芝加哥大學香港校園公布 2026 年度 Summer Academy 暑期課程擴展

全面課程涵蓋多學科 培育新一代人才必備知識與技能

香港2026年1月27日 /美通社/ -- 芝加哥大學香港校園宣布為本年度的 Summer Academy 推出三項新課程，旨在培育新一代多元技能，助他們在瞬息萬變的環境中茁壯成長。

新增的三項課程包括：

芝加哥經濟學導論 （Introduction to Chicago Economics）：介紹宏觀經濟理論與政策，透過講座、討論及數據分析，培養學員以經濟學家的思維方式理解並分析現實世界的挑戰，並將理論有效應用於實際情境。

（Introduction to Chicago Economics）：介紹宏觀經濟理論與政策，透過講座、討論及數據分析，培養學員以經濟學家的思維方式理解並分析現實世界的挑戰，並將理論有效應用於實際情境。 遊戲研究與設計導論 （Introduction to Game Studies and Game Design）：深入探討遊戲相關的研究與設計，結合理論、文化分析及創作思維，為學員日後在媒體藝術及人文學科的探索做好準備。

（Introduction to Game Studies and Game Design）：深入探討遊戲相關的研究與設計，結合理論、文化分析及創作思維，為學員日後在媒體藝術及人文學科的探索做好準備。 法律推理與分析導論（Introduction to Legal Reasoning & Analysis）：介紹法律的學習基礎，融合理論、哲學與實務推理。本課程特別適合考慮攻讀法律學位的學員。

連同現有的數據科學（Data Science）及公共行政（Public Policy）課程，2026 年度Summer Academy將合共推出五項課程。除可獲得由芝加哥大學提供的嚴謹學術訓練外，課程學員亦可申請「芝加哥大學暑期課程提前通知」（SSEN）選項。SSEN 為一項提前錄取途徑，專為曾參加芝加哥大學高中生暑期課程的高年級學生而設。此選項讓合資格學生在提交完整申請後提前獲得錄取決定，減輕等待期間的壓力，並更早獲得助學金，讓他們在高中最後一年能夠更輕鬆愉快地投入學習與生活。

芝加哥大學香港校園代理執行董事Elizabeth O'Neill 表示：「我們很高興推出這些新暑期課程。Summer Academy 將進一步強化新一代人才的分析思維、策略推理及創意思考能力，體現芝加哥大學香港校園致力為未來領袖提供必備技能的承諾。透過擴展 Summer Academy 的課程內容，我們為學員在香港提供具芝加哥大學特色的學習環境，協助他們在充滿創新與變革的世界中脫穎而出。」

Summer Academy 由芝加哥大學香港校園於 2024 年創辦，為中學生提供嚴謹的學術體驗。課程由芝加哥大學教授親自授課，著重培養批判性思維、協作解難及理論的實際應用。學員在探索多元學科的過程中，亦能培養靈活的思維能力，以應對社會、政策、經濟及科技等領域的複雜挑戰。

2026 Summer Academy暑期課程詳情如下：

日期 ：2026年7月13日至7月31日（為期三星期）

：2026年7月13日至7月31日（為期三星期） 地點 ：香港賽馬會芝加哥大學教育綜合大樓｜芝加哥大學袁天凡、慧敏校園（香港摩星嶺域多利道168號）

：香港賽馬會芝加哥大學教育綜合大樓｜芝加哥大學袁天凡、慧敏校園（香港摩星嶺域多利道168號） 申請資格 ：中四級或以上的中學生

：中四級或以上的中學生 申請截止日期 ：

： 早鳥申請：即日起至2026年2月28日



正式申請：2026年3月1日至4月15日

申請辦法 ：詳情請參閱 2026 Summer Academy網頁

：詳情請參閱 2026 Summer Academy網頁 查詢： [email protected]

SOURCE 芝加哥大學香港校園