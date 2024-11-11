智能創新，共創繁榮 中興通訊在土耳其舉辦2024年5G峰會暨用戶大會

針對各區域無線市場網絡發展階段，中興通訊分別展示了相應創新產品和解決方案。

第一階段5G Ready，帶來了UniSite極簡站點解決方案，涵蓋UBR Pioneer、FMM Pioneer和Green Pioneer，以幫助運營商構建高效且面向未來的4G/5G網絡；

第二階段5G，思考如何最大化5G網絡的效益，實現經營業績增長。中興通訊面向ToC、ToB和ToH市場，以端到端AI驅動的體驗經營、5G專網和FWA加速5G變現；

第三階段5G-A，中興通訊通過5G-A 10Gbps體驗、通感一體、RedCap等創新解決方案，展示5G-A拓展的新場景和新業務。

在核心網領域，中興通訊展示最新的Smart Core方案，融入AI與5G-A技術實現方案全新升級。以業務智能、網絡智能、運維智能重塑移動AI時代，為商業模式創新注入新的增長動力。

在服務器及存儲領域，中興通訊匯聚服務器產業鏈上下游合作夥伴，包括芯片廠商、雲平台服務商、生產製造商、系統集成服務提供商及全球行業客戶，共同探索AI時代算力基礎設施新機遇。並且，中興通訊首次在海外市場公開發佈其服務器G6系列新品。

在有線領域，中興通訊以全光為主題，展示了三模50G PON Combo方案與全球合作進展，FTTR-B高性價比全光園區網，領先的Tbit OTN，經濟高效的800GE IP網絡以及全制式LinkPro系列Wi-Fi 7產品。旨在為全球客戶帶來高速、可靠、經濟的全光連接。

中興通訊秉承「AI for All」的產品戰略，展示了多款AI+5G創新產品，其中包括業界首個AI FWA全棧解決方案 —— ZTE Nebula AI FWA解決方案，全球首款AI賦能的5G FWA G5系列產品，以及覆蓋個人、家庭、工業和車聯等多樣化應用場景的全系列FWA&MBB產品。此外，中興通訊還展示了系列個性化且潮流的nubia智能手機產品，包括nubia Focus 5G系列，nubia Music，nubia Neo 2 5G等產品。中興通訊持續佈局全場景智慧生態3.0，通過IoT設備和健康穿戴設備，持續拓展其AI生態，致力於讓每個人都能享受到AI和最新技術帶來的美好生活。

創新不僅取決於個人突破，還取決於各行各業的密切合作和共生發展。中興通訊願與全球合作夥伴攜手，探索各個領域的數字化轉型，致力於實現互利共贏，為全球數字化轉型的高質量發展做出貢獻。

有關2024年中興通訊5G峰會暨用戶大會的更多信息，請瀏覽：

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/5g_summit_2024.html

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SOURCE 中興通訊股份有限公司