北大匯豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2024賽季總決賽圓滿落幕

新聞提供者

北京大學匯豐商學院（PHBS）

12 12月, 2024, 17:26 CST

深圳2024年12月12日 /美通社/ -- 125日，由北京大學匯豐商學院(PHBS)和劍橋大學嘉治商學院(CJBS)聯合主辦的北大匯豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2024賽季總決賽在位於深圳的北京大學匯豐商學院圓滿落幕。

總決賽中，來自國內外的十家初創企業分別代表人工智能、新材料、生物技術等不同領域，向由學者、投資人和企業家組成的評委團展示了各自最具創新性的技術。

大賽於今年1月啟動，全球共506個創業項目參賽。經過嚴格篩選和初賽路演，36個項目晉級半決賽，最終前10名進入總決賽。

榮獲三等獎的創業團隊包括道生生物（深圳）有限公司杭州星願智能生物科技有限公司深圳元未視界科技文化有限公司中科鑫飛（深圳）生物技術深圳市詩碧曼科技有限公司南京知微孚瑞利信息科技有限公司；二等獎獲得者是深圳市創冷科技有限公司Wayo湖北芯中達材料科技有限公司

獲得一等獎的是杉木（深圳）生物科技有限公司。這家初創公司於2021年在英國倫敦成立，是為數不多的專門從事「非感知」、「連續檢測」健康管理的人工智能公司之一。他們開發了一種全自動光譜機器人，類似於一個鼠標的大小，能夠對尿液分子進行十余種定量分析。該公司主要為個人和家庭提供數字健康管理系統解決方案。

The 2024 PHBS-CJBS Global Pitch Competition (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School)
The 2024 PHBS-CJBS Global Pitch Competition (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School)

活動期間還舉辦了北大匯豐-劍橋嘉治灣區創業創投論壇，並宣布北京大學匯豐商學院分別與英中貿易協會(CBBC)和香港貿易發展局(HKTDC)達成戰略合作，旨在深化國際合作，促進粵港澳大灣區創新生態的高質量發展。

論壇包括兩場圓桌討論。第一場的主題是「創見未來：新時代的商業突破與變革」，探討了「產業+AI」、「創新和變革」等主題。第二場題為「企業創新發展及創投趨勢」，探討了投資趨勢、決策策略以及新質生產力等話題。

活動最後，舉行了北大匯豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2025賽季啟動儀式，2025賽季仍然關注早期科技團隊，聚焦深圳「20+8」產業集群。

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44822.htm

SOURCE 北京大學匯豐商學院（PHBS）

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