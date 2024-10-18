嘉里物流聯網榮獲香港品質保證局香港綠色和可持續金融大奬 2024三大獎項

香港2024年10月18日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）憑藉其對可持續金融的貢獻及對環境、社會及管治（「ESG」）的承諾，榮獲由香港品質保證局舉辦的香港綠色和可持續金融大奬 2024（「該獎項」）三大獎項。

嘉里物流聯網榮獲傑出綠色和可持續貸款發行機構（物流服務業）- 卓越遠見可持續發展掛鉤貸款績效指標獎項；此外，其執行董事及首席財務主管鄭志偉榮獲傑出綠色和可持續金融發展領袖殊榮，而集團人力資源及行政總監王玉環則獲頒傑出綠色和可持續金融發展策略專才獎項。

嘉里物流聯網執行董事及首席財務主管鄭志偉表示：「非常感謝香港品質保證局對嘉里物流聯網矢志實現可持續社會發展和綠色金融的決心予以認可。嘉里物流聯網一直竭盡所能，在營運中承擔及履行社會責任，並致力促進環境及社區作正面的改變。近期簽訂的可持續發展掛鈎及社會責任銀團定期貸款，印證我們對社會貢獻和可持續金融的承諾。展望未來，我們將繼續落實可持續物流解決方案，並積極為社會帶來長遠且具建設性的影響。」

嘉里物流聯網近日已簽訂一筆五年期的10億港元可持續發展掛鈎及社會責任銀團定期貸款，為亞太區首個同類型銀團貸款。根據該貸款條款，嘉里物流聯網將在社會責任項目上進行投資，為其於香港及中國內地所服務的社群作出積極影響。其他社會目標包括一系列符合資格的社會責任項目，旨在提供就業機會、基本服務，以及可負擔的基建設施。

該獎項由香港品質保證局舉辦，旨在表揚對可持續發展帶來積極影響的重大成就，並推動發行綠色和可持續金融工具，對在綠色和可持續金融、碳中和貢獻、氣候風險披露及ESG披露，以及促進ESG 生態圈發展等範疇所作的佳績予以認可。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於香港綠色和可持續金融大奬

為鼓勵機構發行更多綠色和可持續金融工具，支持香港發展成為區內綠色和可持續金融樞紐，香港品質保證局推出「香港綠色和可持續金融大奬 2024」， 以「促進可持續金融發展，推動氣候風險與ESG披露」為主題，推出「綠色和可持續金融」、「碳中和貢獻」、「氣候風險披露」、「ESG披露」及「ESG 生態圈」的嘉許項目，旨在促進商界和社會整體可持續發展。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司