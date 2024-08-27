昕力資訊舉辦 2024 TPI Day 趨勢論壇

聚焦「永續、開源、人工智慧」

臺北2024年8月27日 /美通社/ -- 昕力資訊於今日（8/27）舉辦第三屆 TPI Day 趨勢論壇，攜手台北醫療聯盟與企業級開源解決方案領導廠商 SUSE（數碩軟體），以「永續、開源、人工智慧」為主軸，引領國內企業智慧應對 ESG 浪潮，以創新科技驅動數位轉型，落實企業社會責任的同時，更助力企業邁向智慧未來，今年邀請金融、醫療界重量級領袖齊聚一堂，共同探討企業在淨零轉型的挑戰中，如何應用 AI 及開源優勢推動永續發展，以前瞻性關鍵策略開創數位新局。

作為在金融科技紮根近20年且備受業界信賴的軟體資訊領導品牌，昕力資訊一向致力於協助國內企業實現數位轉型並全面優化金融服務，昕力獨家開發 API 管理平台 digiRunner 與日誌管理平台 digiLogs，其整合系統與簡化流程之效能屢獲國內外獎項肯定，更符合國際資安認證標準 ISO 27001，保障資安與合規性，確保企業在數轉路上無後顧之憂，更符合金融業最為重視的高度保密性、遵循嚴謹法規的高標準。憑藉金融轉型經驗，昕力近年開始策略性跨足醫療產業，將金融方面的實戰經驗拓展應用於醫療領域，為國內大型醫療院所導入數位科技，並率先以智能客服機器人優化掛號、就診科別等醫療服務，為全國醫界創舉。

加入 FIDO 聯盟，接軌國際無密碼身分認證標準

昕力近期正式加入國際 FIDO 聯盟，推出自家無密碼身分驗證產品「gadoFIDO」，運用國際標準的公開金鑰加密架構結合行動生物辨識驗證進行多因子核身，使用者可以快速又方便地透過行動 APP 或網頁登入申辦作業或交易，在提升使用者體驗的同時，也保護個資與帳號不被盜用或攻擊的可能，對於企業來說，也可更有效率的管理，降低 IT 維運成本。

全新 SysTalk.VIKI 結合生成式 AI 與企業知識庫

以「雙腦一流程」AI 大腦訓練模組運行的 SysTalk.Chat 交談式 AI 智能客服，目前在市場上已被使用超過一億人次，結合 NLP 自然語言技術，模擬真人思維理解語句，能夠精準判斷用戶需求，自然能提高企業智能客服效率與用戶滿意度。但另一方面，為企業達成內部知識傳遞最佳化，昕力打造企業專屬一站式 AI 助理 SysTalk.VIKI ，導入生成式 AI，可模擬仿真業務內部培訓，人資、MIS 相關庶務性疑問提供精準回饋與解答，另設有資訊護欄防堵不良訊息與防範敏感資訊外洩，真正實現內部知識經驗傳承與高效管理。

綠色減碳、智慧節電 企業綠色行動開創永續未來

昕力獨家研發 GreenSwift 碳盤查管理平台，優化碳盤查登錄、生成 ESG 報告、法規查驗等作業流程，突破數據集中存儲難題，協助企業為後續資訊揭露、減碳實踐及碳權交易超前佈局，維持企業綠色競爭力；ElectriSwift AI 智慧建築節能系統，結合 AI 自動化能源調控，優化企業整體電力能源需量控制，全天候節電不間斷，助力企業達到智慧節能，能源運行效率最大化，輕鬆落實 ESG 目標，建構永續生態系，打造淨零藍圖。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，「TPI Day 今年邁入第三年，持續驅動資訊科技創新的步伐，投入研發永續、開源、人工智慧等核心技術，藉由此次產業菁英齊聚的場合，分享產業洞見與觀點，迎戰日益嚴峻的數位挑戰，搶佔產業先機。昕力資訊以其在金融科技長年深耕的厚實基礎，跨足佈局醫療領域，藉著我們豐富的產業經驗與嚴謹法遵，協助金融、醫療領域的企業建置關鍵應用系統，開創數位化、智慧化的營運模式，厚植科技實力，開拓全新局勢。」

關於昕力資訊

昕力資訊為台灣第一數位轉型科技軟體公司，自主研發 DigiFusion 企業服務中台與 SysTalk.ai 交談式 AI 產品，銷售通路遍及海內外。昕力同時提供全方位軟體解決方案與雲端服務，掌握系統上雲龐大需求。我們具有跨國大型專案建置經驗，以高安全性、高執行性及高可靠性之開發質量，協助全球企業客戶靈活因應當地市場的需求，實現數位轉型。客戶產業橫跨國內外金融保險、政府單位、零售電商、製造生產、醫療照護等多元面向，皆贏得客戶信賴與多個國際獎項肯定，顯見昕力資訊的頂尖實力。

SOURCE 昕力資訊