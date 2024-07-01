太美醫療科技亮相 2024 DIA全球年會，AI大放光彩

上海2024年7月1日 /美通社/ -- 2024年6月17-20日，2024DIA全球年會在聖地亞哥隆重開幕。本屆大會匯聚數千名來自工業界、監管機構、政府、學術界及患者等行業各相關方，涵蓋13個全球多學科的170多個議題，為生命科學領域現階段全球最熱門、亟待解決的各類挑戰提出創新解決方案，建立緊密友好的多方溝通平台。太美醫療科技再次受邀參會，在大會上驚艷亮相。

AI驅動下的自動化數據管理

本次大會上，太美醫療科技業務專家發表題為《Transforming Data Management:The Power of AI-Driven Automation》的主題演講。

01、Trials智能臨床研究協作平台

太美醫療科技業務專家發表題為《Transforming Data Management:The Power of AI-Driven Automation》的主題演講。公司高級副總裁兼海外事業部負責人馬東，分享了臨床研究行業從數字化再向數智化的發展趨勢之下，跨組織在線協作、人工智能、數據驅動是關鍵。Trials智能臨床研究協作平台營運而生，整合臨床研究全系列應用，打通數據和流程，通過IM及時通訊，推送給任務並在線處理和流轉，AI在EDC、文檔翻譯、撰寫和管理、閱片等業務場景的應用和持續學習升級，將為臨床研究質效帶來再次升級，同時全面的數字化帶來高質量的實時數據展現和長期數據沉澱，加以智能分析，實現臨床研究的精準預測和分析，以及實時的監測把控，提高臨床試驗成功率，幫助企業在激烈的市場競爭下穩中取勝，獲得競爭優勢。

02、AI賦能，EDC顯實力

實際落地中，數據是臨床研究的基礎和核心，然而這一環節所面臨的挑戰正在增加。一個優秀的EDC系統則可以發揮關鍵作用，太美醫療科技全球解決方案總監袁首，從技術和專業角度，詳細闡述了如何借助AI技術，讓EDC變得更加強大，適應更為複雜的新型療法與研究方案，在確保數據完整、真實、可靠的情況下，進一步提升數據採集效率？並且實現數據價值的深度挖掘，助力臨床試驗的高質效開展。

先以建庫為例，眾所周知，CRF/eCRF設計和建庫經常耗時數月，太美醫療科技eCollect 6（EDC) 通過AI，智能解析臨床試驗設計方案，在數分鐘內實現從「方案文本到CRF/eCRF」的全過程，將整個建庫過程壓縮至2-4周，尤其腫瘤領域，自動建庫取得了相當之高的準確度和可信度。邏輯核查方面，eCollect 6能夠自動生成用例，自動新建受試者並填充測試，生成結果報告，輔以人工核查，至少節約30%的時間成本。

03、智能EDC,凸顯數據價值化

更加值得關注的是，臨床研究數據中隱藏著大量信息，然而隨著臨床研究複雜程度提升，除了數據總量的快速增長，不同來源、類型、標準、質量的非結構化數據的管理工作難度也在日益提升，而對於非結構化數據的治理和挖掘分析，正是AI的強項之一。eCollect 6的iMensa報告工具正是基於該能力，可以幫助項目管理者能夠便捷的進行數據治理和實時分析，發現異常趨勢和問題，及時干預，預防風險。

我們相信，隨著AI深度融入EDC提效數據管理全過程，越來越多的重複勞動如CRF創建、測試、數據整理等工作將逐漸被AI取代，顯著提升數據管理工作和效率，工作流程也更加清晰透明，讓研究者將能夠更加專注於核心的藥物發現環節，基於數據挖掘成果優化流程，提升項目運營和管理質效。

AI大放光彩 杏仁受追捧

會議期間，諸多海外同仁光臨太美醫療科技展位，對AI興趣十足，與業務專家充分交流AI在臨床研究中的應用實踐，現場體驗eCollect 6的智能便捷，與Trials全新的工作模式。對於太美醫療科技AI技術在臨床研究實際業務場景中的落地，和實際提效成果，行業同仁們給與了高度的認可和好評。

太美醫療科技形象大使 — 杏仁，跟隨海外團隊再次走出國門，聰明可愛、誠實可靠的形象受到了國際有人們的追捧，與大家一同度過了美好的3天時光。

隨著國際化業務的拓展，太美醫療科技目前已為美國、新加坡、澳洲等多個國家/地區的藥企、CRO、政府機構提供了臨床研究數字化解決方案，區域影響力逐漸上升。未來，太美醫療科技期待攜手更多全球合作夥伴，再創輝煌。

SOURCE 太美醫療科技