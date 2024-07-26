印尼人民銀行遙遙領先 在《銀行家》評選的2024世界銀行1000強中成為印尼銀行業的領頭羊
26 7月, 2024, 08:29 CST
印尼雅加達2024年7月26日 /美通社/ -- 印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI) (IDX: BBRI)繼續大放異彩，被《銀行家》(The Banker)雜誌評為印尼領先銀行，全球排名第110位。這家總部位於倫敦的全球領先金融和商業媒體於7月10日發佈了「2024世界銀行1000強」(Top 1000 Banks 2024)榜單。榜單根據一級資本、資產、稅前利潤、資本資產比率、資本回報率和資產回報率對全球頂級銀行進行排名。
《銀行家》編輯Kimberley Long表示，在強勁的經濟增長和穩定條件的支持下，印尼的銀行目前正處於一級資本增長時期。Long說：「印尼銀行在1000強榜單上的位置反映了一種樂觀情緒，許多銀行的一級資本已從去年的下降中恢復過來。」英國《金融時報》(Financial Times)旗下的《銀行家》雜誌自1926年以來一直是值得信賴的全球金融信息來源。
這項榮譽是對印尼人民銀行近期成就的進一步肯定。6月13日，Forbes International（福布斯國際版）將印尼人民銀行評為全球2000強中最大的印尼公司。6月18日，在《財富》(Fortune)首屆「東南亞500強」(Southeast Asia 500)排行榜上，印尼人民銀行被評為印尼排名第一的銀行，在東南亞金融業中排名第四。
隨後，在6月27日於香港舉行的「亞洲金融獎」(Finance Asia Awards)和「2024年亞洲最佳公司民意調查晚宴」(Asia's Best Companies Poll Gala Dinner 2024)上，印尼人民銀行斬獲《Finance Asia》頒發的11個獎項，分別是：Sunarso獲得最佳首席執行官獎（金獎）、最佳管理公司獎（金獎）、最佳投資者關係獎（金獎）、Viviana Dyah Ayu獲得最佳首席財務官獎（銀獎）、最佳多元化、公平與包容性(DEI)獎（銀獎）、最佳環境、社會和公司治理獎（銀獎）、最佳大市值公司獎（銅獎）、最佳普惠金融銀行獎、最佳中小企業銀行獎、最佳可持續發展銀行獎（傑出獎）以及最具創新技術獎（傑出獎）。
印尼人民銀行總裁主任Director Sunarso將這些獎項歸功於公司對中小微企業賦能的重視。他補充說，在全球經濟充滿不確定性和高利率的背景下，獲得《福布斯》、《財富》、《Finance Asia》和《銀行家》的認可，凸顯了印尼人民銀行有效的戰略應對措施。Sunarso總結說：「事實證明，這是印尼人民銀行取得良好業績的成功基礎。印尼人民銀行是印尼銀行業的領軍企業，在地區和全球金融業的影響力與日俱增。」
有關印尼人民銀行的更多信息，請訪問：https://www.bri.co.id/
SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
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