探索香港供應鏈新局 國泰世華支持2025亞洲物流航運及空運會議
21 11月, 2025, 10:30 CST
舉辦專題論壇 帶動可持續金融服務成為物流航運綠色轉型助力
台北2025年11月21日 /美通社/ -- 為助力企業穩健布局海外市場，國泰世華銀行香港分行今年支持第15屆「亞洲物流航運及空運會議」，並以「貿易新局：共創增長、協同共贏」為題，探討全球變局下的貿易物流供應鏈韌性、物流業者如何減少碳足跡邁向淨零目標等應對之道，匯聚來自超過20個國家，約90位企業領袖、學者及監管機構代表對談。國泰世華香港分行期藉此次參與，展現國泰世華跨境服務優勢與量能。
國泰世華香港分行贊助大會The Masterclass專題系列論壇，其中以「可持續金融：物流、航運及航空業綠色轉型新思維」為題，特別邀請香港貿易發展局副總裁劉會平博士致歡迎辭，並由國泰世華香港分行行長劉昌豪與香港品質保證局運營總監丁國滔、中燃遠邦董事鍾迪康、順豐房託資產管理高級財務經理譚偉揚對談，探索物流、航運、空運及供應鏈業界中推動ESG轉型過程所面臨的挑戰，並分享可持續金融服務如何成為產業轉型的重要助力。
國泰世華香港分行行長劉昌豪表示：「香港是國際貿易重要經貿樞紐，貿易及物流業是香港四大經濟支柱之一，國泰世華首次贊助『亞洲物流航運及空運會議』，不僅是唯一銀行業贊助商，亦充分展現對供應鏈行業實踐ESG的投入。」
劉昌豪進一步指出：「香港分行致力提供多元化綠色和可持續融資方案，以可持續發展表現掛鈎貸款餘額為例，截至2025年9月，相較去年增長約3成；最新推出綠色定期存款服務，亦持續受到物流與供應鏈客戶關注。未來將持續強化綠色和可持續金融服務，發揮銀行金融影響力，協助客戶達成可持續發展目標。」
