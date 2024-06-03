阿拉伯聯合酋長國將主辦 2025 年未來運動會

2025 年未來運動會是數碼體育領域的頂級賽事。這項國際性賽事匯聚了來自世界各地的下一代運動健兒：數千名德才兼備的運動員在實體和數碼競技中均展現出超群的實力。預計將有超過 300 支國際隊伍參與這場多元運動盛事，其中就囊括了數碼體育足球、曲棍球、滑板、混合武術等豐富賽事項目。

Phygital International 行政總裁 Nis Hatt 表示：「我們很高興宣佈阿聯酋成為 2025 年未來運動會的主辦國。在與日俱增的全球數碼體育運動熱潮下，我們預計明年賽事的門票將再次售罄。能將數碼體育運動的火炬傳遞給阿聯酋，我們十分高興！他們提交的出色的申辦方案以及對培育健康和國民作出的長遠且積極的承諾，這無不讓我堅信這場賽事定將取得巨大成功。期待 2025 年未來運動會的到來！」

阿聯酋體育總管理局總署長 Ghanim Al Hajeri 先生表示：「阿拉伯聯合酋長國成功取得 2025 年未來運動會的主辦權，標志着我們在重新定義現代世界國際體育賽事方面邁出了激動人心的一步。這場體育盛事完美融合頂尖科技、流行電子遊戲和傳統體育項目，能舉辦這樣劃時代的獨特賽事是我們的榮幸。我們深信，主辦 2025 年未來運動會不僅能鞏固我們在體壇領導者的地位，更能鼓勵國民數碼社區邁向積極生活，助力我們在 2031 年實 75% 的國民積極參與運動的國家體育目標。」

未來運動會對參與者不設任何限制，任何年齡、性別和國籍的人士都能參加。Phygital International 預計在阿聯酋舉辦的 2025 年未來運動會將迎來自 100 個國家/地區的數千名世界級運動員和電子競技人員組成國家隊和混合國籍隊伍參賽。憑著 2025 年未來運動會的超高人氣，2026 年及 2027 年未來運動會的全球申辦程序現已啟動。

編輯須知

Phygital International 是全球體育運動的推廣公司，致力於體育創新和重新定義運動賽事。其是「未來運動會」的監護機構，負責賽事營運，並監督每個主辦城市申辦程序。

「世界數碼體育運動協會」(World Phygital Community) 透過其遍佈全球的會員網絡，規管和推廣數碼體育運動，為參賽隊伍提供參加「未來運動會」的平台。

未來運動會是一年一度的國際盛事，融合了體育運動和數碼世界的元素，是數碼體育界的頂級賽事。

SOURCE Phygital International