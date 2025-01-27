大澳文物酒店開放日 2025 體驗文化與創新

此外，廣受歡迎的「搖櫓舢舨水鄉遊」將再次登場。大澳文物酒店與大澳文化協會亦將合作推出「傳統漁網編織工作坊」，為參加者帶來更豐富的香港漁村文化體驗。

焦點活動

AR 擴增實境導賞體驗

免費酒店導賞團*

搖櫓舢舨水鄉遊*

傳統漁網編織工作坊*

大澳特色美食及套餐

各式新春喜慶裝飾及由大澳中學學生帶領的傳統舞獅表演

開放日住宿優惠

優惠期為 2025 年 2 月 7 日至 9 日，每晚由港幣$1,500*起。

禮遇包括:

一晚住宿

雙人早餐

雙人「開放日．大澳特色套餐」

於 2 月 8 日及 9 日免費體驗傳統舢舨遊*

預訂及詳情： https://www.taioheritagehotel.com/tc/stay/packages/open-house-package/

開放日優惠

透過網上登記，可於完成導賞團後獲贈 Tai O Lookout 招牌飲品－「紅樹林特飲」禮券乙張^。

活動期間惠顧 Tai O Lookout 將獲贈大澳文物酒店港幣$50 餐飲禮券^，並可於下次惠顧時使用。

大澳文物酒店導賞團

由活現香港（Walk in Hong Kong）培訓的青年大使將擔任導賞員，分享舊大澳警署昔日的故事。今年，我們更首次利用 AR 擴增實境科技，呈現酒店原有作為舊大澳警署的面貌，為大家提供一個真實、生動的沉浸式參觀體驗，猶如時光倒流般細味過去。

導賞團時間表

2025 年 2 月 8 日 (星期六) 2025 年 2 月 9 日 (星期日) 下午 12:30 – 下午 1:30 上午 11:00 – 中午 12:00 下午 2:00 –下午 3:00 下午 12:30 –下午 1:30 下午 3:15 –下午 4:15 下午 2:00 –下午 3:00 下午 4:30 –下午 5:30 下午 3:15 –下午 4:15

下午 4:30 –下午 5:00

名額：每節 120 人，每節約 20 分鐘。（先到先得，額滿即止）

集合地點：大澳文物酒店正門旁涼亭

詳情及報名： https://www.taioheritagehotel.com/tc/hotel-open-house/

搖櫓舢舨水鄉遊

舢舨是大澳漁村昔日最初使用的人力交通工具，由於當時還未有橋連接棚屋，因此舢舨在漁村便擔當著重要的角色。為了讓旅客感受舊日的水鄉生活，大澳文物酒店與大澳文化協會於 2025 年 2 月 9 日合辦「搖櫓舢舨水鄉遊」。活動每節約 40 分鐘，主要分為兩個部分，首先於大澳漁家影像館欣賞紀錄影片「嶼舟漁鄉」，分享傳統舢舨製造過程，並展示大澳三利船廠製作舢舨的傳統工具。接著參加者將乘坐傳統舢舨遊覽河涌，以獨特角度感受大澳豐富蘊藉，細味水鄉百年風華。大澳原居民更會一邊搖櫓，一邊分享水鄉故事及舢舨文化。

搖櫓舢舨水鄉遊 時間表

2025 年 2 月 9 日 (星期日) 中午 12:00 –下午 12:40 下午 12:20 –下午 1:00 下午 12:40 –下午 1:20 下午 1:00 –下午 1:40 下午 1:40 –下午 2:20 下午 2:00 –下午 2:40 下午 2:20 –下午 3:00 下午 2:40 –下午 3:20 下午 3:00 –下午 3:40

名額：每節 15 人，每節約 40 分鐘。（先到先得，額滿即止）

集合地點：大澳漁家影像館門口（巴士站對出）

活動及報名詳情：請瀏覽大澳文化協會官方 Facebook 平台

( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8WoYccIT423dwqGdBi4rsbsdpzoJYHy_qUeF7FqXgcazYTg/viewform )

傳統漁網編織工作坊

由大澳文化協會主辦，並由大澳漁民示範以傳統工藝編織出現代漁網產品，讓參加者體驗地道的漁村文化，並在活動結束後將手作作品帶回家，留下美好難忘的回憶。

地點：大澳文物酒店

大澳特色新春佈置照相區

《喜賀豐年》

《喜賀豐年》由 138 個絢麗色彩的風車組裝而成。風車又稱吉祥輪，在中國傳統寓意運轉乾坤，幸福吉祥。大澳文物酒店以《喜賀豐年》祝願大家新一年一路生發，生生不息，好運連連，向社區送上最誠摯的祝福。

《花燈迎春》

18 個色彩奪目的燈籠映照着海岸美景，喜氣洋洋，是不能錯過的打卡點。

Tai O Lookout「開放日．大澳特色套餐」

Tai O Lookout 推出「開放日．大澳特色套餐」，只需港幣$328* （兩位用），盡享一系列以當地食材入饌的特色美食，精選包括「脆香大澳蝦醬雞翼」、「迷你吉列魚塊漢堡包伴大澳蝦醬他他醬」及「紫貝天葵熱香餅」等。

由上午 11 時半至下午 5 時供應。

立即預約：+852 2985 8383

*附設相關條款及細則。

^禮品及禮券數量有限，送完即止。

關於香港歷史文物保育建設有限公司

香港歷史文物保育建設有限公司為黃氏家族於 2008 年 3 月成立的非牟利機構，致力推行文物保育計劃。香港歷史文物保育建設有限公司深信保護文物有助增加大眾對歷史和文化的認知及加強社區的聯繫，致力活化及保育歷史建築，並向大眾推廣歷史建築的欣賞價值以及保護文物對社會的重要性。公司董事熱心社會事務，於文物建築保育發展項目方面具豐富經驗，曾積極參與多個文物保育項目，包括大澳文物酒店、新加坡富麗敦酒店、富麗敦船屋、紅燈碼頭及遠東廣場等。

www.hkheritage.org

關於香港大澳文物酒店

大澳文物酒店位於大澳海傍的石仔埗街，佇立於靜謐的小山丘，四周草木葱蘢，由建成於 1902 年並獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築的舊大澳警署活化而成，為香港特別行政區政府「活化歷史建築伙伴計劃」其中一項計劃，亦是大嶼山大澳漁村中具有文化特色的歷史性地標。酒店於 2012 年 3 月開業，以非牟利機構社會企業模式營運，提供免費導賞團予公眾及慈善團體，提升公眾對保育歷史建築的認識。大澳文物酒店提供 9 間客房、文物探知中心及玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout。酒店於 2013 年榮獲 UNESCO 頒發「亞太區文物古蹟保護獎」優異項目獎，並獲世界旅遊獎(World Travel Awards™) 選為 2016 年亞洲領先文物保育酒店。落成至今訪客人數逾 200 萬人次。

www.taioheritagehotel.com

SOURCE 香港歷史文物保育建設有限公司