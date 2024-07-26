印尼人民銀行遙遙領先 在《銀行家》評選的2024世界銀行1000強中成為印尼銀行業的領頭羊

這項榮譽是對印尼人民銀行近期成就的進一步肯定。6月13日，Forbes International（福布斯國際版）將印尼人民銀行評為全球2000強中最大的印尼公司。6月18日，在《財富》(Fortune)首屆「東南亞500強」(Southeast Asia 500)排行榜上，印尼人民銀行被評為印尼排名第一的銀行，在東南亞金融業中排名第四。

隨後，在6月27日於香港舉行的「亞洲金融獎」(Finance Asia Awards)和「2024年亞洲最佳公司民意調查晚宴」(Asia's Best Companies Poll Gala Dinner 2024)上，印尼人民銀行斬獲《Finance Asia》頒發的11個獎項，分別是：Sunarso獲得最佳首席執行官獎（金獎）、最佳管理公司獎（金獎）、最佳投資者關係獎（金獎）、Viviana Dyah Ayu獲得最佳首席財務官獎（銀獎）、最佳多元化、公平與包容性(DEI)獎（銀獎）、最佳環境、社會和公司治理獎（銀獎）、最佳大市值公司獎（銅獎）、最佳普惠金融銀行獎、最佳中小企業銀行獎、最佳可持續發展銀行獎（傑出獎）以及最具創新技術獎（傑出獎）。

印尼人民銀行總裁主任Director Sunarso將這些獎項歸功於公司對中小微企業賦能的重視。他補充說，在全球經濟充滿不確定性和高利率的背景下，獲得《福布斯》、《財富》、《Finance Asia》和《銀行家》的認可，凸顯了印尼人民銀行有效的戰略應對措施。Sunarso總結說：「事實證明，這是印尼人民銀行取得良好業績的成功基礎。印尼人民銀行是印尼銀行業的領軍企業，在地區和全球金融業的影響力與日俱增。」

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)