你與一個品牌、一個故事或更宏大全面的歷史相關聯時，你必須考慮甚麼對那部電影是正確的。（你的創意投入）並非獨立創作。」這種積極進取的設計觀念亦延伸至人工智能領域，吳鴻淋分享了他對於AI生成藝術的看法：「你可以看到，令AI與眾不同的元素，都是人類無法創造的，因為它具有一種本質上非人類、非情感的特質。」Ewo也利用AI在多次疊代（iteration）中產生的「意外驚喜或錯誤」，來呼應Fong對於將AI融入創作過程的看法。

除了峰會之外，設計營商周2024另設有一系列延伸活動，包括位於深水埗的香港設計中心DX設計館慶祝暨介紹會、大灣區創意雙周、於香港全新地標The Henderson舉行的設計營商周2024晚宴暨DFA設計獎頒獎禮、BODW in the city、Motion Plus Design、deTour 2024設計節、2024 Leadership Forum by PolyU ，以及由香港貿發局在香港會議展覽中心舉行的DesignInspire創意設計博覽，這項旗艦創意活動的重點節目包括Maison&Objet設計工廠，以及亞洲知識產權營商論壇（BIP Asia）。上述盛事已圓滿舉行，為設計營商周2024（12月2日至7日）畫上完美句號。

敬請透過ViuTV應用程式觀賞峰會的精華片段，或於1月18日和25日晚上7時30至8時30分(香港時間)，收看 ViuTV（第99台）的中文特備節目。

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傳媒資料

媒體材料 ： Press Kit

講者資料：講者資料

關於香港設計中心（ https://www.hkdesigncentre.org/ ）

香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：

培養設計的創意文化

為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能

推動各個設計領域的卓越發展

關於法國駐香港及澳門總領事館（ https://hongkong.consulfrance.org/ ）

法國駐香港及澳門總領事館負責管理法國社區在香港和澳門的事務，並致力於服務和保護法國公民的利益。該領事館同時為其他國家的公民提供前往法國的簽證。在法國駐北京大使的授權下，總領事負責協調和促進法國與香港及澳門之間的政治、文化和經濟關係的發展。作為促進法國文化和藝術的活動的一部分，文化、教育和科技部（SCAC）提供有關文化和藝術項目發展的資訊、建議和支援。SCAC的主要任務之一是促進法國和本機群組織的合作。對長期交流計劃（教師、學生、藝術家和作家）、在法國或與法國合作共同策劃或培訓計劃等項目尤為鼓勵。

關於意大利駐香港及澳門總領事館 （ conshongkong.esteri.it ）

代表意大利和意大利政府的意大利駐香港及澳門總領事館在港澳兩地特別行政區履行的職務，主要是向正式居住在香港或澳門的意大利公民及本地和國際社會提供領事服務（主要是簽證服務）。意大利駐香港及澳門總領事館亦致力在港澳兩地推廣意大利，特別是與意大利文化機構合作舉行的文化活動，以及與意大利貿易局合作推廣的商業和貿易事宜。自2022年9月1日起，費文浩先生（Carmelo Ficarra）就任意大利駐香港及澳門總領事。想了解更多有關意大利駐香港及澳門總領事館及活動，請瀏覽https://conshongkong.esteri.it/it/及社交媒體IG (@italyinhongkong) X (@italyinhongkong) 和 FB (@italyinhongkong)。

關於設計營商周 （ https://2024.bodw.com/zh-hk ）

自2002年以來，由香港設計中心主辦的設計營商周（BODW）一直是亞洲首屈一指的國際年度盛事，全面探索設計、創新及品牌趨勢，彙聚香港及海外的精英設計師和企業家，與環球觀眾分享真知灼見，推動與設計及創新價值相關的討論，並創造商業合作機會。

關於 DesignInspire （ designinspire.hktdc.com）

DesignInspire由香港貿易發展局主辦，雲集全球設計及創意精英、潮流品牌、協會及學院，透過一系列互動展品、設計傑作及得獎項目等，與商貿及公衆人士共同探索設計的無限潛力，推廣頂尖創意。作為香港創意產業界獨有的B2A平台，DesignInspire致力建立香港與國際設計界聯繫的門戶，促進互動與合作。

關於文創產業發展處（ https://www.ccidahk.gov.hk/tc/ ）

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。 文創產業發展處資助香港設計中心舉辦多個專案，以推廣香港設計及設計思維。

免責聲明：香港特別行政區政府文創產業發展處僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

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SOURCE Hong Kong Design Centre