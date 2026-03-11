台灣桃園市參與 2026 東京國際食品展

約 30 項商品上架日本電商 開拓國際市場能見度

桃園市2026年3月11日 /美通社/ -- 台灣桃園市政府於 3 月 10 日率領農漁會及相關農業單位參與 2026 年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2026），向國際市場推廣桃園農特產品；並首度開拓日本知名電商通路，於電商平台上架約 30 項商品，包含東方美人茶、桃映紅茶等特色農產，以提升桃園農產品於日本市場的能見度，拓展海外銷售通路。

台灣桃園市政府及農漁會參訪團，此行也與日本千葉縣及茨城縣筑波未來市進行農特產品交流，並前往成田市公設地方卸賣市場，深入了解日本農產品流通與行銷體系，作為桃園魚產品直銷中心新建工程未來營運規劃之參考。

今年適逢桃園市與千葉締盟10週年，藉此參訪日本行程，進一步深化台日農業與文化合作。

活動連結:

桃園春日特集

野菜青汁

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番庄美人茶

桃園市政府農業局以服務農民、推動農業發展為核心，持續推進永續與創新的農業願景。

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SOURCE 台灣桃園市政府農業局