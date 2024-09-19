精彩紛呈：阿布扎比揭曉 2024-2025 季度的盛事行事歷

無盡的音樂和娛樂

即將推出！寶萊塢巨星 Shah Rukh Khan 領銜的國際印度電影學院 (IIFA) 頒獎典禮，將於 9 月在阿布扎比盛大舉行，帶來無盡驚喜。阿布扎比第三次迎來此次電影嘉年華，為這個季節點綴了無數精彩瞬間。

傳奇樂隊 Backstreet Boys 將於 10 月重返阿布扎比，以其無與倫比的魅力和動人的音樂，為您帶來一場難以忘懷的 DNA 巡演。同月，Animenia 將首次亮相阿布扎比，為動漫和漫畫迷們帶來一場充滿激情的日本流行文化盛宴，包括 cosplay、遊戲和粉絲專屬體驗。

Take That 還將在阿提哈德公園演出，為 10 月倍添精彩。同月，Abdul Majeed Abdullah 在 Etihad Arena 登台演出，而喜劇演員 Matt Rife 也將在同場開啟巡演。

十一月將匯聚眾多樂壇盛事。SZA 將領銜 Wireless Festival Middle East 演出，她那深情歌聲讓觀眾為之著迷。傳奇音樂人 A.R. Rahman，憑藉《Jai Ho!》一曲享譽全球，將在 Etihad Arena 為觀眾帶來震撼人心的演出。同時，Diljit Dosanjh 將首次把其充滿活力的 Dil-Luminati Tour 帶到 Yas Island。

阿布扎比 12 月將舉辦多項矚目活動。Maroon 5、Muse 和 Eminem 將在一級方程式®阿提哈德航空阿布扎比 2024 年格蘭披治大獎賽輪番登台。今年，該地區還將首次舉辦 Afterlife 活動，頂級 DJ 將領銜 Yasalam 官方派對。

在 12 月，Bryan Adams、Akon 和 Anastacia 將登台演出，帶來更多現場演唱會。同時，Ben Elton 將以其招牌式的機智幽默，為這個月的活動增添喜劇元素。

Saadiyat Nights 將於今年 12 月至 2 月舉辦第二屆活動，以精彩的演出為本年畫上完美的句號。活動將參與當地、地區和全球人才，包括傳奇的埃及作曲家 Omar Khairat 和美國聲樂和諧組合 Boyz II Men。Andrea Bocelli 將於 Emirates Palace Mandarin Oriental 舉行一場別開生面的新年音樂會，其天籟之音與獨特風格定將為觀眾帶來難忘的跨年夜。

Coldplay 將於 2025 年重返阿布扎比，掀開新一年的熱力序幕。2 月，Louvre Abu Dhabi's Masquerave 將在一場獨特的慶祝活動中融合藝術和音樂。4 月份，阿布扎比地區的新文化節 BRED 將回歸，以全球表演、潮流時尚、多樣化的街頭美食和刺激的運動挑戰為賣點。

沉浸式文化時刻

在接下來的幾個月，阿聯酋傳統手藝節將為您帶來一場匠心之旅。親眼見證那些珍貴的傳統手藝品的製作過程，感受匠人們的精湛技藝。

11 月，阿布扎比將成為公共藝術的舞台，首次展出阿布扎比公共藝術雙年展，70 多位阿聯酋和國際藝術家將為您帶來震撼的藝術作品和精彩的表演。「公共事務」將成為這個活動的主題，煥發城市公共空間的活力。藝術愛好者可在同月舉行的阿布扎比藝術博覽會上欣賞到來自阿聯酋、該地區乃至世界各地的知名和新銳藝術家的作品。

正宗 Flamenco 國際巡演、以文藝復興芭蕾舞團為特色的 2024 年阿布扎比經典演出、Lang Lang 演奏迪士尼經典音樂、Jaap Van Zweden 與首爾愛樂樂團的聯袂和天鵝湖冰上芭蕾，將為您在整個季度帶來一場場精彩的文化體驗。

1 月，在 Al Hosn 節上探索歷史與文化遺產。這個在 Al Hosn 舉辦的年度盛事是阿布扎比傳統文化的縮影。

感受 2025 年爵士樂的魅力。阿布扎比獲聯合國教科文組織選為 2025 年國際爵士日的全球主辦城市。與聯合國教科文組織與 Herbie Hancock Institute of Jazz 合作，將於 2025 年 4 月 30 日舉行以「爵士樂魅力，團結人性」為主題的藝術慶典。

