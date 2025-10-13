全球矚目，又一項明星賽事在橫琴完美收官！ 2025橫琴莫扎特國際青少年音樂周圓滿閉幕

珠海和澳門 2025年10月13日 /美通社/ -- 2025年9月21日，橫琴——歷時13天的2025橫琴莫扎特國際青少年音樂周在橫琴文化藝術中心圓滿落幕。本屆音樂周共吸引來自全球23個國家和地區的數百名青少年音樂家報名，最終75位選手進入決賽，參賽規模為歷屆之最。歷經十年， 莫扎特音樂周 這張亮麗的粵港澳大灣區文化 名片， 已發展成為國際公認的高水平青少年音樂賽事 ， 在推動中外文化交流的同時，更為音樂產業落地提供更多空間和可能性！

賽事邀請世界頂級的教育家和演奏家擔任評委，聚焦小提琴單項競技，按年齡劃分為三個組別，以莫扎特作品為核心，融合巴赫、帕格尼尼等作曲家曲目，並特設中國作品環節，全面展現選手技藝與藝術表現力，最終決出三組共 11位優勝者。