「香港戶外用品及運動博覽 2025 暨 亞洲室內運動節」正式開幕

今年是香港體育發展極為關鍵的一年。在第十五屆全國運動會上，香港隊派出史上最龐大的代表團共602名運動員參與28個項目，並勇奪9金2銀8銅，創下亮麗成績。延續全運會的氣勢，柔道港隊隨即投入今日起於展會期間舉行的「亞洲柔道公開賽2025」。本屆賽事吸引來自澳洲、蒙古、南韓等18支隊伍，合共161名運動員角逐男女子共14個項目。港隊亦派出30名精英運動員主場出擊，期望在今季煞科前爭取佳績，並為明年愛知・名古屋亞運會鋪路。

展覽集團有限公司主席王學譜表示：「我們希望博覽及亞洲室內運動節，能成為延續港隊全運會氣勢的民間平台，讓全運會的精神不僅停留在頒獎台，更能真正走入社區、校園和每一個家庭，進一步推動體育普及化和產業發展。今年展會亦舉辦國際級體育盛事『亞洲柔道公開賽2025』，吸引18支海外隊伍參賽，進一步提升香港體育的國際形象。另一方面，銀色經濟持續發展，『老友記』對運動的需求日益增加，樂齡科技產品推陳出新，成為未來的增長點。」

今屆「亞洲室內運動節」以試辦模式同步舉行，成為會展首個大型綜合體育比賽場地。首次舉辦已獲超過20間體育界機構支持，反應熱烈。啟動禮上，大會宣佈「亞洲室內運動節」籌委會正式成立。亞洲室內運動節執行委員會行政總裁張志豪表示：「亞洲室內運動節未來將進一步推動體育發展，促進本地體育產業與教育、科技及運動普及的結合，逐步形成真正的生態圈，實踐全民運動的願景。運動節每年將持續舉行，設有多項即場運動體驗及多場賽事和示範活動，為市民帶來豐富多元的運動體驗，並逐步建立一個立足香港、連接大灣區、面向亞洲的室內體育平台。」

首屆「亞洲室內運動節」設有多項即場運動體驗，包括劍擊、單車、平衡車、高輪單車、乒乓球、匹克球及飛鏢等。同時，現場將舉辦超過50場賽事及示範活動，包括大灣區合球錦標賽2025、亞洲劍擊俱樂部聯賽總決賽2025、亞洲柔道形公開賽（香港）2025、HKTTF會展盃乒乓球比賽、軟式飛鏢比賽、第十五屆教師體育節飛鏢比賽、賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃（超過60間學校參與）、EF全港青少年搏擊大賽及香港拳王腰帶賽等，讓市民大眾親身感受不同運動項目的魅力，進一步推廣「全民運動」理念。

近年香港高爾夫球運動迅速發展，從國際賽事到全運會，產業鏈日益完善，展現出巨大的發展潛力。今年「第一屆香港高球展」於會展首次登場，匯聚多個國際及本地高球品牌，展出高爾夫球、球袋、高球服飾及配件、訓練器材，並涵蓋高球相關平台服務、旅遊、金融及保險等，全面呈現高爾夫產業的最新發展。展區特設推桿挑戰區，讓觀眾即場體驗高球運動，成功挑戰更可獲得豐富禮品。活動期間，亦將舉辦高爾夫時裝秀，將高級高球服飾帶到時尚舞台。透過沉浸式體驗，全面探索高球運動的多元面貌，感受高球生活的樂趣。

為響應政府發展「銀髮經濟」政策，大會特別將開幕日11月21日定為「銀髮星期五」，設有一系列專為長者而設的體育比賽及互動體驗，包括「銀髮族飛鏢邀請賽」、「銀髮族拳擊/搏擊觀摩」及「會展乒乓球長者盃」等，鼓勵長者積極參與運動。同場設有全新「樂齡動力區」，長者可以親身體驗最新VR運動設備，享受嶄新科技帶來的運動樂趣，並透過運動增進身心健康，推動長者積極參與體育活動。

為表揚體育老師在培育香港未來運動精英上的無私付出，由展覽集團主辦、明報協辦的「香港體育老師嘉許禮2025」於展會期間舉行。活動旨在嘉許積極推動體育教育的老師，肯定他們的專業精神和貢獻，並彰顯老師在傳承體育正能量、激勵學生投入運動、發掘體育人才方面的重要角色，促進香港體育界的持續發展。

展覽集團早前宣布推出全新「積換‧消費券計劃」，並已於9月舉行的「香港秋季旅遊博覽會2025」及「秋季家居博覽2025」中率先試行，反應理想，集團將繼續夥拍香港電訊旗下The Club在即將舉行的「香港戶外用品及運動博覽」中推行該計劃。The Club逾400萬名會員可透過應用程式，將累積積分兌換為展覽限定消費券，於會場專屬櫃檯換領實體券，並在指定攤位即時使用，進一步推動「留港消費」，實現參展商與消費者雙贏。

香港戶外用品及運動博覽 2025 暨 亞洲室內運動節

日期 2025年11月21日至23日（星期五至日） 時間 上午11時至晚上8時 地點 香港會議展覽中心3號展覽廳BCDE（會展站B3或灣仔站A5出入口） 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/outdoorsport2025

關於展覽集團

展覽集團有限公司為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。

本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「Outstanding Award for Pandemic Resilience」、「ESG Commendation Awards」、「創新博覽策劃」等業務發展成果得到各界認同。

