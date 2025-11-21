探索香港供應鏈新局 國泰世華支持2025亞洲物流航運及空運會議

舉辦專題論壇 帶動可持續金融服務成為物流航運綠色轉型助力

台北2025年11月21日 /美通社/ -- 為助力企業穩健布局海外市場，國泰世華銀行香港分行今年支持第15屆「亞洲物流航運及空運會議」，並以「貿易新局：共創增長、協同共贏」為題，探討全球變局下的貿易物流供應鏈韌性、物流業者如何減少碳足跡邁向淨零目標等應對之道，匯聚來自超過20個國家，約90位企業領袖、學者及監管機構代表對談。國泰世華香港分行期藉此次參與，展現國泰世華跨境服務優勢與量能。

國泰世華香港分行贊助大會The Masterclass專題系列論壇，其中以「可持續金融：物流、航運及航空業綠色轉型新思維」為題，特別邀請香港貿易發展局副總裁劉會平博士致歡迎辭，並由國泰世華香港分行行長劉昌豪與香港品質保證局運營總監丁國滔、中燃遠邦董事鍾迪康、順豐房託資產管理高級財務經理譚偉揚對談，探索物流、航運、空運及供應鏈業界中推動ESG轉型過程所面臨的挑戰，並分享可持續金融服務如何成為產業轉型的重要助力。