阿布扎比文化峰會將於 2025年春季再度舉行，作為該地區知識交流、辯論和政策議定的論壇。為期三天的峰會將舉行一系列的深度專題討論和工作坊，薈萃藝術、博物館、文化遺產、媒體和科技領域的領先專家。

體育卓越世界

10 月為體育愛好者帶來精彩紛呈的賽事。ADQ 主辦的 NBA 阿布扎比賽將舉行兩場季前賽和一個特別的 NBA 球迷答謝日。備受期待的 UFC 308：Topuria vs Holloway 對決將增加阿布扎比對決週扣人心弦，其中包括令人興奮的阿聯酋勇士和阿布扎比極限錦標賽賽事。

迎接令人振奮的年尾活動。11 月，阿布扎比滙豐高爾夫錦標賽將雲集世界頂級球手。隨後，阿布扎比 T10 2024 將在 Sheikh Zayed 板球體育館舉行快節奏的比賽。一級方程式®阿提哈德航空阿布扎比 2024 年格蘭披治大獎賽將於 12 月震撼登場，帶來速度與激情的巔峰對決，絕對是今年最不容錯過的賽車盛事。

準備迎接 2025 年更多快感。阿聯酋副總統 Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan 贊助的第 32 屆總統杯將於 2025 年 2 月重返賽場，超過 100 匹駿馬將一決高下。

家庭和烹飪活動

冰上迪士尼 10 月場次尚餘少量門票，欲購從速。這場迷人的表演將深受喜愛的角色以冰上表演的形式呈現在觀眾面前。11 月，電影 Life of Pi 首演將帶領觀眾踏上一段充滿冒險、毅力和希望的旅程。

11 月，MOTN 音樂節將再度於 Al Dhafra 舉行，為家庭帶來健康娛樂、音樂和豐富的高能活動。在 12 月，該音樂節還將在 Al Ain 和阿布扎比舉行。

12 月的 Liwa Village and Liwa 國際節帶來了刺激的冒險。2024-2025 季將聚集了數千人，欣賞 Al Dhafra 令人嘆為觀止的沙漠景色，其中包括現場音樂、高頻刺激活動、豐富的烹飪選擇以及其他家庭娛樂。

泡泡世界於 12 月首次亮相，為兒童和成人提供了合適的親子互動體驗。Yas Winter Fest 是阿布扎比最大的冬季慶祝活動，結合滑雪公園、嘉年華遊樂設施和戶外冬季電影院，將為節日增添歡樂。

美食愛好者在首都各地美食活動中盡享佳餚。阿布扎比米芝連指南美食節將於 11 月展示來自世界各地的烹飪特色和美食體驗。同時，阿布扎比羅浮宮的秘密晚宴將在 12 月份準備了特別的驚喜。這場別開生面的烹飪活動邀請參加者根據博物館其中一件藝術品的秘密食材製作菜餚。

2025 年已經讓人垂涎不已。咖啡節將進一步豐富阿布扎比的充滿活力的烹飪活動，透過各種釀造、工作坊和（當然還有）品嚐咖啡文化來慶祝咖啡文化。

準備好釋放您的熱情或在本季度探秘新發現。立即探索阿布扎比行事歷，了解更多資訊。點擊此處觀看宣傳影片

阿布扎比文化旅遊部簡介：

阿布扎比文化和旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 負責推動阿布扎比文化、旅遊業和創意產業的可持續發展，助力經濟增長，並協助實現阿布扎比的廣闊全球宏願。

阿布扎比文化旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 透過與將該酋長國打造成為國際領導旅遊勝地的機構合作，圍繞發揮酋長國潛力的共同願景凝聚生態系統，協調各方努力和投資，提供創新解決方案，採用最佳工具、政策與制度，為文化與旅遊產業提供支持。

阿布扎比文化旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 的願景植根於其酋長國的人文、傳統和自然景觀。我們致力於將阿布扎比升級為一個真實、創新和擁有無與倫比的體驗之地，展現其熱情好客、開拓創新和創造性思維的鮮活傳統。

欲了解更多關於阿布扎比文化旅遊部以及阿布扎比旅遊勝地的資訊，請瀏覽： dct.gov.ae 和 visitabudhabi.ae

欲獲取更多資訊，請聯絡：Mina Kiwan，聯絡方式： [email protected] 或 +971552426806

影片 - https://www.youtube.com/watch?v=PX1_zyDmXFc

SOURCE Abu Dhabi Calendar