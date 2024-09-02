越南資訊通信技術峰會 2024：縮小人才缺口，推動創新發展

通過促進越南和香港企業之間的合作，越南資訊通信技術峰會 2024旨在為專業知識、資源和創新解決方案方面的積極交流創造機會，最終惠及兩地的ICT行業。

促進溝通和知識交流

2024越南資訊通信技術峰會將吸引200多家公司參加，為建立聯繫和開展知識交流提供獨一無二的機會。此次峰會將成為ICT領域高層管理人員、經理和行業專家的重要聚會。與會者不僅可以從專家演講者那裡獲得寶貴的見解，還將有機會與香港IT行業的領軍人物進行交流。通過參加此次峰會，與會者可以拓展自己的職業網絡，發掘新的商機，並始終站在技術進步的最前沿，為在日新月異的科技領域取得成功做好準備。

會議與技術諮詢齊頭並進

2024越南資訊通信技術峰會的一大亮點是著名演講嘉賓的參與，他們將就越南和香港ICT行業的發展前景發表專業見解。首先，Cyberbay行政總裁Felix Kan將發表了有關香港IT市場的主題演講，Kan先生在網絡安全領域擁有超過10年的經驗。緊接著，MOR Software行政總裁Vu Van Tu 將對越南IT市場進行深入分析。第二天，AMELA Technology成長部主管Liam Nguyen將發表關於主要IT外判中心評估的演講。

此外，一些嘉賓還將分享香港公司與越南ICT企業合作的成功案例，包括LYF Consulting業務發展經理Joseph Lam；擁有超過23年軟件發展經驗的NextGen Solutions技術總監Victor Sin，以及El Dorado行政總裁 Neil Chan。在主題演講和案例研究之間，還將舉行小組討論會，由來自日本的Accel Hack技術總監兼聯合創辦人Kyosuke Kawamura主持，所有演講嘉賓都將參與對話。

在2024越南資訊通信技術峰會上，與會者將有機會與越南ICT公司進行一對一會面，以解決與越南開發人員合作的相關問題。主辦方強調，越南外判公司與來自美國、歐洲和日本的客戶有著超過10年的成功合作記錄。這些公司在網絡和應用開發、區塊鏈、物聯網、機械學習和元宇宙等不同領域積累了豐富的經驗。

MOR Software JSC榮獲2021年和2023年越南ICT企業十強頭銜，通過持續向全球市場提供世界一流的IT解決方案，鞏固了其在越南軟件外判企業中的領先地位。此外， AMELA Technology 也于2022年躋身越南ICT企業十強行列，在香港和新加坡的IT外判市場佔據主導地位，提供全面的技術解決方案。總部設在越南的 HB Lab 則擅長根據各企業的動態需求提供訂製軟件解決方案。作為組委會成員之一， Fabbi JSC 也展示了其作為離岸開發公司的專業技能，為國際市場提供高品質的IT外判服務。

越南領先ICT公司在此次峰會上緊密合作，彰顯他們的集體實力，以及致力於推動創新和建立全球合作關係的承諾。

關於越南資訊通信技術聯盟

越南資訊通信技術聯盟是創新與合作的燈塔，致力於為越南ICT行業與全球市場牽線搭橋。該聯盟由越南領先科技公司組成，秉持團結合作精神和「雙贏」理念。2024年，越南資訊通信技術聯盟將攜手AMELA、MOR、Fabbi和HB lab等主要成員，利用其集體專業知識，在香港舉辦越南資訊通信技術峰會。

峰會資訊

時間：2024年9月24日至25日

地址：香港九龍塘達之路72號創新中心會展場地1號及2號工作室。

峰會登記網址：https://www.itosummit.com/vietnam-ict-service-conference

SOURCE MOR Software JSC