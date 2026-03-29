中國石油實現「十四五」圓滿收官 2025年經營業績保持歷史高位

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 2026年3月29日，中國石油天然氣股份有限公司（簡稱「公司」，上海證券交易所股票代碼：601857，香港交易所股票代碼：00857）宣佈，2025年公司積極應對外部環境變化，持續加大勘探開發力度，深入推進煉化轉型升級，着力提高市場營銷質量，深入推進提質增效，扎實推進綠色低碳轉型，加快佈局新興產業，突出強化創新驅動，引領發展新質生產力，不斷提高ESG工作質效，油氣兩大產業鏈創效能力進一步增強，在布倫特油價同比下降14.6%的情況下，公司經營業績持續保持高位。2025年，公司實現營業收入28,644.69億元（人民幣，下同），歸屬於母公司股東淨利潤1,573.18億元；自由現金流1,201.89億元，同比增長15.2%。資產負債率36.4%、資本負債率11.2%，資產負債結構進一步優化，財務狀況保持穩健。

「十四五」期間，公司累計實現歸母淨利潤超過7,000億元，每股累計派息2.03元，年均派息率51%，遠超公司章程規定30%的標準。為回報股東，董事會建議派發2025年公司末期股息為每股0.25元（含適用稅項），全年每股股息0.47元（含適用稅項），派息率54.7%，派息總額860.2億元，末期和全年每股股息均保持歷史同期最好水平，派息比率也為近五年最高水平。

業績回顧

油氣供給能力持續增強，新能源業務提速發展。公司大力實施高效勘探和效益開發，積極推進增儲上產良性循環，在四川盆地、准噶爾盆地、柴達木盆地、鄂爾多斯盆地、松遼盆地等獲得多項重大突破和重要發現；深入挖掘老油氣田潛力，努力提高採收率，高效推進塔里木富滿、四川天府緻密氣等重點產能項目建設，建成吉木薩爾、大慶古龍兩個國家級頁岩油示範區和慶城生產基地，油氣產量再創歷史新高，其中頁岩油、煤岩氣產量大幅增長。公司強化現有海外油氣項目運營管理，實現穩定運行和效益發展。2025年，公司油氣當量產量1,841.9百萬桶，同比增長2.5%。公司不斷完善新能源業務佈局，塔里木上庫、新疆阿勒泰相繼建成一批風光發電重點項目，參股國網新源公司佈局抽水蓄能，成立中油電能公司做專做優購售電業務。2025年，公司風光發電量79.3億千瓦時，同比增長68.0%；新簽地熱供暖合同面積超過1億平方米；完成二氧化碳利用266.4萬噸，同比增長40.3%。油氣和新能源業務經營利潤1,360.65億元。

煉化轉型向新向好，新材料產業亮點凸顯。公司持續推動煉油化工業務轉型升級和結構調整，推動煉油化工業務向產業鏈中高端邁進，吉林石化公司、廣西石化公司兩個乙烯項目建成投產，乙烯產能首次突破1,000萬噸/年；根據市場需求，持續優化生產運行和產品結構，努力提升高附加值產品比例，減油增化、減油增特成效明顯；統籌客戶資源，加強渠道建設，加大化工產品和煉油特色產品市場營銷力度，努力提升銷量和市場佔有率，化工產品銷量保持較快增長，石蠟、保稅船用燃料油、特色瀝青等產品國內市場份額保持第一。2025年，公司加工原油13.76億桶，生產成品油1.17億噸；化工產品商品量4,002.7萬噸，同比增長2.7%；化工新材料產量332.7萬噸，同比增長62.7%。煉油化工和新材料業務實現經營利潤242.47億元。

市場營銷成效顯著，全產業鏈創效能力不斷提升。公司以市場營銷攻堅工程為抓手，統籌優化市場佈局和資源配置，強化產銷銜接，大力擴銷降庫，保障產業鏈順暢運行；持續優化營銷策略，根據不同區域、不同油品實施個性化、特色化營銷；合理把握LNG現貨採購和儲氣庫注采節奏，多措並舉控制天然氣採購成本；積極拓展海外新市場，擴大油氣產品貿易規模，助力產業鏈降本增效；積極推動車用液化天然氣（「LNG」）加注、充換電及綜合能源服務等業務發展，新建綜合能源站1,525座，投運LNG加注站450座，新增充電槍3.76萬把。2025年，公司共銷售汽油、煤油、柴油16,081.1萬噸，同比增長1.1%；共銷售天然氣3,147.13億立方米，同比增長7.0%，國內銷售天然氣2,475.28億立方米，同比增長5.6%。成品油銷售業務實現經營利潤175.47億元，天然氣銷售業務實現經營利潤608.02億元。

科技創新成果豐碩，核心競爭力穩步增強。公司將創新作為發展的第一戰略，持續加強科技創新體系建設，能源與化工技術創新取得一批標誌性成果，有力支撐主營業務發展。深地塔科1井順利完井、創造多項「世界之最」，深地川科1井突破萬米；10萬噸級氣相法POE成套技術落地應用，擁有自主技術的溶聚丁苯橡膠裝置建成投產。公司大力實施「數智石油」戰略舉措，推動人工智能與能源化工產業深度融合，全產業鏈數字化、智能化水平顯著提高，生產運營效率和精細化管理能力持續增強。2025年，公司研發支出272.51億元，佔公司營業收入的1.0%，研發支出資本化的比重為13.6%；在中國獲得專利2,042件。截至2025年12月31日，公司在中國及海外共擁有專利23,075件。

2026年是「十五五」規劃開局之年，公司將錨定「建設成為基業長青的世界一流綜合性能源與化工公司」的目標，主動適應全球能源轉型和市場格局變化，堅持穩中求進工作總基調，大力實施創新、資源、市場、國際化、綠色低碳五大發展戰略，積極做好市場研判，主動應對市場變化，持續優化生產經營，加強成本費用管理，不斷提升油氣兩大產業鏈運行質量和效益；充分發揮自身優勢，因地制宜發展新質生產力，加快推動新能源新材料等新興產業發展，着力增強公司價值創造能力、風險應對能力和可持續發展能力，持續為全體股東和社會創造更大價值。

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發稿：中國石油天然氣股份有限公司

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