在倒計時最後幾天 2024年全球物流論壇宣布即將在利雅得舉辦活動的頂級合作夥伴

沙特阿拉伯利雅德2024年10月11日 /美通社/ -- 運輸和物流服務部主辦的全球物流論壇 (GLF) 在倒計時最後幾天宣布即將到來的活動之合作夥伴，該活動將於2024年10月12日至14日在利雅德舉行。

在兩座清真寺守護人和國王 Salman bin Abdulaziz Al Saud 的支援下，這次開幕式活動旨在促進前所未有的國際合作，並重塑全球物流版圖。GLF 是此次活動的專用平台，集結物流生態系統合作夥伴，在全球化進程中提高物流效率、靈活性、可持續性和盈利能力。

GLF 的全球合作夥伴共同交流了本次活動的目標，即集結物流行業的各方力量，為 10,000 名參與者舉辦一次獨一無二的活動。本次活動基於合作夥伴自己的生態系統，參加活動的合作夥伴包括 Saudia Group 和沙特阿拉伯港口監督公司 Mawani 等航空公司，以及 Agility 和 Aramex 等供應鏈和交付服務提供者等。該活動得到了知識型合作夥伴的進一步支持，諸如 Bain and Company、Accenture、PWC 等。他們會分享重要的市場專業知識和見解，將論壇打造成一個專家主導的平台。

運輸和物流服務副部長 Rumaih bin Muhammad Al-Rumaih 博士閣下表示，「全球物流論壇是全球物流行業發展進程中的重要里程碑。從我們吃的食物到贈送的禮物以及整個過程中的一切都離不開全球物流網絡，這也是我們現代世界都需要的。在全球物流論壇上，我們將為這個最重要行業指定未來的發展方向。」

「我們很榮幸可以介紹許多全球和地區物流行業的領導者，與其開展合作並一起參加首屆 GLF，交流共建未來全球物流版圖，此由可見這一刻是多麼重要。」

「在這個互通互連的世界，我們需要全球貿易網、可持續發展及修建基礎設施，而物流行業也面臨幾項重要挑戰。在 GLF，我們將討論全球物流行業如何藉助新技術和創新帶來的機會來解決這些挑戰，從而創造一個可持續更強且互聯的世界，並重塑全球物流版圖。」

「我們歡迎全球各地的物流領導人本週能來到利雅德，我們的宗旨是讓彼此能更好的聯繫，並感謝幫助我們成功舉辦 GLF 的合作夥伴。」

Saudia Group 總經理 Engr. Ibrahim Al-Omar 工程師閣下表示：「成為 2024 年利雅得全球物流論壇的與會合作夥伴是因為我們堅定相信能實現沙特 2030 年願景。本次論壇是 Saudia Group 與全球領導者交流的重要契機，並且為了讓沙特阿拉伯王國成為領先物流樞紐做出自己的貢獻。我們參與活動，表明我們願意促進物流領域的創新和合作。」

在談到沙特阿拉伯王國的物流行業發展時，KAFD DMC 首席運營官 Stephen Thomas 表示：「我們很榮幸成為全球物流論壇 (GLF) 的發起人，我們與其他領導者一起塑造行業的未來。KAFD 不僅是一個智慧型城市，也是 2030 年願景的重要推動者，並致力於建立一個穩健的交通和移動生態系統。我們正在推動數個大項目的建設，諸如沙特阿拉伯王國第一個也是最大的地鐵站。我們正在努力為運輸系統樹立新標桿，提升可持續性和生活質量，同時突破可能的限制。」

Aramex 集團行政總裁 Othman Aljeda 表示，「我們公司很高興能與全球物流論壇開展這段合作之旅。今年早些時候，Aramex 在利雅德開設了一個新的區域中心，我們與 GLF 建立合作夥伴關係，表明我們願意貢獻自己的專業知識並支援沙特阿拉伯實現 2030 年願景，為此，我們會在該地區的物流領域創建更多的合作機會、提高營運水準和保持可持續增長。」

這次論壇的演講嘉賓多達 120 位，諸如世界領導人、部長、商業領袖和物流領域的專家，他們均將為此次活動作出自己的貢獻。此外，還會舉辦數十場引人深思的會議，包括主題演講、爐邊會議、專家對話和小組討論，其目的是討論物流行業十分重要的主題，諸如可持續發展、全球貿易韌性以及新興技術如何幫助全球物流轉型。

除了安排合理的議程之外，GLF 還是一個簽約平台，全球物流行業的許多領導人相互之間可以簽署合作備忘錄，讓物流行業的聯系更加緊密，更加正式化，從而確保全球互連網絡更具彈性和更有效率。

在 2024 年的 GLF，合作夥伴將簽署合作備忘錄、分享重要見解和開展小組討論，討論當代人為了應對未來全球物流行業的挑戰而需要作出的轉型改變。

之所以在物流行業轉型的關鍵時間點舉辦此次活動，起因是沙特阿拉伯近期在該行業採取的戰略大獲成功，諸如基礎設施的日益完善、啟用新的物流樞紐以及該國在全球貿易網的影響力不斷增長。

2024 年全球物流論壇的合作夥伴 國家工業發展及物流計劃 Mawani GACA Saudia Group Agility NTSC STC Special Integrated Logistics Zone Company (SILZ) Redsea Gateway KAFD DMC MAERSK Road General Authority Saudi Post (SPL) Saudi Cargo SAR Al Majdouie Matarat Holding Saudi Port Global Co. Al Otaishan AlMarai SAL King Fahd Causeway Authority GEOSA Abdullatif Jameel Logistics LogiPoint Aramco Proceed Healthcare Logistics Accenture Sawa TGA Arthur D. Little Huawei Royal Commission for Jubail and Yanbu BCG DSV MSC PwC DB Schenker Folk Maritime Bain & Company Aramex

Jeddah University















SOURCE Global Logistics Forum (GLF)