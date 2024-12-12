北大匯豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2024賽季總決賽圓滿落幕

深圳2024年12月12日 /美通社/ -- 12月5日，由北京大學匯豐商學院(PHBS)和劍橋大學嘉治商學院(CJBS)聯合主辦的北大匯豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2024賽季總決賽在位於深圳的北京大學匯豐商學院圓滿落幕。

總決賽中，來自國內外的十家初創企業分別代表人工智能、新材料、生物技術等不同領域，向由學者、投資人和企業家組成的評委團展示了各自最具創新性的技術。

大賽於今年1月啟動，全球共506個創業項目參賽。經過嚴格篩選和初賽路演，36個項目晉級半決賽，最終前10名進入總決賽。

榮獲三等獎的創業團隊包括道生生物（深圳）有限公司、杭州星願智能生物科技有限公司、深圳元未視界科技文化有限公司、中科鑫飛（深圳）生物技術、深圳市詩碧曼科技有限公司和南京知微孚瑞利信息科技有限公司；二等獎獲得者是深圳市創冷科技有限公司、Wayo和湖北芯中達材料科技有限公司。

獲得一等獎的是杉木（深圳）生物科技有限公司。這家初創公司於2021年在英國倫敦成立，是為數不多的專門從事「非感知」、「連續檢測」健康管理的人工智能公司之一。他們開發了一種全自動光譜機器人，類似於一個鼠標的大小，能夠對尿液分子進行十余種定量分析。該公司主要為個人和家庭提供數字健康管理系統解決方案。