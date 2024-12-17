新華絲路：以智提質、向新而行 2024全球智博會在蘇州工業園區開幕

開幕式上，對首屆「祖沖之獎」年度突出成果獎、年度重大成果獎進行回顧與表彰，第二屆「祖沖之獎」申報同期啟動。據介紹，「祖沖之獎」是由新一代人工智能產業技術創新戰略聯盟發起的公益性獎項，旨在表彰人工智能領域基礎研究、前沿技術和應用創新方面的傑出成果，激勵在人工智能領域做出重要貢獻的科學家和團隊，推動全球人工智能領域創新發展。首屆「祖沖之獎」於2023年7月啟動，共吸引了近70個項目申報參與。

作為全球智博會的自有品牌大賽，「全球人工智能產品應用創新創業大賽」依托國家級產業聯盟、一線科創載體等優勢資源，集聚專業創投，撬動上億資金支持，為全球人工智能創新創業團隊提供成長支撐。現場，第二屆全球人工智能產品應用創新創業大賽頒獎儀式舉行。大賽圍繞人工智能技術，重點聚焦製造、醫療、金融等領域的產品和應用，在全球招募了近200支參賽隊伍，最終在蘇州總決賽現場誕生了一等獎1名、二等獎2名、三等獎5名以及國際創新獎2名、成長潛力獎10名。

為深化人才強區戰略，加強博士後與蘇州產業的合作交流，由產業鏈龍頭企業、高校院所共建的人才攻關聯合體——中國（江蘇）自貿試驗區蘇州片區人工智能產業創新集群博士後聯合中心現場揭牌，首批入駐10家成員單位，通過搭建高層次人才培養、科研合作與成果轉化的高端平台，進一步加強國內知名高校、科研機構以及行業龍頭企業的交流合作，共同推動人工智能技術的創新與發展。

現場，24個「人工智能+」重大項目簽約，標誌著園區人工智能產業生態鏈進一步完善；聚焦製造、醫藥、教育、交通、政務、金融等多個細分領域的「人工智能+」20項場景需求清單重磅發佈，並成功舉辦專場對接會，加速推動人工智能技術與行業應用融合創新。

本屆全球智博會現場，吸引了多位業界大咖和精英，並特邀圖靈獎得主John Edward Hopcroft（約翰•霍普克羅夫特）作題為《AI for Education》的演講。在主論壇環節，中國科學院院士梅宏，中國工程院院士、中國計算機學會理事長孫凝暉，全球數字基金會主席、前數字歐洲秘書長John Higgins（約翰•希金斯）分別作主題報告。本屆智博會還設置產品展示區和新品發佈區，其中產品展示區涵蓋50多家企業超百項代表產品，包括機器人、機器狗、無人系統等熱門產品，新品發佈區則重點聚焦人工智能應用產品的「首發、首試、首用」，發佈近20項前沿應用新品。

人工智能及數字產業是蘇州工業園區重點發展的新興產業之一，聚焦工業軟件、集成電路設計、大模型、IT+BT等重點方向，集聚相關企業超1800家，其中上市企業20家，2023年產值超1000億元。展望未來，園區將緊抓人工智能創新發展契機，以蘇州國家新一代人工智能創新發展試驗區核心區建設為引領，進一步夯實產業基礎、加強創新要素供給、加快應用場景建設，發力「人工智能+」，加快推動AI賦能千行百業，著力打造集產業集聚、應用示範、政策創新、社會實驗為一體的綜合性創新發展高地，共同探索人工智能技術的無限可能。

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SOURCE 新華絲路