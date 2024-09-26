香港數碼娛樂協會 於「2024東京電玩展」設「香港館」

第四屆「香港遊戲優化和推廣計劃」精選本地遊戲初創企業

展示香港在遊戲創意與新技術

香港2024年9月26日 /美通社/ -- 由香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處為主要贊助機構的「香港遊戲優化和推廣計劃」（優化和推廣計劃），於2024東京電玩展 (9月26日至29日) 再度設立香港館，為第四屆優化和推廣計劃入選的12間香港初創遊戲公司提供展示平台，向全球同業及遊戲愛好者展示香港的多元化原創遊戲作品及創新技術。參展的香港公司將帶同他們全新並獲優化和推廣計劃支援的原創遊戲，爭取與國際業界持份者交流合作，開拓更廣闊的市場。

一年一度的東京電玩展於今天開始一連四日在日本千葉幕張展覽館舉行。作為亞洲最大規模的遊戲盛事之一，東京電玩展匯聚了全球頂尖遊戲開發商、業界人士及遊戲愛好者，共同探索最新、最精彩的遊戲作品和創新技術。為隆重其事，大會邀請了文創產業助理專員曹黎淑霞女士、香港駐東京經濟貿易辦事處歐慧心女士, JP、香港貿易發展局日本首席代表游紹斌先生，及香港遊戲開發聯盟主席劉嘉承先生，連同香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生，於東京主持「香港館」的剪綵儀式。

2024年東京電玩展的香港館佔地約100平方米，展出12款最新的香港原創遊戲。遊戲類型包括角色扮演、2D動作、旋轉控制手機節奏遊戲、休閒遊戲、解謎冒險、射擊遊戲等。

第四屆「香港遊戲優化和推廣計劃」入選公司名單 (排名按公司英文名順序排列)

公司名稱 指定遊戲名稱 遊戲類別 Daytech HK Limited 9貓特攻隊 射擊遊戲 感受遊戲有限公司 生嚿叉燒好過生你 冒險電腦遊戲 Finifugu Games Limited Animal Express 輕鬆模擬遊戲 紛意思遊戲有限公司 連擊萌獸 益智遊戲 Gianthouse Limited Soul Magic Web3角色扮演遊戲 LEAP STUDIO LIMITED 墨境 Roguelite 動作遊戲 ML INTERACTIVE LIMITED Winning Derby 勝利の少女: 御駖少女培育模擬遊戲 培育模擬遊戲 Realm of Alters Limited 第九機關 角色扮演遊戲 動境天地有限公司 次元競技場 沉浸式多人MR 互動遊戲 随意萌工作室有限公司 公主戰士模擬器 Roblox 模拟器 華城投資有限公司 美女特工 角色扮演遊戲 Xanadoo Limited Matr1x Fire 射擊遊戲

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SOURCE 香港數碼娛樂協會